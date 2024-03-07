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7 марта 2024, 7:30 Читати українською

Рейтинг устойчивости: Укрсиб остается лидером, Сенс и Укрэксим улучшают позиции

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за четвертый квартал прошлого года. Редакция выяснила, какие банки самые надежные, по показателям работы, и совпадают ли эти результаты с оценками экспертов и клиентов.

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за четвертый квартал прошлого года.

Как банки провели прошлый год

На фоне умеренного восстановления экономики в прошлом году банки продемонстрировали, в целом, стабильную работу. Среди учреждений, которые «Минфин» ранее анализировал в Рейтинге устойчивости (в него попадают банки, на счетах которых физлица держат от 1 млрд грн), НБУ лишил лицензии два учреждения. Банк Форум был признан неплатежеспособным в феврале прошлого года. Это решение регулятор объяснил тем, что тот не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства после отнесения к категории проблемных.

Также НБУ решил ликвидировать Банк Конкорд из-за нарушений «в сфере предотвращения и противодействия отмыванию нелегальных доходов»: через учреждение проходили значительные потоки средств беттинговых компаний.

Вывод с рынка обоих учреждений не оказал существенного влияния на работу банковской системы. Доля Конкорда от активов платежеспособных банков составляла всего 0,17%, а Форварда — около 0,1%. Среди еще меньших банков, которые в прошлом году прекратили работу, — Айбокс и Укрстройинвестбанк. После очередной чистки системы количество банков в стране сократилось до 63.

Государства стало больше

Основным событием в банковском секторе в прошлом году стала долгожданная национализация Сенс банка. Ряд учреждений, связанных с россией, НБУ убрал еще в 2022 году, однако с Сенсом все было сложнее из-за его значительных размеров. В конце концов, банк, которому принадлежало около 3,1% активов всей системы, был передан государству. Доля же государственных банков после этого приблизилась к 54% и продолжала расти в последние месяцы.

Налоги не помешали рекордным заработкам

Высокая прибыльность банковской системы привлекла внимание властей, которым приходится изыскивать новые источники наполнения бюджета. Законодатели ввели дополнительный налог на прибыль банков, к тому же, задним числом.

Из своей прошлогодней прибыли банкирам придется уплатить 50%, а с этого года ставка составит 25%. Но, даже несмотря на дополнительную налоговую нагрузку, чистые доходы банков, по итогам 2023 года, достигли 86,5 млрд грн. Для сравнения: в 2022 году эта сумма составляла около 22 млрд, а в 2021 году — 77 млрд.

Главная задача сектора

Как писал «Минфин» в предыдущих статьях, после стабилизации работы банковской системы в начале полномасштабного вторжения, ее главной задачей станет увеличение кредитования. По итогам прошлого года, некоторые сдвиги в этом направлении есть, но их еще нельзя назвать значительными.

Чистый гривневый корпоративный кредитный портфель рос в течение последних двух кварталов благодаря росту спроса — в IV квартале объем таких кредитов вырос на 2,7%. В то же время, по оценкам НБУ, гривневое кредитование бизнеса происходит, в основном, в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Общий объем займов, выданных по этой программе, за последний квартал вырос на 2%, и на 34% — за год.

Лучше ситуация в сегменте кредитования граждан. Объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля растут три квартала подряд и прибавили более 20% в год. Этих показателей удалось достичь благодаря оживленному карточному кредитованию.

Также стоит отметить, что стремительно выросли объемы ипотеки: за четвертый квартал они прибавили 23,2%, или 3,5 млрд грн, а за год ипотечные кредиты выросли на 6%. Но такую динамику обеспечила опять же государственная программа «єОселя».

Новое испытание — отток средств частных клиентов

В течение прошлого года средства населения в украинских банках стремительно росли. По итогам прошлого года, они прибавили 151 млрд грн, или же 16%. Но уже в январе регулятор зафиксировал отток средств физлиц — в гривне на 2,6%, в валюте — на 2,4%.

Ряд обозревателей связал это с подготовкой нового законопроекта о мобилизации, который предусматривает блокировку счетов уклонистов. Хотя, по словам главы налогового комитета BP Даниила Гетманцева, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. Он говорит, что подобная тенденция наблюдалась девять из десяти последних лет.

Предварительно комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности не поддержал норму о блокировке счетов, однако, это не окончательное решение, и не исключено, что, в случае ее принятия, отток средств продолжится. Хотя высокий уровень денежных средств на счетах банков должен помочь им пройти и такое испытание.

Какие банки нуждаются в докапитализации

В конце прошлого года НБУ сообщил о результатах оценки устойчивости 20 крупнейших банков, у которых вместе более 90% чистых активов сектора. Нацбанк выставил повышенные требования по капитализации 5 банкам, при этом 2 из них их уже выполнили. Еще 3 банкам нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет.

По оценкам регулятора, в докапитализации нуждаются Укрэксимбанк, Правэкс и МТБ Банк на общую сумму 10 млрд грн. Следующее стресс-тестирование банковской системы регулятор запланировал на 2025 год.

Кто попал в рейтинг «Минфина»

Традиционно, в рейтинг устойчивости «Минфин» отбирает банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Мы учитываем как срочные депозиты, так и текущие счета.

В предыдущем рейтинге количество участников увеличилось на 2 — до 34. На этот раз изменений не произошло. Ни один банк не выбыл, и никто не сумел стать новичком рейтинга, нарастив объем средств физлиц.

Рейтинг устойчивости

Стабильность работы банковской системы сказалась и на рейтинге устойчивости. По итогам четвертого квартала, значительных изменений не произошло. В первой пятерке по-прежнему, в основном, банки с иностранным капиталом, компанию которым составляет государственный Приват.

Лидером рейтинга, как и в прошлый раз, стал Укрсиб, который даже несколько улучшил свою оценку. На одну строчку поднялся Райффайзен, который в предыдущие годы, как правило, лидировал в рейтинге, но несколько ухудшил оценки после внесения его материнского Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Хотя традиционно хорошим финансовым показателям учреждения это помешать не смогло.

Среди изменений в первой десятке стоит отметить улучшение позиций государственных Сенс и Укрэксимбанка. Первый поднялся на две ступеньки, а второй — сразу на четыре. В результате их роста несколько потеряли позиции Универсал и ПУМБ — частные украинские банки теперь закрывают первую десятку.

Самый существенный рост в рейтинге показал Клиринговый дом, который поднялся сразу на девять строчек, и сейчас занимает 22 место. Обеспечить это удалось, в первую очередь, благодаря стремительному наращиванию средств физлиц, которые за квартал выросли на 23%, и составляют 1,7 млрд грн.

Рейтинг устойчивости

Место Банк Общий балл за 4 квартал 2023 г. Общий бал за 3 квартал 2023 г. Смена места, по сравнению с 3 кв. 2023 г.
1 Укрсиббанк 4,53 4,35 0
2 Райффайзен Банк 4,37 4,18 +1
3 Креди Агриколь Банк 4,29 4,32 -1
4 Кредобанк 4,14 4,17 0
5 Приватбанк 4,09 3,97 0
6 ОТП Банк 4,05 3,97 0
7 Сенс Банк 3,89 3,76 +2
8 Укрэксимбанк 3,86 3,65 +4
9 Универсал Банк 3,82 3,87 -2
10 ПУМБ 3,77 3,84 -2
11 Прокредит Банк 3,76 3,74 -1
12 Ощадбанк 3,65 3,72 -1
13 Укргазбанк 3,64 3,52 +1
14 Пивденный 3,46 3,55 -1
15 Пиреус Банк 3,39 3,52 0
16 А-Банк 3,35 3,47 0
17 Идея Банк 3,34 3,36 +3
18 Правэкс Банк 3,32 3,26 +3
19 Юнекс Банк 3,29 3,41 -2
20 Агропросперис Банк 3,14 3,4 -2
21 Таскомбанк 3,12 3,19 +2
22 Клиринговый Дом 3,07 2,88 +9
23 Банк Львов 3,07 3,22 -1
24 Банк Кредит Днепр 3,06 3,4 -5
25 Полтава-банк 3,03 3,16 0
26 Аккордбанк 3,02 3,17 -2
27 Банк Восток 3 3,03 +1
28 Коминбанк 3 3,15 -2
29 Радабанк 2,88 3,07 -2
30 МТБ Банк 2,87 2,96 -1
31 Банк Глобус 2,83 2,92 -1
32 Альянс Банк 2,66 2,86 0
33 Банк Инвестиций и Сбережений 2,57 2,54 0
34 Индустриалбанк 2,51 2,53 0

Лояльность вкладчиков

Этот показатель «Минфин» определяет по итогам ряда показателей, в частности, учитываем долю банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля граждан.

В этом рейтинге довольно часто происходят существенные изменения, ведь привлечение банками средств населения в значительной степени зависит от потребности банка в ресурсах и, соответственно, проведения акций, повышения ставок, рекламной активности и т. д.

В целом, на протяжении квартала банки продолжали снижать проценты по депозитам. Если в его начале средняя ставка по годовому вкладу в гривне составляла 14,8%, то в конце — 14,2%.

Несмотря на то, что в этом рейтинге часто происходят значительные изменения, второй квартал подряд в нем лидирует Универсал Банк, на базе которого работает monobank. Последний в этом году вышел на второе место в Украине по количеству карт (впереди остается абсолютный лидер — Приват), что позволяет активно привлекать средства населения. За последний квартал они почти удвоились — с 33 до 65 млрд грн. Больше денег граждан на счетах только у государственных Привата и Ощада.

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Существенно улучшили свои позиции в рейтинге Укрсиб и Райффайзен, которые заняли, соответственно, 2 и 3 места. Эти учреждения традиционно не предлагают высокие ставки. В Укрсибе годовой депозит можно открыть под символические 0,5% (хотя вклады на меньшие сроки предусматривают более конкурентную ставку), а в Райффайзене доходность хотя и выше — 12%, но это все равно один из самых низких показателей среди крупных банков. В то же время, этим учреждениям традиционно продолжает доверять значительное количество клиентов.

Самый большой рост в рейтинге продемонстрировал Клиринговый дом, поднявшись на 14 позиций. Как уже отмечал «Минфин», учреждение смогло существенно нарастить сумму вкладов.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2023 г. Место за 4 квартал 2023 г. Смена места, по сравнению с 3 кв. 2023 г. Место банка в общем рейтинге
Универсал Банк 5 1 0 9
Укрсиббанк 4,9 2 +6 1
Райффайзен Банк 4,8 3 +7 2
Приватбанк 4,6 4 +5 5
Сенс Банк 4,6 5 +1 7
ПУМБ 4,6 6 -1 10
А-Банк 4,5 7 -3 16
Кредобанк 4,4 8 -5 4
Укрэксимбанк 4,4 9 +3 8
Пивденный 4,4 10 -3 14
Ощадбанк 4,3 11 0 12
Креди Агриколь Банк 4,2 12 -10 3
Банк Львов 4,1 13 0 23
МТБ Банк 4 14 +6 30
ОТП Банк 3,9 15 +6 6
Прокредит Банк 3,9 16 +6 11
Укргазбанк 3,9 17 +6 13
Клиринговый Дом 3,9 18 +14 22
Радабанк 3,9 19 -3 29
Идея Банк 3,8 20 -3 17
Юнекс Банк 3,8 21 -7 19
Пиреус Банк 3,7 22 +4 15
Правэкс Банк 3,7 23 +4 18
Аккордбанк 3,7 24 -6 26
Коминбанк 3,7 25 -6 28
Банк Глобус 3,7 26 +4 31
Банк Восток 3,6 27 +4 27
Банк Кредит Днепр 3,5 28 -13 24
Полтава-банк 3,5 29 0 25
Альянс Банк 3,4 30 -5 32
Таскомбанк 3,3 31 -3 21
Агропросперис Банк 3,2 32 -8 20
Индустриалбанк 3,2 33 0 34
Банк Инвестиций и Сбережений 3 34 0 33

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» всегда просит экспертов выставить банкам оценки. Их баллы зависят от готовности разместить в учреждении свой депозит. В этот раз участие в опросе приняли представители Dragon Capital, ICU, IBI-рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».

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Как и в предыдущем квартале, самые высокие оценки от экспертов получил Приват. В целом, эксперты оказались лояльными к государственным банкам — в первую десятку вошли все пять таких учреждений, а Ощад, Укргаз и Сенс улучшили свои позиции, по сравнению с предыдущим кварталом.

Кроме государственных, в первую десятку, по оценкам специалистов, вошли только «иностранцы». Самое высокое место среди них у Укрсиббанка, который занял вторую позицию.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2023 г. Место за 4 кв. 2023 г. Смена места, по сравнению с 3 кв. 2023 г. Место банка в общем рейтинге
Приватбанк 4,63 1 0 5
Укрсиббанк 4,56 2 0 1
Ощадбанк 4,56 3 +2 12
Креди Агриколь Банк 4,48 4 -1 3
Райффайзен Банк 4,33 5 -1 2
Укргазбанк 4,19 6 +2 13
Укрэксимбанк 4,11 7 0 8
Кредобанк 3,89 8 -2 4
ОТП Банк 3,89 9 0 6
Сенс Банк 3,89 10 +3 7
Прокредит Банк 3,89 11 -1 11
Универсал Банк 3,81 12 -1 9
ПУМБ 3,59 13 -1 10
Таскомбанк 3,37 14 +1 21
Пиреус Банк 3,3 15 -1 15
Банк Львов 3,3 16 +5 23
Агропросперис Банк 3 17 +1 20
Пивденный 2,93 18 +4 14
Правэкс Банк 2,93 19 0 18
Юнекс Банк 2,85 20 0 19
Идея Банк 2,78 21 +2 17
Аккордбанк 2,78 22 -5 26
А-Банк 2,7 23 +1 16
Банк Кредит Днепр 2,7 24 -8 24
Банк Восток 2,56 25 +1 27
Полтава-банк 2,11 26 -1 25
Радабанк 2,11 27 +2 29
Банк Глобус 2,04 28 -1 31
Банк Инвестиций и Сбережений 2,04 29 +5 33
МТБ Банк 1,89 30 -2 30
Индустриалбанк 1,74 31 -1 34
Клиринговый Дом 1,67 32 +1 22
Альянс Банк 1,52 33 -1 32
Коминбанк 1,44 34 -3 28

Несмотря на общую стабильность банковской системы, в этом году перед ней будут возникать те же угрозы, что и в целом перед страной. Связаны они, прежде всего, с ситуацией в сфере безопасности и трудностями поступления международной помощи. Работа в этих условиях может стать для финансистов еще одним испытанием.

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