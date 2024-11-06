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6 ноября 2024, 16:17 Читати українською

Почему Трампу важно выиграть войну

«Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было», — заявил Дональд Трамп после оглашения результатов президентской гонки в США. Но действительно ли США имеют достаточно силы и ресурсов, чтобы противостоять мировым диктатурам, рассуждает эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Петр Олещук.

«Больше никаких войн во время моей каденции.

Трамп, вероятно, искренне считает, что сможет решать мировые проблемы одним звонком, потому что думает, что стал президентом единственной сверхдержавы.

Но США уже не сверхдержава. Да, это все еще мощное экономически и военно мировое государство, но только одно из нескольких. И это результат нескольких последних президентств в США.

Слово президента США сейчас важно только для союзников США. Все остальные просто игнорируют многочисленные «призывы» Госдепа, потому что угрозы США существенно девальвированы. Девальвированные, потому что если ты слишком долго демонстрируешь страх, то это чувствуют все вокруг тебя.

Единственный способ вернуть ситуацию в обратном направлении — показать силу, наказать врагов, выиграть какую-то войну и т. д. Ну или смириться с ситуацией.

Как будет действовать Трамп, столкнувшись с реалиями внешней политики, где существует реальный союз России, Ирана и КНДР (так того же Ирана, который хотел его убить перед выборами), сказать трудно.

Но фактом является то, что «американская сила», к которой можно было апеллировать просто словесно, даже не задействуя на практике, развеялась как туман. США не учитывают, США не уважают, президента США не будут слушать диктаторские режимы. Если, конечно, он к этому не заставит, показав миру «старую добрую демократию» в виде авианосцев и ракет.

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Ну или просто можно делать вид, что ничего не происходит, закрыться в раковине изоляционизма и ждать.

Автор:
Олещук Петр
Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Олещук Петр
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
6 ноября 2024, 16:34
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Заморозять війну по лінії фронту і все, вступати у війну вони не будуть)
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