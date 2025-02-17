Доллар и евро в Украине и мире 17-20 февраля: когда ожидать частой смены ценников на валюту

Ситуация на украинском валютном рынке на этой неделе останется непростой, но вполне позитивной для гривны. Нацвалюту от падения подстрахуют несколько событий, о которых расскажу более подробно.

Главной «страховкой» для гривны на этой неделе станут:

Период бюджетных платежей у бизнеса. Уже с 17, и как минимум до 20 февраля, компании будут рассчитываться по своим налоговым обязательствам перед государством. В этот период повышенная потребность в гривне как у экспортеров, так и у импортеров поддержит курс нацвалюты на межбанке.

Активные интервенции НБУ по продаже доллара на торгах, которые помогут сглаживать существенные курсовые колебания по курсу американской валюты. Регулятор продолжит присутствовать на торгах практически ежедневно. Но в условиях более активной распродажи валюты экспортерами объемы таких операций Нацбанка не будут очень значительными. По моим прогнозам, за неделю НБУ потратит на это из резервов от $450 млн до $720 млн.

17 февраля — выходной в США: Штаты отмечают День Президента и американские банки работать не будут. Поэтому в этот понедельник наш межбанк вынужденно проработает по доллару на ТОМе (расчеты в гривне сегодня, поставка валюты на следующий рабочий день — то есть вторником, 18 февраля).

Большинство украинских клиентов-продавцов валюты стараются избегать подобного формата расчетов. Поэтому многие из них либо уже закрыли свои операции прошлой пятницей, 14 февраля, либо сразу перенесли эти сделки уже на вторник, 18 февраля.

В итоге статистика торгов 17 февраля будет достаточно низкой — в пределах $130 млн-165 млн. В целом на этой неделе я прогнозирую ежедневный объем операций на торгах в пределах от $130 млн до $230 млн. Пик операций на межбанке будет наблюдаться с 18 по 20 февраля, когда основная часть клиентов начнут активно проводить свои валютные сделки для обеспечения гривневых расчетов с бюджетом и закрытия внешнеэкономических контрактов.

Публикация важных экономических показателей экономики США и Европы, которые будут влиять на поведение пары евро/доллар на внешних площадках, и, соответственно, на курс евро в Украине:

18 февраля — выйдет Индекс экономических настроений ZEW (Европа);

19 февраля — будут опубликованы протоколы FOMC (США) и число выданных разрешений на строительство;

20 февраля — появятся показатели безработицы и рынка труда в США, а также Индекс доверия потребителей в Еврозоне;

21 февраля — ожидается публикация Индекса деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг в Еврозоне и аналогичные показатели по США. Кроме того, будут опубликованы свежие данные по некоторым другим важным американским индексам: Индекс доверия потребителей и Индекс продаж жилья на вторичном рынке.

К факторам, которые способны серьезно повлиять на общую ситуацию на мировом валютном рынке и «докатиться» до Украины в виде повышенной волатильности доллара и евро, стоит отнести:

Федеральные выборы в Германии, которые пройдут 23 февраля (воскресенье). Их течение и результаты будут серьезно отражаться на дальнейших перспективах евровалюты, так как Германия и Франция — два главных экономических «локомотива» Европы.

Возможное продолжение войны тарифов, начатой Дональдом Трампом, а также усиление противостояния «США-Китай».

Важными для мирового и украинского валютного рынка также будут решения Мюнхенской конференции, которая прошла на этих выходных в Германии. Ее главной темой стала война россии против Украины и пути ее прекращения.

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Если, кроме просто политических заявлений и меморандумов начнутся реальные шаги со стороны ЕС, стран G7 и США в части дополнительной поддержки Украины и заработают конкретные позитивные для завершения войны решения, это добавит на этой неделе оптимизма как всем мировым рынкам, так и украинскому рынку, в том числе и валютному.

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Это основные международные и внутренние факторы, которые на этой неделе будут существенно влиять на украинский валютный рынок.

Прогноз курса доллара и евро на 17−21 февраля

Межбанк

На этой неделе поведение мирового и украинского валютного рынков по-прежнему будет зависеть не только от сугубо экономических и геополитических факторов, но и от эмоциональных реакций рынков на действия и месседжи президента США Дональда Трампа и его команды.

Это может провоцировать повышенную волатильность на мировых площадках. И как следствие — дополнительные колебания на нашем межбанке и наличном валютном рынке. Поэтому основная нагрузка по сглаживанию скачков курса как на торгах, так опосредованно и на наличном рынке, снова ляжет на Нацбанк.

На период 17−21 февраля я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,035 до 1,055 доллара за евро с возможными дополнительными отклонениями в пределах до 0,5 американского цента на евро от указанного коридора. Такие отклонения возможны на новостях о дальнейшем развитии торговых отношений США с Китаем и Евросоюзом.

Кроме того, определенный импульс евро и доллару в этих же пределах до «плюс-минус» 0,5 американского цента на евро окажут как события на Мюнхенской конференции, так и результаты выборов в Германии.

Оглашение результатов выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля, способно практически моментально повлиять на поведение пары евро/доллар. И это отразится на паре евро/доллар уже в следующий понедельник. А также будет провоцировать колебания этой пары всю эту неделю перед выборами. А вот фактор Мюнхенских решений по своему влиянию растянется во времени как минимум на 2−3 недели, в зависимости от конкретных действий отдельных стран ЕС и США.

Котировки доллара на межбанке 17−21 февраля, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,50 до 41,85 грн. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах будет находиться в пределах коридора от 42,95 до 44,15 грн.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек. Если волатильность по паре евро/доллар на международных площадках усилится, то украинский межбанк и наличный рынок будут оперативно реагировать на это частой сменой своих котировок в течение дня.

Основная часть скачков котировок доллара и евро придется именно на межбанк, наличный рынок будет менее импульсивен и больше будет отражать события на межбанке.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,30 до 42,20 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,40 до 42,10 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 42,80 до 44,25 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 42,90 до 44,15 грн.

Широкий разброс котировок покупок и продаж на наличном рынке по евровалюте в сочетании с периодическим повышением волатильности по курсу доллара и евро на межбанке будут отличительной чертой данной недели.