Рейтинг устойчивости: Укрсиб сдвинул monobank, к нему вкладчики относятся наиболее лояльно

С начала года банки практически не сталкивались с нехваткой средств, ведь суммы, которые размещали граждане на их счетах, стабильно росли. Однако в июле официальная статистика уже зафиксировала отток денежных средств. Готов ли финансовый сектор к такому вызову, и реальная ли угроза потери сбережений граждан, разбирался «Минфин» во время подготовки Рейтинга устойчивости украинских банков за второй квартал этого года.

В июле этого года банковская система столкнулась с необычным для себя явлением — оттоком средств физических лиц. Если на начало месяца граждане держали в банках 1,147 трлн грн, то на первое августа эта сумма сократилась до 1,143 трлн. Таким образом, общий отток средств составил около 4 млрд, или 0,35%.

Сокращение незначительное, но привлекло внимание наблюдателей, ведь это первое снижение объема средств граждан в банках с мая 2023 года: тогда общая сумма снизилась менее чем на 1 млрд грн, и май стал единственным месяцем с такой динамикой.

В Нацбанке назвали несколько причин, которые заставили граждан забирать деньги из банков. Первый фактор — сезонный, ведь летом период отпусков, и традиционно люди более активно тратят деньги. Второй — ослабление гривны, что активизировало спрос на валюту. Третий — перебои с электроэнергией, что заставило многих потратиться на источники альтернативного электроснабжения.

Свою роль сыграла и большая привлекательность ОВГЗ для инвестиций, ставки по которым традиционно превышают доходность депозитов. В течение июля инвестиции граждан в ценные бумаги выросли на 9%, или на 5,2 млрд. То есть на сумму, превысившую отток из банков.

В то же время рано говорить о том, что ценные бумаги окончательно переманили деньги частных инвесторов. Уже за первую неделю августа объем средств украинцев на счетах финучреждений вырос на 1,2%, чем полностью перекрыл отток за июль.

Кроме этого, в НБУ напоминают, что с начала года общая сумма денег граждан в банковской системе выросла на 50 млрд грн, или же на 7%, а с начала полномасштабного вторжения — на 340 млрд грн, а это почти 81%.

Таким образом, вполне возможно, что июль станет исключением, и в течение года объемы вложений граждан в банках будут снова расти. Однако зафиксированный отток требует, по крайней мере, повышенного внимания к этой ситуации.

Заработки на высоте

Несмотря на войну, банковская система наращивает заработки. За первое полугодие чистая прибыль банков достигла 79 млрд грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За прошлый год банковский сектор заработал 86,5 млрд грн, что в то время являлось рекордным показателем за всю историю сектора, и примерно на 10 млрд грн превысило заработки за 2021 год. Если же нынешние темпы доходов финансистов сохранятся, то предыдущий рекорд, по всей видимости, будет побит.

Главные факторы успеха — сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под убытки от активных операций. Единственное, что может огорчить банкиров в этих условиях, — риск облагать их нынешнюю прибыль по ставке 50%.

Такие налоги для них действовали в прошлом году, но Министерству финансов и Нацбанку удалось добиться исключения соответствующей нормы из ресурсного законопроекта. В то же время в Верховной Раде звучат мнения о целесообразности собрать с банков эти деньги, депутаты провалили голосование законопроекта в первом чтении и отправили его на доработку. Поэтому точка в этом вопросе еще не поставлена.

Кредиты растут, но медленно

По оценкам НБУ, чистый гривневый корпоративный кредитный портфель растет уже более года подряд, а его объемы превышают довоенные показатели. В течение второго квартала чистый гривневый кредитный портфель бизнеса вырос, по сравнению с показателями прошлого года, на 20,5%. Еще быстрее росли кредиты для малого и среднего бизнеса — за год более 25%.

Важно, что растет доля кредитов, не субсидируемых государством. Так, доля займов по программе «5−7−9%» в работающем портфеле за квартал снизилась на 2 п.п., хотя все еще составляет достаточно существенные 36%.

Почти на 9% за квартал выросли розничные гривневые кредиты, а с начала года их общий объем прибавил более 40%. Это происходит в первую очередь благодаря карточному кредитованию.

В целом, отмечает Нацбанк, на положительную динамику кредитования влияет снижение учетной ставки, которая позволяет банкам снижать проценты по кредитам. Если на пике в 2022—2023 годах учетная ставка достигала 25%, то сейчас составляет 13%, а в течение этого года снижалась уже дважды.

Кто попал в рейтинг «Минфина»

В рейтинг устойчивости «Минфин» отбирает банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Мы учитываем как срочные депозиты, так и текущие счета.

На этот раз, в отличие от двух предыдущих обзоров, изменилось количество участников рейтинга — необходимую планку преодолел Международный инвестиционный банк. Он занял в обзоре 26 место и получил баллы, чуть ниже средних.

В конце июня НБУ лишил лицензии Альпари Банк по собственному ходатайству финучреждения. Однако это был один из самых маленьких банков страны, активы которого составляли менее 0,01% общих активов системы.

Из-за незначительного размера в наш рейтинг финучреждение не входило, поэтому прекращение его работы на количество участников обзора не повлияло. Таким образом, в целом в рейтинге приняли участие 35 из 62 платежеспособных банков Украины.

Рейтинг устойчивости

Высокую прибыльность и значительные объемы активов в отечественных банках можно четко проследить в показателях рейтинга устойчивости. Среди его участников только шесть получили более низкие баллы, чем в обзоре предыдущего квартала, и еще один банк повторил предыдущий результат. Все остальные улучшили оценки. В этот раз средний балл, полученный финучреждениями, составил почти 3,39 против 3,26 в прошлый раз.

Первое место занял Укрсиббанк, который в прошлом году трижды побеждал в нашем рейтинге, но в прошлом обзоре отдал лидерские позиции Креди Агриколю. На этот раз Агриколь незначительно ухудшил свои показатели и опустился на второе место. На третьем месте еще один традиционный фаворит нашего рейтинга — Райффайзен.

Традиционно верхнюю часть списка заняли банки с иностранным капиталом. За ними полностью первая пятерка, а в десятку попали шесть их представителей.

Государственные банки в первой десятке представляют двое — Приват и Ощад, а еще три — Укрэксим, Укргаз и Сенс — попали в первую пятнадцатку.

Еще два места в верхней десятке заняли частные банки — ПУМБ и Универсал, которые находились на верхушке рейтинга и в прошлый раз.

Самый существенный рост среди участников рейтинга продемонстрировал Правэкс, который улучшил свое место сразу на 5 позиций и занял 13 место.

Рейтинг устойчивости

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков редакция определяет по сочетанию ряда показателей. Среди них — доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный приросты портфеля граждан.

Особенность этой части обзора в частых стремительных сменах мест, которые занимают банки, ведь приросты депозитных портфелей зависят от активности, которую банки проявляют на рынке в конкретный период времени, и от ставок по вкладам в учреждении. Если же банк достигает своих целей, то он может снижать активность по привлечению средств.

Не обошлось без существенных изменений и в этот раз. Лидер общего рейтинга — Укрсиббанк — возглавил рейтинг лояльности, поднявшись сразу на 9 позиций. При этом, по данным «Минфина», у него одни из самых низких ставок среди всех крупных банков — 9,5% по вкладам на 6 месяцев, а открыть годовой депозит в банке сейчас вообще нет возможности. Несмотря на это, с начала года учреждение увеличило объем средств физлиц на счетах на 3 млрд грн, и их общая сумма превышает 44 млрд грн.

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Предыдущий лидер рейтинга лояльности Универсал Банк, на базе которого работает monobank, опустился на второе место. На его счетах граждане держат более 71,4 млрд грн, что делает учреждение третьим по этому показателю — больше только у государственных гигантов — Ощада и Привата. Последний, кстати, совершил самый существенный скачок в рейтинге лояльности: улучшил свою позицию сразу на 13 позиций и занял четвертое место.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 2 квартал 2024 г. Место за 2 квартал 2024 г. Смена места, по сравнению с 1 кв. 2024 г. Место банка в общем рейтинге Укрсиббанк 4,6 1 +9 1 Универсал Банк 4,6 2 -1 10 Райффайзен Банк 4,5 3 0 3 Приватбанк 4,5 4 +13 6 ПУМБ 4,4 5 +1 7 Кредобанк 4,2 6 -2 4 Абанк 4,2 7 +1 16 Креди Агриколь Банк 4,1 8 -6 2 Ощадбанк 4,1 9 +9 9 Пивденный 3,9 10 -3 15 Радабанк 3,9 11 +12 27 Сенс Банк 3,8 12 +7 14 Банк Львов 3,8 13 -1 23 Банк Глобус 3,8 14 +15 28 ОТП Банк 3,7 15 -1 5 Укрэксимбанк 3,7 16 -11 11 Укргазбанк 3,7 17 +8 12 Правэкс Банк 3,7 18 +2 13 Таскомбанк 3,7 19 +5 17 Банк Восток 3,7 20 +8 24 Международный Инвестиционный Банк 3,7 21 нов 26 Банк Кредит Днепр 3,6 22 +8 22 Прокредит банк 3,5 23 -12 8 Идея Банк 3,5 24 -11 18 Коминбанк 3,4 25 +6 29 МТБ Банк 3,4 26 -5 31 Полтава-Банк 3,3 27 0 20 Пиреус Банк 3,2 28 -13 19 Агропросперис Банк 3,2 29 +4 21 Клиринговый Дом 3,2 30 -8 32 Банк Инвестиций и Сбережений 3,2 31 +3 33 Индустриалбанк 3,2 32 0 35 Юнекс Банк 3,1 33 -7 25 Банк Альянс 3,1 34 -18 34 Аккордбанк 3 35 -26 30

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» просит экспертов выставить банкам оценки. Их баллы зависят от готовности разместить в учреждении свой депозит. На этот раз в опросе приняли участие представители ICU, IBI-Рейтинг, Эксперт-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».

Сразу три банка получили одинаковые баллы от специалистов и разделили 1−3 места. Это «иностранцы» — Укрсиббанк и Креди Агриколь, и государственный Приват.

В целом эксперты оказались лояльными к государственным учреждениям — сразу 4 из них оказались в первой десятке, а Сенс, по их оценкам, занял 11 место. Позитивно специалисты относятся также к учреждениям, которые входят в иностранные группы, таких в первой десятке пятеро, а единственный попавший в нее частный банк — Универсал, разместился на девятом месте.

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Общая стабильность банковского сектора отразилась и на оценках экспертов, где на этот раз обошлось без существенных изменений в позиции. Все банки, которые были в верхней части списка в прошлый раз, остались здесь и сейчас.

Ренкинг банков по оценкам экспертов