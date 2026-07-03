Пользуетесь криптоактивами в ЕС? Что изменилось после 1 июля

С 1 июля 2026 года в ЕС завершился переходный период для криптобирж, кошельков, обменников и других поставщиков криптоуслуг. Теперь полноценно работать с клиентами в ЕС могут только сервисы, которые получили разрешение по MiCA или имеют право действовать в рамках предусмотренных исключений. Что это значит для украинцев в Европе, которые держат крипту, выводят ее в евро , переводят между кошельками или пользуются обменниками? Объясняем простыми словами.

Биржи, обменники и кошельки должны быть легальными

После 1 июля криптобиржа, кастодиальный кошелек, обменник или оператор криптомата, который обслуживает клиентов в ЕС, должен работать по лицензии MiCA. В первую очередь это касается пользователей, которые зарегистрированы как резиденты ЕС или указали европейский адрес, документы либо банковский счет.

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Для украинцев в Европе ситуация менее очевидна. Если аккаунт на бирже или в кошельке открывали еще в Украине, но сейчас человек живет в ЕС, сервис может рассматривать его как клиента европейского рынка. К сожалению, сервисы, к которым мы обратились за комментарием, не объяснили, как именно будут определять таких пользователей. В то же время логика MiCA предполагает, что важно не только место открытия аккаунта, но и то, где фактически обслуживается клиент. Поэтому украинцам в ЕС стоит внимательнее следить за сообщениями бирж или кастодиальных кошельков, запросами на верификацию и изменениями в условиях использования. Конкретные ограничения, если они появятся, будут зависеть от политики сервиса, его лицензионного статуса и требований регуляторов.

Вывод денег могут проверять внимательнее

Правила проверки криптопереводов в ЕС начали действовать еще с 30 декабря 2024 года. Биржи и обменники уже должны были проверять клиентов, отслеживать рисковые операции и собирать данные об отправителе и получателе перевода.

Но после 1 июля 2026 года ситуация стала жестче для самих сервисов и, соответственно, для пользователей. Если криптобиржа или обменник работает с клиентами в ЕС, он должен работать по лицензии MiCA. Это означает, что больше операций будет проходить через регулируемые площадки, у которых есть более четкие обязанности перед регуляторами.

То есть если пользователь выводит крипту с нелицензированной биржи через лицензированный обменник, сама операция не становится автоматически запрещенной. Но сервис, работающий по MiCA, не будет рисковать собственной лицензией из-за сомнительного перевода. Поэтому он может внимательнее проверять такие операции, задавать дополнительные вопросы, запрашивать документы о происхождении средств или отказывать в транзакции.

«Безопасной суммы» не существует

Часто в контексте криптопереводов упоминают порог в €1000, из-за чего может сложиться впечатление, будто меньшие суммы проходят незаметно. На самом деле это не так. Если в операции участвует лицензированная в ЕС биржа или обменник, сервис собирает базовые данные о переводе независимо от суммы.

Порог в €1000 важен для другого случая. Он касается дополнительной проверки переводов с личных некастодиальных кошельков, когда сервис должен убедиться, что такой кошелек действительно принадлежит клиенту. В то же время меньшие переводы тоже могут вызвать вопросы. Особенно если они часто повторяются, идут через сомнительные сервисы или похожи на попытку разбить одну крупную операцию на несколько мелких.

Отдельно важна налоговая отчетность. Еще с 1 января 2026 года криптосервисы в ЕС собирают данные об операциях пользователей-резидентов ЕС. Это касается и украинцев, если они уже стали налоговыми резидентами одной из европейских стран. После 1 июля это не стало новым правилом, но сервисам сложнее работать вне регулируемого поля, а значит, больше выводов и продаж крипты будет проходить через площадки, которые должны отчитываться. Первые отчеты за 2026 год ожидаются в 2027 году.

Фьючерсы и плечо — отдельная зона риска

После 1 июля важно смотреть не только на то, есть ли у биржи лицензия MiCA, но и на то, какие именно продукты она может предлагать пользователям. Лицензия не означает, что все функции внутри платформы регулируются одинаково.

В целом MiCA касается криптосервисов вроде хранения активов, спот-обмена, исполнения ордеров и работы с клиентскими заявками. Но деривативы, фьючерсы, перпетуальные контракты и торговля с плечом могут подпадать уже не под MiCA, а под правила для финансовых инструментов.

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Поэтому пользователь может столкнуться с ситуацией, когда спот-торговля доступна, а фьючерсы или плечо ограничены либо вынесены в другую юридическую структуру.

Отдельно стоит рассматривать стейкинг, lending и earn-программы. По правилам MiCA пользователь должен получать больше предупреждений, объяснений и отдельных согласий, если продукт влияет на доступ к его активам. Это полезное изменение, потому что условия таких сервисов должны стать понятнее еще до того, как человек передаст крипту в работу. Но это не банковская гарантия вкладов. Если BTC или ETH падают в цене, никто не компенсирует убыток.

За что могут ограничить счет

Проверка предполагает не только документы пользователя, но и анализ самой транзакции. Вопросы могут возникнуть, если средства пришли из миксера, санкционного сервиса, даркнет-адреса, взломанного протокола или платформы без понятной проверки клиентов.

Дополнительными сигналами могут быть отказ предоставить документы, дробление переводов, частые вводы и выводы средств без очевидной логики или несоответствие между доходами пользователя и объемом операций. В такой ситуации сервис может задержать перевод, попросить подтверждение происхождения средств или временно ограничить отдельные функции.

Что подготовить перед выводом

Учитывая все изменения, перед продажей криптоактивов, выводом на банковский счет или криптопереводом лучше заранее сохранить историю операций. Это могут быть CSV-файлы с биржи, скриншоты покупки крипты, банковские выписки, подтверждение дохода, история переводов между собственными кошельками и короткое объяснение, откуда взялись средства.

Если биржа сообщает об ограничениях или закрытии доступа, не стоит переходить по ссылкам из случайных писем. Лучше зайти на сайт вручную, проверить официальное сообщение, сделать тестовый вывод небольшой суммы и только потом переносить основные активы.

MiCA не запрещает украинцам пользоваться криптовалютами в ЕС. Но после 1 июля важнее становится то, через какой сервис проходит операция. Лицензированная платформа должна проверять переводы, защищать клиентские активы и работать прозрачнее перед регуляторами. Главное правило простое: сервис должен быть легальным, происхождение средств — понятным, а история операций — сохраненной.