Медведи вместо китов: три причины, почему падают акции и крипта

Июнь встретил инвесторов крутым пике. Мощная волна распродаж накрыла крипторынок и одновременно задела фондовый сектор США, где индексы S&P 500 и Nasdaq также несут серьезные потери. Для крипторынка происходящее уже похоже не на обычную тактическую коррекцию, а на капитальное изменение рыночной температуры. Для фондового рынка США это тоже жесткий тест, в котором прежний оптимизм о «make America great again» все чаще окрашивает портфели не в great, а в red.

Трамп шел на выборы с громкими обещаниями снова поставить американскую экономику на рельсы стремительного роста, вернуть капитал в страну и устроить настоящий праздник для инвесторов. Однако лучше всего эта история пока работает для самого президента, состояние которого за время второго срока выросло до более чем $6 млрд. Для большинства же инвесторов реальность лета 2026 года выглядит намного холоднее. Вместо могущественных китов, которые должны были бы толкать котировки вверх, на рынке одновременно лютуют медведи, принесшие преждевременные заморозки и превратившие июньскую жару в начало новой криптозимы.

Нефть продолжает бить по риску

Напряженность вокруг Ирана длится еще с весны, поэтому для рынка это не новый шок, а хронический стресс, который продолжает разрушать его здоровье. В июне он снова обострился после ударов США по иранским целям и новых заявлений Тегерана о закрытии пролива. Для рынка это быстро переходит из геополитики в макроэкономику: более дорогие энергоносители, более сильное давление на CPI, меньше пространства для ФРС и более слабый аппетит к риску.

Свежий отчет EIA прямо предупреждает об угрозе длительного дефицита топлива. Аналитики ведомства прогнозируют, что из-за ограничений для судоходства нефть Brent в июне-июле удержится около $105 за баррель. Для рынка это означает не просто более дорогой бензин, а худший сценарий для финансовой ликвидности. Когда энергоносители разгоняют инфляционные ожидания, крупные фонды первыми распродают акции технологических компаний и криптовалюту, ведь капитал начинает уходить в более безопасные активы.

Трамп в этой истории добавляет не успокоение, а еще один слой неопределенности. Его жесткая риторика в отношении Ирана, давление на ФРС и попытки обвинить в рыночной слабости внешних врагов лишь усиливают общую нервозность. Для инвесторов это выглядит не как возвращение американской силы, а как рынок, в котором политические заявления становятся дополнительной премией за риск. И этот счет сейчас одновременно выставляют всем — в нефти, облигациях, акциях и крипте.

CPI и ставки: ФРС снова не спасает

Второй медведь, который сейчас раскачивает рынки, — статистика американской инфляции. В мае CPI вырос на 0,5% за месяц и на 4,2% в годовом выражении. Даже базовая инфляция в 2,9% не дает ФРС пространства для снижения ставок.

Для технологического сектора и криптоактивов эти цифры стали холодным душем, ведь оба сегмента критически зависят от дешевых денег. Сейчас, когда смягчение политики откладывается, доходность 10-летних гособлигаций США держится около 4,55%. Крупные фонды получают простую альтернативу: зачем финансировать высокие риски, если можно зафиксировать гарантированный доход в гособлигациях? Чем выше эта безрисковая ставка, тем жестче рынок переоценивает будущие прибыли компаний и тем меньше ликвидности остается для цифровых активов.

Эффект этой переоценки 10 июня уже накрыл индексы. Падение S&P 500 на 1,6%, Dow Jones на 1,9% и Nasdaq на 2% за один день доказало, что удар пришелся в самое сердце американского рынка. Семерка технологических гигантов, на которой держится треть капитализации S&P 500, начала стремительно терять позиции. Когда крупные игроки массово сокращают позиции в самых надежных акциях вроде Nvidia или Microsoft, для крипторынка это однозначный сигнал тревоги: из активов с тонкой ликвидностью капитал будет уходить вдвое быстрее.

Почему крупные IPO оттягивают ликвидность с рынка

Третий медведь на рынке — волна громких IPO. Хотя обычно выход новых компаний на биржу считают признаком здоровья рынка, сейчас этот аргумент работает в обратную сторону. Когда на горизонте появляются гиганты вроде SpaceX, масштабные проекты в сфере искусственного интеллекта или финансовых технологий, капитал для них не берется из ниоткуда. Деньги просто перетекают из уже купленных активов.

Конечно, сам по себе большой поток первичных размещений не способен сломать весь фондовый рынок — в фондах денежного рынка США до сих пор хранятся триллионы долларов. Однако локальный эффект очевиден: чтобы освободить место под новую и перспективную историю, инвесторы начинают распродавать перегретые акции технологического сектора или криптовалюту.

Для цифровых активов это создает жесткую конкуренцию за внимание именно в тот момент, когда рынку критически не хватает свежего капитала. Если в 2024—2025 годах приток институционального капитала через ETF и политические обещания запускали волну агрессивного оптимизма, то летом 2026-го правила изменились. Крупные игроки пересчитывают риски. Они не уходят с рынка навсегда, но при текущей стоимости денег больше не готовы удерживать перегретые позиции только из-за расчета на то, что рост продолжится по инерции.

Лето, которое началось с заморозков

Означает ли июньский спад начало новой криптозимы и длительную стагнацию для акций? Если оценивать рынки не по глубине ежедневных обвалов, а по настроениям, то симптомы очевидны. Для крипторынка наступает период затяжного истощения, когда громкие лозунги перестают работать. Для фондового рынка — это время жесткой ротации, когда капитал массово выходит из перегретых технологических гигантов и мигрирует в свежие первичные размещения или безопасные гособлигации. В обоих сегментах каждый минимальный отскок инвесторы все чаще используют просто для выхода в кеш.

Однако медведи не могут господствовать вечно. Рано или поздно рынок нащупает новое дно, и на смену им вернутся киты. Это может быть реальное снижение базовой ставки, стабилизация на Ближнем Востоке или новое вливание ликвидности после того, как капитал распределится в первичных размещениях и начнет искать новые гавани. Конечно, часть инвесторов воспринимает текущее падение как сезон распродаж и возможность зайти в активы по низким ценам перед будущим ростом. Другие предпочитают переждать шторм в безопасных бумагах. Вопрос лишь в том, чья стратегия окажется выигрышной на длинной дистанции.