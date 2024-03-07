«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за четвертый квартал прошлого года. Редакция выяснила, какие банки самые надежные, по показателям работы, и совпадают ли эти результаты с оценками экспертов и клиентов.
Рейтинг устойчивости: Укрсиб остается лидером, Сенс и Укрэксим улучшают позиции
Как банки провели прошлый год
На фоне умеренного восстановления экономики в прошлом году банки продемонстрировали, в целом, стабильную работу. Среди учреждений, которые «Минфин» ранее анализировал в Рейтинге устойчивости (в него попадают банки, на счетах которых физлица держат от 1 млрд грн), НБУ лишил лицензии два учреждения. Банк Форум был признан неплатежеспособным в феврале прошлого года. Это решение регулятор объяснил тем, что тот не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства после отнесения к категории проблемных.
Также НБУ решил ликвидировать Банк Конкорд из-за нарушений «в сфере предотвращения и противодействия отмыванию нелегальных доходов»: через учреждение проходили значительные потоки средств беттинговых компаний.
Вывод с рынка обоих учреждений не оказал существенного влияния на работу банковской системы. Доля Конкорда от активов платежеспособных банков составляла всего 0,17%, а Форварда — около 0,1%. Среди еще меньших банков, которые в прошлом году прекратили работу, — Айбокс и Укрстройинвестбанк. После очередной чистки системы количество банков в стране сократилось до 63.
Государства стало больше
Основным событием в банковском секторе в прошлом году стала долгожданная национализация Сенс банка. Ряд учреждений, связанных с россией, НБУ убрал еще в 2022 году, однако с Сенсом все было сложнее из-за его значительных размеров. В конце концов, банк, которому принадлежало около 3,1% активов всей системы, был передан государству. Доля же государственных банков после этого приблизилась к 54% и продолжала расти в последние месяцы.
Налоги не помешали рекордным заработкам
Высокая прибыльность банковской системы привлекла внимание властей, которым приходится изыскивать новые источники наполнения бюджета. Законодатели ввели дополнительный налог на прибыль банков, к тому же, задним числом.
Из своей прошлогодней прибыли банкирам придется уплатить 50%, а с этого года ставка составит 25%. Но, даже несмотря на дополнительную налоговую нагрузку, чистые доходы банков, по итогам 2023 года, достигли 86,5 млрд грн. Для сравнения: в 2022 году эта сумма составляла около 22 млрд, а в 2021 году — 77 млрд.
Главная задача сектора
Как писал «Минфин» в предыдущих статьях, после стабилизации работы банковской системы в начале полномасштабного вторжения, ее главной задачей станет увеличение кредитования. По итогам прошлого года, некоторые сдвиги в этом направлении есть, но их еще нельзя назвать значительными.
Чистый гривневый корпоративный кредитный портфель рос в течение последних двух кварталов благодаря росту спроса — в IV квартале объем таких кредитов вырос на 2,7%. В то же время, по оценкам НБУ, гривневое кредитование бизнеса происходит, в основном, в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Общий объем займов, выданных по этой программе, за последний квартал вырос на 2%, и на 34% — за год.
Лучше ситуация в сегменте кредитования граждан. Объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля растут три квартала подряд и прибавили более 20% в год. Этих показателей удалось достичь благодаря оживленному карточному кредитованию.
Также стоит отметить, что стремительно выросли объемы ипотеки: за четвертый квартал они прибавили 23,2%, или 3,5 млрд грн, а за год ипотечные кредиты выросли на 6%. Но такую динамику обеспечила опять же государственная программа «єОселя».
Новое испытание — отток средств частных клиентов
В течение прошлого года средства населения в украинских банках стремительно росли. По итогам прошлого года, они прибавили 151 млрд грн, или же 16%. Но уже в январе регулятор зафиксировал отток средств физлиц — в гривне на 2,6%, в валюте — на 2,4%.
Ряд обозревателей связал это с подготовкой нового законопроекта о мобилизации, который предусматривает блокировку счетов уклонистов. Хотя, по словам главы налогового комитета BP Даниила Гетманцева, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. Он говорит, что подобная тенденция наблюдалась девять из десяти последних лет.
Предварительно комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности не поддержал норму о блокировке счетов, однако, это не окончательное решение, и не исключено, что, в случае ее принятия, отток средств продолжится. Хотя высокий уровень денежных средств на счетах банков должен помочь им пройти и такое испытание.
Какие банки нуждаются в докапитализации
В конце прошлого года НБУ сообщил о результатах оценки устойчивости 20 крупнейших банков, у которых вместе более 90% чистых активов сектора. Нацбанк выставил повышенные требования по капитализации 5 банкам, при этом 2 из них их уже выполнили. Еще 3 банкам нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет.
По оценкам регулятора, в докапитализации нуждаются Укрэксимбанк, Правэкс и МТБ Банк на общую сумму 10 млрд грн. Следующее стресс-тестирование банковской системы регулятор запланировал на 2025 год.
Кто попал в рейтинг «Минфина»
Традиционно, в рейтинг устойчивости «Минфин» отбирает банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Мы учитываем как срочные депозиты, так и текущие счета.
В предыдущем рейтинге количество участников увеличилось на 2 — до 34. На этот раз изменений не произошло. Ни один банк не выбыл, и никто не сумел стать новичком рейтинга, нарастив объем средств физлиц.
Рейтинг устойчивости
Стабильность работы банковской системы сказалась и на рейтинге устойчивости. По итогам четвертого квартала, значительных изменений не произошло. В первой пятерке по-прежнему, в основном, банки с иностранным капиталом, компанию которым составляет государственный Приват.
Лидером рейтинга, как и в прошлый раз, стал Укрсиб, который даже несколько улучшил свою оценку. На одну строчку поднялся Райффайзен, который в предыдущие годы, как правило, лидировал в рейтинге, но несколько ухудшил оценки после внесения его материнского Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Хотя традиционно хорошим финансовым показателям учреждения это помешать не смогло.
Среди изменений в первой десятке стоит отметить улучшение позиций государственных Сенс и Укрэксимбанка. Первый поднялся на две ступеньки, а второй — сразу на четыре. В результате их роста несколько потеряли позиции Универсал и ПУМБ — частные украинские банки теперь закрывают первую десятку.
Самый существенный рост в рейтинге показал Клиринговый дом, который поднялся сразу на девять строчек, и сейчас занимает 22 место. Обеспечить это удалось, в первую очередь, благодаря стремительному наращиванию средств физлиц, которые за квартал выросли на 23%, и составляют 1,7 млрд грн.
Рейтинг устойчивости
|Место
|Банк
|Общий балл за 4 квартал 2023 г.
|Общий бал за 3 квартал 2023 г.
|Смена места, по сравнению с 3 кв. 2023 г.
|1
|Укрсиббанк
|4,53
|4,35
|0
|2
|Райффайзен Банк
|4,37
|4,18
|+1
|3
|Креди Агриколь Банк
|4,29
|4,32
|-1
|4
|Кредобанк
|4,14
|4,17
|0
|5
|Приватбанк
|4,09
|3,97
|0
|6
|ОТП Банк
|4,05
|3,97
|0
|7
|Сенс Банк
|3,89
|3,76
|+2
|8
|Укрэксимбанк
|3,86
|3,65
|+4
|9
|Универсал Банк
|3,82
|3,87
|-2
|10
|ПУМБ
|3,77
|3,84
|-2
|11
|Прокредит Банк
|3,76
|3,74
|-1
|12
|Ощадбанк
|3,65
|3,72
|-1
|13
|Укргазбанк
|3,64
|3,52
|+1
|14
|Пивденный
|3,46
|3,55
|-1
|15
|Пиреус Банк
|3,39
|3,52
|0
|16
|А-Банк
|3,35
|3,47
|0
|17
|Идея Банк
|3,34
|3,36
|+3
|18
|Правэкс Банк
|3,32
|3,26
|+3
|19
|Юнекс Банк
|3,29
|3,41
|-2
|20
|Агропросперис Банк
|3,14
|3,4
|-2
|21
|Таскомбанк
|3,12
|3,19
|+2
|22
|Клиринговый Дом
|3,07
|2,88
|+9
|23
|Банк Львов
|3,07
|3,22
|-1
|24
|Банк Кредит Днепр
|3,06
|3,4
|-5
|25
|Полтава-банк
|3,03
|3,16
|0
|26
|Аккордбанк
|3,02
|3,17
|-2
|27
|Банк Восток
|3
|3,03
|+1
|28
|Коминбанк
|3
|3,15
|-2
|29
|Радабанк
|2,88
|3,07
|-2
|30
|МТБ Банк
|2,87
|2,96
|-1
|31
|Банк Глобус
|2,83
|2,92
|-1
|32
|Альянс Банк
|2,66
|2,86
|0
|33
|Банк Инвестиций и Сбережений
|2,57
|2,54
|0
|34
|Индустриалбанк
|2,51
|2,53
|0
Лояльность вкладчиков
Этот показатель «Минфин» определяет по итогам ряда показателей, в частности, учитываем долю банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля граждан.
В этом рейтинге довольно часто происходят существенные изменения, ведь привлечение банками средств населения в значительной степени зависит от потребности банка в ресурсах и, соответственно, проведения акций, повышения ставок, рекламной активности
В целом, на протяжении квартала банки продолжали снижать проценты по депозитам. Если в его начале средняя ставка по годовому вкладу в гривне составляла 14,8%, то в конце — 14,2%.
Несмотря на то, что в этом рейтинге часто происходят значительные изменения, второй квартал подряд в нем лидирует Универсал Банк, на базе которого работает monobank. Последний в этом году вышел на второе место в Украине по количеству карт (впереди остается абсолютный лидер — Приват), что позволяет активно привлекать средства населения. За последний квартал они почти удвоились — с 33 до 65 млрд грн. Больше денег граждан на счетах только у государственных Привата и Ощада.
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Существенно улучшили свои позиции в рейтинге Укрсиб и Райффайзен, которые заняли, соответственно, 2 и 3 места. Эти учреждения традиционно не предлагают высокие ставки. В Укрсибе годовой депозит можно открыть под символические 0,5% (хотя вклады на меньшие сроки предусматривают более конкурентную ставку), а в Райффайзене доходность хотя и выше — 12%, но это все равно один из самых низких показателей среди крупных банков. В то же время, этим учреждениям традиционно продолжает доверять значительное количество клиентов.
Самый большой рост в рейтинге продемонстрировал Клиринговый дом, поднявшись на 14 позиций. Как уже отмечал «Минфин», учреждение смогло существенно нарастить сумму вкладов.
Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков
|Банк
|Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2023 г.
|Место за 4 квартал 2023 г.
|Смена места, по сравнению с 3 кв. 2023 г.
|Место банка в общем рейтинге
|Универсал Банк
|5
|1
|0
|9
|Укрсиббанк
|4,9
|2
|+6
|1
|Райффайзен Банк
|4,8
|3
|+7
|2
|Приватбанк
|4,6
|4
|+5
|5
|Сенс Банк
|4,6
|5
|+1
|7
|ПУМБ
|4,6
|6
|-1
|10
|А-Банк
|4,5
|7
|-3
|16
|Кредобанк
|4,4
|8
|-5
|4
|Укрэксимбанк
|4,4
|9
|+3
|8
|Пивденный
|4,4
|10
|-3
|14
|Ощадбанк
|4,3
|11
|0
|12
|Креди Агриколь Банк
|4,2
|12
|-10
|3
|Банк Львов
|4,1
|13
|0
|23
|МТБ Банк
|4
|14
|+6
|30
|ОТП Банк
|3,9
|15
|+6
|6
|Прокредит Банк
|3,9
|16
|+6
|11
|Укргазбанк
|3,9
|17
|+6
|13
|Клиринговый Дом
|3,9
|18
|+14
|22
|Радабанк
|3,9
|19
|-3
|29
|Идея Банк
|3,8
|20
|-3
|17
|Юнекс Банк
|3,8
|21
|-7
|19
|Пиреус Банк
|3,7
|22
|+4
|15
|Правэкс Банк
|3,7
|23
|+4
|18
|Аккордбанк
|3,7
|24
|-6
|26
|Коминбанк
|3,7
|25
|-6
|28
|Банк Глобус
|3,7
|26
|+4
|31
|Банк Восток
|3,6
|27
|+4
|27
|Банк Кредит Днепр
|3,5
|28
|-13
|24
|Полтава-банк
|3,5
|29
|0
|25
|Альянс Банк
|3,4
|30
|-5
|32
|Таскомбанк
|3,3
|31
|-3
|21
|Агропросперис Банк
|3,2
|32
|-8
|20
|Индустриалбанк
|3,2
|33
|0
|34
|Банк Инвестиций и Сбережений
|3
|34
|0
|33
Оценки экспертов
При подготовке рейтинга «Минфин» всегда просит экспертов выставить банкам оценки. Их баллы зависят от готовности разместить в учреждении свой депозит. В этот раз участие в опросе приняли представители Dragon Capital, ICU, IBI-рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».
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Как и в предыдущем квартале, самые высокие оценки от экспертов получил Приват. В целом, эксперты оказались лояльными к государственным банкам — в первую десятку вошли все пять таких учреждений, а Ощад, Укргаз и Сенс улучшили свои позиции, по сравнению с предыдущим кварталом.
Кроме государственных, в первую десятку, по оценкам специалистов, вошли только «иностранцы». Самое высокое место среди них у Укрсиббанка, который занял вторую позицию.
Ренкинг банков по оценкам экспертов
|Банк
|Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2023 г.
|Место за 4 кв. 2023 г.
|Смена места, по сравнению с 3 кв. 2023 г.
|Место банка в общем рейтинге
|Приватбанк
|4,63
|1
|0
|5
|Укрсиббанк
|4,56
|2
|0
|1
|Ощадбанк
|4,56
|3
|+2
|12
|Креди Агриколь Банк
|4,48
|4
|-1
|3
|Райффайзен Банк
|4,33
|5
|-1
|2
|Укргазбанк
|4,19
|6
|+2
|13
|Укрэксимбанк
|4,11
|7
|0
|8
|Кредобанк
|3,89
|8
|-2
|4
|ОТП Банк
|3,89
|9
|0
|6
|Сенс Банк
|3,89
|10
|+3
|7
|Прокредит Банк
|3,89
|11
|-1
|11
|Универсал Банк
|3,81
|12
|-1
|9
|ПУМБ
|3,59
|13
|-1
|10
|Таскомбанк
|3,37
|14
|+1
|21
|Пиреус Банк
|3,3
|15
|-1
|15
|Банк Львов
|3,3
|16
|+5
|23
|Агропросперис Банк
|3
|17
|+1
|20
|Пивденный
|2,93
|18
|+4
|14
|Правэкс Банк
|2,93
|19
|0
|18
|Юнекс Банк
|2,85
|20
|0
|19
|Идея Банк
|2,78
|21
|+2
|17
|Аккордбанк
|2,78
|22
|-5
|26
|А-Банк
|2,7
|23
|+1
|16
|Банк Кредит Днепр
|2,7
|24
|-8
|24
|Банк Восток
|2,56
|25
|+1
|27
|Полтава-банк
|2,11
|26
|-1
|25
|Радабанк
|2,11
|27
|+2
|29
|Банк Глобус
|2,04
|28
|-1
|31
|Банк Инвестиций и Сбережений
|2,04
|29
|+5
|33
|МТБ Банк
|1,89
|30
|-2
|30
|Индустриалбанк
|1,74
|31
|-1
|34
|Клиринговый Дом
|1,67
|32
|+1
|22
|Альянс Банк
|1,52
|33
|-1
|32
|Коминбанк
|1,44
|34
|-3
|28
Несмотря на общую стабильность банковской системы, в этом году перед ней будут возникать те же угрозы, что и в целом перед страной. Связаны они, прежде всего, с ситуацией в сфере безопасности и трудностями поступления международной помощи. Работа в этих условиях может стать для финансистов еще одним испытанием.
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