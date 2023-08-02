Как изменить требования к многоэтажкам, чтобы сделать их безопасными во время войны

Как демонстрирует опыт Израиля, Украине нужно менять строительные нормы, чтобы, в случае авиационных ударов, у жителей было где спрятаться. Как именно изменятся наши дома, рассказал сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Война требует того, чтобы мы уже сегодня меняли строительные нормы и правила. Как это сделал Израиль еще в 2002 году. Речь даже не столько о новых домах (они +/- выдерживают попадание), сколько о старых панельных, которые складываются, как карточный домик.

В Израиле на сегодняшний день действуют строгие требования по безопасности для многоэтажных домов. Эти требования были введены в 2002 году после серии терактов в стране.

Требования включают следующие пункты:

Использование прочных материалов — таких как бетон и сталь.

Укрепление несущих конструкций построек.

Установка противоосколочных окон и дверей.

Создание безопасных помещений для укрытия жителей при взрыве или обстреле.

Обучение жителей правилам эвакуации.

Строительные нормы в Израиле для многоэтажных домов являются одними из самых строгих в мире.

Они помогли снизить количество жертв террористических атак в стране, что сейчас является мега актуальным для Украины. С 1990 года каждая квартира в Израиле должна иметь комнату безопасности — мамад.

Мамад — это полностью бетонный стояк, идущий через весь многоэтажный дом, с плотно закрывающимися железными окнами. В случае разрушения дома этот стояк должен выстоять, сохранив жизнь.

При возникновении угрозы в городе раздается сирена, и жители прячутся в мамады, плотно закрывают в них металлические ставни и запирают тяжелые входные двери.

В спокойные дни эти помещения используются как обычные спальни.

Но есть и такие укрытия, которые предназначены для всех жителей лестничной клетки, — мамак.

В Украине начали ревизовать укрытия, появились единичные уличные бетонные укрытия. Но что вы слышали об изменении строительных стандартов? Монолитный каркас показал свою живучесть, но где требования к индивидуальным бомбоубежищам. И я все еще вижу продолжение строительства домов из панелей — будущих братских могил.

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И где, кстати, программа обновления жилищного фонда в Украине? Панельные «брежневки» уже давно исчерпали нормативные сроки использования.