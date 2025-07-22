Кредиты «до зарплаты» стали длиннее: где и какую сумму можно получить под льготный 0%

В этом году рост демонстрирует как общая задолженность украинцев по микрозаймам, так и количество кредитов, выдаваемых МФО. И хотя на первый взгляд причиной этого могут быть инфляционные тенденции, специалисты указывают на другие факторы, которые подталкивают рынок. Кто при таких обстоятельствах активно привлекает клиентов и предлагает дешевые кредиты, рассказывает «Минфин».

Почему количество кредитов растет

До полномасштабного вторжения ежеквартально микрофинансовые организации выдавали около 3,5−3,7 млн займов в квартал. После начала войны этот показатель резко сократился. Но, по итогам первого квартала этого года, МФО выдали 2,17 млн кредитов, что является одним из самых высоких показателей за последние годы, и на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Стремительно растет и общая сумма привлеченных украинцами микрозаймов. Сейчас она достигает 24,28 млрд грн, хотя еще в предыдущем квартале была 19,96 млрд, то есть всего за три месяца выросла почти на 22%.

Если сравнивать с показателями год назад, то общая задолженность была сравнительно незначительной — 11,85 млрд грн, а это значит, что данный показатель вырос более чем в два раза. Даже до полномасштабного вторжения, когда украинцы брали большее количество кредитов в МФО, общая задолженность по ним была существенно ниже — 12,12 млрд грн.

Как объясняет директор Департамента финансовой стабильности Нацбанка Первин Дадашова, рост объема кредитования — традиционный показатель оживления потребительской активности граждан.

«Когда экономическая ситуация ухудшается, кредитный портфель достаточно быстро сокращается. Именно так было, в частности, в 2022 году. Соответственно, пока у населения не появляются лучшие ожидания будущего потребления, понимание, что они могут себе больше позволить, до тех пор портфель остается небольшим. Когда ожидания улучшаются, потребительское поведение улучшается — мы видим стремительный рост портфеля», — рассказывает Дадашова.

Директор ФK Авентус Украина (бренд CreditPlus) Владимир Довгаль называет несколько факторов роста количества выданных кредитов.

«В первую очередь это связано с усилением государственного регулирования — снижение максимального уровня процентной ставки, усиление требований к рекламе и раскрытию информации и т. п. Это повысило уровень доверия клиентов к участникам рынка и сделало кредиты более привлекательными», — объяснил он «Минфину».

Также, по мнению Владимира Довгаля, активность демонстрируют новые бренды, которые недавно появились на рынке и пытаются занять его долю, выдавая небольшие суммы, что также влияет на статистику. Именно ростом количества небольших займов можно объяснить то, что в прошлом квартале впервые за несколько лет уменьшилась средняя сумма кредитов МФО — до этого она стабильно росла, в частности, из-за инфляции. Сейчас она составляет 5 858 грн — на 2% меньше, чем год назад.

Стремительное увеличение общей задолженности Довгаль объясняет переходом на более длительные займы, которые при том же количестве выдач позволяют увеличивать кредитный портфель. Долгое время кредиты МФО воспринимались, как «деньги до зарплаты», которые берут на несколько дней или недель.

В то же время в действительности на срок меньше месяца выдается только 24% микрозаймов, еще 3% — до 3 месяцев. Зачастую такие кредиты берутся на период от 3 месяцев до года — почти 63%. Отчасти микрокредиты берутся на значительно большие периоды, в частности, почти 7% — на период более 3 лет.

Несмотря на рост показателей микрокредитов, ситуация для участников рынка не так радужна, как может показаться. Как отмечает Довгаль, приток новых клиентов хоть и есть, но очень ограничен. Соответственно, МФО либо конкурируют между собой, либо рассчитывают на постоянных клиентов.

Считать, что рынок уже насытился и потенциала для роста нет, было бы неправильно. По словам Первин Дадашовой, общая сумма, полученная гражданами в кредит как от банков, так и от МФО, составляет около 10% от их доходов. Такая закредитованность не создает весомых рисков и позволяет обслуживать долги.

Кто попал в рейтинг

Один из ключевых инструментов, используемых МФО для привлечения новых клиентов, — предложение первого кредита под ноль процентов (обычно подразумевается 0,01% в день).

Минфин собирает данные о МФО, у которых есть такие предложения, и определяет лучшие из них в ежеквартальном рейтинге. Наличие таких акций редакция проверяет у партнеров сайта, а также в МФО, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, в рейтинг попадают по факту все компании, которые активно работают над привлечением клиентов.

По итогам второго квартала, количество компаний, попавших в рейтинг, существенно уменьшилось. Если в прошлый раз их было 31, то сейчас только 23. В то же время не стоит делать вывод, что МФО начали сворачивать кредитование «под ноль». Дело в том, что «Минфин» не включает в рейтинг те компании, которые получили штраф от регулятора в текущем квартале.

Именно по этой причине на этот раз не участвуют в рейтинге Miloan, Tengo, Amigo, Бізнес Позика, Твоя Позика, Starfin и SunCredit — всего 7 компаний. А вот Monto и Limon Credit перестали кредитовать под 0,01%, а Додам больше не кредитует онлайн.

Добавилась в рейтинг только одна МФО — SelfieCredit, отбывшая дисквалификацию за полученный в предыдущем квартале штраф.

Условия кредитования «под ноль»

По сравнению с предыдущим кварталом, ощутимо выросла средняя сумма, которую компании готовы предложить «под ноль», — сейчас это 20,1 тыс. грн, а было около 19 тыс. грн. Это связано в основном с тем, что в рейтинг не попал ряд МФО, которые предлагали займ на сумму ниже средней.

Максимальная сумма, которую можно получить по акционным предложениям, — 55 тыс. грн. Ее предлагают две МФО — Creditkasa и Credos, так же, как и в предыдущем квартале. Немного отстает от них Moneyveo, предлагая «под ноль» максимум 40 тыс., что на 5 тыс. больше, чем было раньше. Подавляющее большинство компаний готовы выделить на акционный кредит 20−30 тыс. грн.

Срок, на который МФО готовы дать займ «под ноль», чаще всего ограничивается 30 днями — таких компаний сразу 11, а больший срок предусмотрен только у Smartiway — 31 день.

Наименьшую сумму для займа под ноль установила компания Clickcredit — 500 грн. У нее и кратчайший срок возврата средств по акции — всего 10 дней.

Место МФО Баллы Максимальная сумма кредита под 0,01%, грн Максимальный срок, на который МФО выдает кредит под 0,01%, дни Смена места 1 Creditkasa 33,75 55 000 30 4 2 Credos 31,75 55 000 30 11 3 CreditBox 31 30 000 30 -2 4 Credit7 31 20 000 30 0 5 CreditPlus 31 20 000 30 -2 6 Твоя Позика 30,5 30 000 26 0 7 Moneyveo 30 35 000 20 -5 8 Бізнес Позика 29,75 30 000 26 -1 9 FirstCredit 26,5 20 000 30 0 10 Miloan 26,5 15 000 30 -2 11 Pango 26,5 12 000 30 -1 12 ТОП1 26,5 30 000 15 4 13 CashtanCredit 25,75 20 000 30 -2 14 MyCredit 25,75 18 000 15 -2 15 Loan+ 25,5 20 000 30 нов. 16 Tengo 25,5 15 000 30 -2 17 Smartiway 24 5 000 31 0 18 Amigo 23,25 10 000 30 4 19 SOS CREDIT 22,5 20 000 20 нов. 20 Национальный кредит 22 10 000 30 нов. 21 Limon Credit 21,25 27 000 15 0 22 Швидко Гроши 21 15 000 14 -3 23 Додам 20,75 12 000 20 0 24 Finsfera 20,75 15 000 15 2 25 Starfin 19,25 20 000 15 0 26 Fcredit 18,5 5 000 30 нов. 27 SunCredit 18 20 000 15 -3 28 EasyCash 17 5 000 15 1 29 Clickcredit 17 500 10 -2 30 alexcredit 14,75 1 500 20 -2 31 MyBiz 11,25 1 000 14 нов.

Кто возглавил рейтинг

Места в рейтинге «Минфин» распределяет на основе баллов, которые получают МФО по шести параметрам. Это максимальная сумма кредита под ноль, срок, на который он выдается, способы погашения, прозрачность условий на сайте, наличие мобильного приложения, каналы коммуникации с клиентом.

Как и в предыдущем квартале, лидером рейтинга снова стала Creditkasa, предлагающая акционные кредиты на максимальную сумму. На втором месте CreditPlus, улучшившая свою позицию сразу на три позиции, обойдя, в частности, и Credos, «серебряного» призера в предыдущем квартале.

В целом почти все участники рейтинга улучшили свои позиции. Правда, связано это с тем, что в этот раз не участвует в нем целый ряд компаний.

Читайте также: Оплата частями: какие варианты предлагают банки и как выбрать самый лучший

В целом рынок микрокредитов Украины остается высококонкурентным, поэтому можно ожидать, что большое количество компаний и в дальнейшем будет предлагать кредиты «под ноль». В то же время, как отмечает Владимир Довгаль, потребительский спрос напрямую зависит от интенсивности обстрелов и ситуации на фронте. Поэтому маркетинговыми решениями МФО могут улучшить свои позиции, но не кардинально изменить тенденции.