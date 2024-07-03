5 видов дефолта: какой из них действительно угрожает Украине

У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта, сообщил журнал The Economist. Что происходит на самом деле и какие последствия может иметь дефолт для Украины, рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

С легкой руки The Economist в Украине объявлен период дефолтов, который продлится больше месяца. Так что, не будет лишним еще раз поговорить об этих дефолтах, и с чем их всех можно или нельзя есть. Для удобства попробую классифицировать все «близкие нам» дефолты по мере убывания вероятности их наступления.

Прежде чем начать классификацию, напомню, что 1 августа наступает дата купонного платежа по одной из еврооблигаций Украины (должны уплатить где-то между 33 и 185 млн долларов). Мы все осознаем, что Украина 1 августа не будет платить (и это вообще не новость, потому что об этом стало известно еще в марте прошлого года).

То есть Украина сознательно собирается нарушить взятые ею обязательства по уплате. Это называется дефолтом. Но этого настоящего дефолта можно избежать, если до этой даты договориться с кредиторами о новых условиях оплаты.

Сейчас ведутся активные переговоры между Министерством финансов и держателями еврооблигаций общей номинальной суммой $19,7 млрд (или $23,4 млрд с учетом накопленных на 1 августа процентов). Стороны явно стремятся договориться. Договорятся ли они — станет известно уже скоро. Но употребления слова «дефолт» нам не избежать в любом случае.

Поэтому, давайте еще раз пройдемся по оттенкам дефолтов.

Дефолт типа, А или Фактический дефолт

Это когда заемщик (Украина) в таком состоянии, что частные кредиторы не готовы ему занимать деньги. Собственно, как подчеркнул The Economist в своей статье, мы уже здесь, и это началось в феврале 2022 года.

И по мнению почтенного журнала, выйти из этого состояния мы сможем только после окончания российской агрессии. Но на самом деле можем и раньше, ведь за период не такой агрессивной агрессии, между 2014 и 2022 годами, мы из дефолта-А таки выходили.

Дефолт типа В или Дефолтный рейтинг

Это когда международные рейтинговые агентства в своих отчетах пишут, что у Украины (или ее долговых бумаг) рейтинг снижается до категории «ограниченный дефолт» или «выборочный дефолт».

Вероятность наступления дефолта-В — 100%, потому что он наступает каждый раз, когда мы передоговариваемся с кредиторами о новых условиях обслуживания долга (или когда наступает дефолт-С или дефолт-D).

Продолжительность дефолта-В — от нескольких секунд до нескольких лет.

Следствием дефолта такого типа будет запись в нашей рейтинговой истории, но страшных практических последствий для нас от этого не будет (ибо это будет не в первый раз).

Дефолт типа С или Событие дефолта

Он автоматически тянет за собой дефолт-В. Это когда наступит 10 августа (1 августа плюс 10 льготных дней), действующие условия обращения еврооблигаций будут еще действовать, а Украина (совершенно прогнозируемо) не заплатит свой купон по облигации.

То есть когда Украина нарушит действующие на тот момент условия, а точнее, если по состоянию на 10 августа эти условия еще будут действовать.

Вероятность такого дефолта — где-то в районе 90%. Ведь даже при очень вероятном сценарии, что Украина и частные кредиторы договорятся о новых условиях обслуживания еврооблигаций в ближайшие дни, времени на то, чтобы провести все формальности и юридически оформить новые условия может не хватить (поэтому, на 10 августа старые условия еще формально будут действовать). При этом, при таком развитии событий, все будут понимать, что эти условия устарели, поэтому на этот дефолт-С все закроют глаза. Такой дефолт может продлиться от одного дня до нескольких месяцев (все зависит от скорости завершения всех необходимых процедур).

Последствия такого дефолта для нас где-то такие же, как для дефолта-В. Но это может создать определенные временные неудобства кредиторам, потому что они в этот период могут испытывать проблемы с продажей украинских еврооблигаций.

Дефолт типа D или Настоящий дефолт

Он автоматически тянет и дефолт-В, и дефолт-С. Это если Минфин и кредиторы не договорятся о новых условиях обслуживания долга до 10 августа. То есть старые условия обслуживания долга будут действовать и де-факто, и де-юре, но Украина платить по ним не будет.

Вероятность такого дефолта сейчас выглядит низкой, потому что стороны якобы декларируют намерение договориться.

Если дефолт-D и произойдет, то это будет не конец истории, ведь рано или поздно сторонам придется договориться. И будет продолжаться этот дефолт, пока не договорятся. И последствия для нас — примерно такие же, как и для дефолтов В и С.

В дефолте-D находился Нафтогаз где-то с августа 2022 года до декабря 2023 года, и вряд ли украинцы это заметили.

Дефолт типа Ы или Дефолт-русский мем

Это трехкратное подорожание доллара и быстрое обнищание населения, как следствие предыдущей недальновидной фискальной, монетарной и валютной политики правительства и оттока капитала из страны из-за очередного международного финансового кризиса.

Это с дефолтом ничего общего не имеет. Потому что это лишь последствия недальновидной политики правительств (российского и украинского) в середине 1990-х годов, которая привела к валютному кризису в 1998 году. Поскольку все это еще и сопровождалось дефолтами типа В, С и D, то правительства тогда очень хорошо «списали» все свои промахи на «дефолт». И с этого времени слово «дефолт» у россиян означает трехкратное подорожание доллара. Нам же эту «общую» страницу истории нужно забыть, а вместо этого нужно называть вещи своими именами.

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Итак, поздравляю всех с открытием сезона дефолтов. И искореняем из себя русские мемы, появившиеся еще тогда, когда никаких мемов не существовало.