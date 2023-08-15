Страна аграриев и IT-шников: как Украине сгенерировать $1 трлн ВВП

Украина ставит цель за десять лет нарастить долларовый ВВП в 6,2 раза — до $1 трлн. Возможно ли это с нынешней аграрной моделью экономики, и что нужно сделать, чтобы воплотить такой план в жизнь, рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Украинцы будут не только пахать, но и думать

«Великая аграрная держава» — примерно такой же оксюморон, как «сладкий яд». Наверное, потому, что в современной истории нет в чистом виде аграрных стран, тем более великих.

Чтобы хоть как-то смягчить этот смысловой нонсенс, спичрайтеры нашей официальной делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе придумали более лайтовый формат: «зерно и мозги», который означает, что украинцы будут не только пахать, но и думать.

Получается уникальный гибрид, вроде пражского Голема: страна фермеров и айтишников. Которая нарушает все базовые законы развития, в том числе и знаменитого «круга отсталости» немецкого экономиста Бруно Кналла. Который говорил о том, что деградация экономики приводит к увеличению удельного веса низкооплачиваемых профессий, снижению производительности труда и, соответственно, к общему экономическому упрощению и уплощению. А затем — снижение инвестиций в образование и науку, и последующий дефицит высококвалифицированных специалистов, что еще больше усиливает общую экономическую отсталость страны.

В результате, государство проходит точку невозврата, когда уже не может выделять достаточный ресурс для качественного образования населения и профессиональной переподготовки под запросы изменяющегося технологического уклада.

Применительно к Украине — это значит, что с общим упрощением экономики будет продолжаться и снижение уровня образования, что уже проявляется, когда половина школьников на ЗНО не могут сложить дроби с разным знаменателем.

Почему Украине не стать лидерами в IТ

Нынешний потенциал IТ-специалистов держится еще на прежней образовательной базе, но и у него очень четкие параметры роста, которые зависят от численности населения и общепринятого в мире коэффициента людей, у которых есть способность к программированию.

По этой причине численность айтишников в Индии будет расти, а в Украине — достигнет порога роста в 250−300 тыс. человек и затем начнет снижаться. И Украина никогда не войдет в топ-10 стран по объему предоставляемых цифровых услуг, находясь в мировых рейтингах IТ-бизнеса в 4−5 десятке, наравне с Тунисом или Марокко.

Максимальный горизонт выручки от продажи данного вида услуг в нашей стране — до $10 млрд в год.

Не та элита

В действительности, то, что происходит с украинской экономикой, в чем-то закономерно. Индустриальный профиль страны с акцентами на модерн в виде самолето-, авиа- и ракетостроения предполагал наличие иного типа политических элит. Это должны были быть элиты с институциональной памятью, нацеленные на девеломпент страны, как цельный и сложный проект развития.

Но естественный ход истории породил и естественный формат «элит» — архаических, с опорой на клерикализм, идеологизацию политического дискурса, а в экономике — олигархических и рентоориентированных, то есть нацеленных на регулярное снятие ренты с населения и бизнеса с помощью налогов, тарифов и контроля за ключевыми системами жизнеобеспечения страны (энергетика, транспорт, порты и т. д. ).

А для такой архаичной модели, квазифеодальное, аграрное государство — самое то, с «децентрализацией», когда огромными ОТГ управляет «глава», начальник районной полиции и районный прокурор. Первый из них — это и есть новый «Дон Педро».

А вторые — это «око государево», поставленные для того, чтобы часть снятой с населения ренты, своеобразного «полюдья», передавалось наверх.

Условное «РОВД» в этой модели — почти как форпост «шерифа ноттингемского», призванный снимать дань со всего, что еще хоть как-то экономически дышит: добыча песка, сбор металлолома, контрабанда, базарная торговля и т. д.

И «железный закон олигархии» в данной системе координат никогда не позволит развиться тем отраслям, которые не приспособлены для снятия рент — то есть промышленности — в особенности, инновационной. Попутно уничтожив те производства, что еще остались.

Упомянутый выше закон сформулировал Роберт Михельс еще в 1911 году.

Все начинается с переориентация целей со стратегических на текущие.

Затем — идеологизация политики. Разрыв между интересами населения и узкой надстройкой. Отсечение общества от демократических процедур влияния на власть (и формализация оных). Инкорпорация лидеров общественного мнения в общую систему рентных доходов. Ориентация провластной партии «на весь народ».

В своей книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные», экономисты Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон описывают этот порочный круг экстрактивных институтов, который наиболее характерен для стран Африки, и как видим — для нас.

Основной признак — при смене политических элит сами институты по съему ренты с населения и экономики не исчезают, а лишь трансформируются и перезагружаются, что и происходило в Украине после каждого майдана, являясь основной причиной бедности в стране.

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Маркеры кризиса

В современной экономической науке есть такой чрезвычайно интересный раздел, как динамическое равновесие экономических систем. На практике, это означает, что у роста экономики нет предела, равно как у ее падения нет дна. Экономическая система просто находит точку равновесия, на более высоком или более низком уровнях развития.

За последние 20 лет, когда мы жили в формате квазирыночной системы (а не переходной), у нас было три пика экономического развития, когда ВВП превышал $180 млрд: в 2007—2008, в 2012—2013 и 2021 годах. Каждый раз выход на пик заканчивался обвалом, каждый раз вмешивался внешний фактор: война или глобальный кризис.

Но был еще один общий маркер кризиса: торговое сальдо товарами и услугами.

В 2005-м году мы находились на самой высокой точке остаточного промышленного потенциала в рыночной модели, когда удельный вес промышленной продукции в структуре экспорта составлял 13%, равно как и аграрного сырья.

С тех пор ситуация только ухудшалась: аграрный компонент экспорта достиг 50%, а промышленный — сократился в несколько раз — до 4−5%.

В 2005-м у нас был внешнеторговый профицит по товарам и услугам в размере 0,8% ВВП. В 2008-м данный показатель снизился до дефицита на уровне -8%.

Затем, сразу после глобального финансового кризиса, — оздоровление торгового баланса и рост данного индикатора до -1,7% ВВП в 2009-м. И снова ухудшение до -8,5% в 2013-м.

Новый обвал и очередное «оздоровление» — до -2% в 2015-м. Очередной «круг на кризис», когда дефицит внешнеторгового сальдо начал опять расти.

Происходит это по очень простой причине: в период кризиса активизируется девальвация национальной валюты, и общее снижение платежеспособности населения и инвестиционной активности бизнеса.

Потребительские и инвестиционные товары у нас преимущественно импортные, то есть снижение платежеспособности резко обваливает показатель импорта. В то время как аграрный экспорт, хоть и сокращается, но не так существенно. Вот так и происходит «оздоровление» нашего торгового баланса.

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Спасительный экспорт

Почему мы не пользуемся этим шансом на перезагрузку экономической системы?

Почему мы запрограммированы на такие цикличные обвалы?

Сформируем простую экономическую модель. Потребительские расходы населения на уровне 75% ВВП и склонность к импорту — на уровне 50%. Это значит, что при нынешнем условном уровне ВВП в $200 млрд и потребительских расходах в $150 млрд, параметры импорта составят примерно $75 млрд. По мере роста экономики и доходов населения, потребность в импорте будет лишь возрастать. Она уже не будет перекрываться по сумме сырьевым экспортом (аграрным и горно-металлургическим).

Рост импорта частично можно компенсировать за счет торгового дефицита, предельное значение которого для нас — до 10% ВВП, то есть при показателе валового продукта в размере $200 млрд речь идет о примерно $20 млрд, которые перекрываются за счет новых кредитов и трансферов трудовых мигрантов. Но, в любом случае, потолок роста импорта в такой модели до $95−100 млрд, затем — новый обвал.

Чтобы его избежать, нужно наращивать экспорт. Но и здесь есть свой потолок: с учетом «зерна и мозгов», размер нашего экспортного потока в ближайшие 10 лет не превысит $100 млрд (и это в очень хорошем варианте развития событий на мировых сырьевых рынках).

Параллельно с этим будет происходить процесс роста доходов населения и соответствующее увеличение импорта (вместо секонд-хенда — новые вещи, вместо «евроблях» — новые авто и т. д. ).

С учетом потенциально доступного дефицита получаем максимально возможный импорт в размере $120 млрд.

А дальше могут быть только два варианта:

если курс гривны фиксированный, происходит очередной обвал с девальвацией на 30−50%: ВВП страны возвращается на привычный уровень в $150 млрд, население беднеет, переходит на секонд-хенд и евробляхи, доходы граждан страны падают на 20% и больше; если курс гривны плавающий, все будет происходить примерно в том же направлении, но с более частотными корректировками, когда курс будет снижаться на 10%, потом возрастать на 5% и т. д. Обвалы будут не такими глубокими, но более частыми.

В такой модели ВВП балансирует в диапазоне $150−200 млрд (в нынешних ценах, без учета инфляции доллара), доходы населения сжимаются и расширяются, как гармонь на сельской свадьбе.

Простыми словами, рост нашего потребления (основанного на импорте) всегда будет сдерживаться потолком нашего сырьевого экспорта. А сельское хозяйство, равно как и добыча природных ресурсов, — это отрасли со снижающейся отдачей, когда каждый дополнительный центнер кукурузы с гектара и каждая новая тонна руды будут стоить все дороже и дороже, пока возможность наращивания производства не будет окончательно исчерпана.

Наш удел в этой модели — подушевой ВВП в пределах $5−8 тыс., то есть место в группе беднейших стран или системное снижение численности населения в два раза, что позволит увеличить уровень благосостояния оставшихся счастливчиков до уровня, к примеру, современной Турции.

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А что в других странах?

У Турции с населением 83 млн человек и подушевым ВВП на уровне $10+ тыс. показатели экспорта на уровне $250 млрд и импорта — в пределах $360 млрд.

В Польше население 38 млн человек и подушевой ВВП — более $15 тыс. с годовым экспортом в $340 млрд и импортом в $360 млрд.

В Южной Корее с населением в 51 млн человек подушевой ВВП $32 тыс., экспорт — $640 млрд, и импорт — $615 млрд.

У всех этих экономик есть общая черта:

покрытие экспорта импортом на уровне единицы и выше (кроме Турции);

удельный вес промышленности в валовой добавленной стоимости (стоимость продукции за вычетом стоимости промежуточного потребления) на уровне 45−60% — источник первичных доходов.

Четыре этапа экономической трансформации

Для дальнейшего развития, модель которого включает в себя рост, а не сокращение численности населения и выход на более высокую, а не низкую точку динамического равновесия, Украине нужно пройти четыре этапа:

Отправная точка для «большого толчка» с ВВП на уровне 250 млрд (подушевой ВВП — $6−8 тыс.). Для этого нужен верхний порог экспорта в размере более $130 млрд. Условная «Турция» — ВВП на уровне $400 млрд (подушевой ВВП — $10 тыс.). Для этого нужен верхний порог экспорта в размере $250 млрд. Условная «Польша» — ВВП на уровне $600 млрд (подушевой ВВП — $15 тыс.). Для этого нужен верхний порог экспорта в размере $330 млрд. Условная «Южная Корея» — ВВП на уровне более одного триллиона долларов (подушевой ВВП — более $30 тыс.). Для этого нужен верхний порог экспорта в размере $600+ млрд.

Даже для стартового толчка потенциала сырьевого экспорта будет недостаточно.

Нужна реанимация существующего промышленного потенциала. А для выхода на точку «условной Турции» необходима реновация промышленного ядра. Для «условной Польши» — структурная диверсификация по максимальной ширине линейки производимой продукции. Для «условной Южной Кореи» — инновации.

Или в формате инвестиций: государственные, внутренние, внешние.

В формате моделей: перезапуск на факторе внутреннего рынка, рост производительности труда, инновации.

Есть еще один вариант — ничего не делать, вернуться в «милую сердцу» аграрную архаику, феодализироваться и болтаться в полынье между циклами кризисов.

Постоянно находя основу равновесия на более низкой точке развития с одним вариантом выхода из этого «дня сурка» — за счет уменьшения численности населения, минимум, в полтора раза. Надеясь при этом, что малолюдные земли никто не захватит.

Ну и для справки: современная постиндустриальная модель экономики — это 70% — сектор услуг, 20% — промышленность и до 10% — сельское хозяйство и добыча природных ресурсов.

В контексте триллионного ВВП нам нужно добывать сырья на $100 млрд ежегодно (включая агро) — выполнимая задача.

Производить промышленной продукции на $200 млрд — лишь при новой индустриализации и новой образовательной политике, прежде всего, в отрасли технического образования и науки. И формировать сектор услуг на $700 млрд — можете представить себе уровень стимуляции потребительских доходов и, соответственно, расходов.

В нынешней аграрной модели выход на уровень триллионного ВВП — невозможен.

Нужны новые концептуальные подходы, альтернативные модели и иные носители знаний при власти.