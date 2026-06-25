Кредитный лимит без стресса: правила разумного использования денег банка

Многие клиенты украинских банков отказываются от кредитного лимита из-за страха списания денег. Оправданы ли такие опасения, как начисляются проценты по кредитным картам и сколько времени на самом деле можно пользоваться такими деньгами, не переплачивая ни копейки, разбирался «Минфин».

Подводные камни грейс-периода

В Украине банки редко предлагают классические кредитные карты. Как правило, это дебетовые карты, на которых может быть подключен кредитный лимит. То есть на карте могут быть как собственные деньги клиента, так и возможность уйти в «минус», если своих средств не хватает. При этом почти все банки предлагают так называемый grace-period, или льготный период. То есть время, в течение которого использование кредитных средств для клиента может быть бесплатным при выполнении определенных условий. Как правиль, речь идет о своевременном взносе минимального платежа.

В основном, grace-period может длиться от одного до трех месяцев, однако подробные условия следует выяснить в своем банке. В частности, следует уточнить, как именно банк рассчитывает начало и конец льготного периода. Есть ведь случаи, когда льготный период считают не с момента покупки, а с начала месяца, в котором она была осуществлена. Так же могут возникнуть недоразумения с расчетами, если были разные покупки в разные дни.

Скажем, в Радабанке льготный период для кредитного лимита — до 92 дней. И здесь клиенту важно обращать внимание именно на «до». То есть не в каждом случае это будет именно 92 дня.

«До 92 дней» — это максимум, и он действует неодинаково для каждой покупки. Самый длинный период получает самый первый расход в начале месяца, а покупки в конце того же месяца гасятся раньше. Поэтому ориентироваться нужно не на «92 дня от моей покупки», а на две фиксированные даты, общие для всех расходов одного месяца. Первая — дата минимального платежа — последний день месяца, следующего за месяцем, в котором вы впервые воспользовались деньгами. До нее нужно внести минимум. Вторая — дата полного погашения без процентов — конец следующего месяца. Закрыли всю сумму до нее — заплатили банку 0%", — объясняют в Радабанке.

На практике это рассчитывается следующим образом. К примеру, вы воспользовались кредитными средствами 5 июня. Итак:

Потратили средства 5 июня → месяц пользования — июнь.

Минимальный платеж следует внести до 31 июля.

Всю задолженность без процентов — до 31 августа.

То есть на покупку от 5 июня льготный период будет около 88 дней, а на покупку от 1 июня — почти полные 92 дня. Наиболее удобно не считать дни вручную, а смотреть дату платежа в выписке в приложении банка RB24: она единственная для всех покупок месяца. К слову, современные банковские приложения позволяют клиенту следить за балансом на его карте и обычно напоминают о дате, в которую нужно внести минимальный платеж или погасить кредит. Главное вовремя просматривать уведомления.

Нулевой кредитный лимит

Несмотря на то, что кредитный лимит — удобный способ получить займ, когда деньги нужны быстро и ненадолго, многие украинцы держат кредитный лимит «на нуле», опасаясь списания денег банком или дополнительных комиссий.

В свое время клиенты действительно неоднократно жаловались в НБУ из-за того, что банки без предупреждения подключали им кредитный лимит, сумма отражалась в общем балансе, поэтому человек думал, что тратит собственные деньги. Однако с 2020 года заработали требования НБУ к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах банков. Теперь банки обязаны четко информировать клиентов в смс-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или по электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карты. То есть клиент видит не просто общий баланс, а четко разделенные собственные и кредитные деньги. Также об установлении или изменении размера кредитного лимита банки также обязаны сообщать.

«В основном страх, что банк будет взимать комиссии, не оправдан. Сам по себе кредитный лимит ничего не стоит: обслуживание RADAcard бесплатное; платы „за наличие“ неиспользованного лимита нет — банк не списывает деньги за то, что лимит просто есть; проценты начисляются только на фактически израсходованную сумму, и только если вы не уложились в льготный период — говорят в Радабанке. — Держать лимит на нуле — это по факту добровольно отказываться от бесплатного инструмента: до 92 дней пользования деньгами банка без переплаты, плюс кешбэк на покупки».

Однако в банке отмечают, что рациональное зерно в страхе одно: стоит контролировать автоплатежи и подписки, привязанные к карте, чтобы кредитные средства не тратились незаметно. Но это вопрос привычки — следить за своими платежами, а не угроза от самого лимита.

Кроме того, финансисты часто советуют в целях безопасности иметь отдельную карту для онлайн-покупок, ведь именно во время шопинга в разных интернет-магазинах и особенно онлайн-барахолках есть большой риск попасть на мошенников. Карты с кредитным лимитом для таких расчетов использовать не следует. Так же, как не стоит разрешать уходить в «минус» на картах, которыми пользуются дети.

Что будет, если забыть о минимальном платеже

Обычно в условиях использования кредитных карт есть «минимальный платеж» или «обязательный платеж». Как объясняют в Радабанке, это обязательная часть долга, которую нужно внести до даты платежа, чтобы карта не ушла в просрочку. По RADAcard это 5% от задолженности, но не менее 100 грн.

Для клиента есть сценарии оплаты:

Погасили всю сумму в пределах грейса — идеально: 0 процентов, 0 комиссий, кешбэк ваш (как правило, кешбэк на кредитные средства выше, чем на собственные);

Внесли только минимальный платеж, но не всю сумму — просрочки нет, карта работает. Но если до даты полного погашения вы не закроете остаток, льготный период теряется и начинают начисляться проценты по ставке 3,5% в месяц. По сути, вы переходите с бесплатного пользования на обычный кредит.

Не внесли даже минимальный платеж — это просрочка. Штрафов и пени по RADAcard пока нет, но проценты все равно начисляются, а сам факт просрочки передается в кредитное бюро и портит вашу кредитную историю. Это самый дорогой сценарий — он бьет по возможности взять кредит в будущем.

То есть нужно помнить, что, при условии несвоевременного пополнения, минус на карте превращается в кредит под достаточно немалые проценты. С RADAcard ситуация будет развиваться следующим образом. На следующий день после даты полного погашения, если долг закрыт, льготный период аннулируется. Проценты начисляются не на «финальный остаток» и не на всю первоначальную сумму одной цифрой, а на фактический остаток долга в конце каждого дня — ретроспективно за все время, пока средства были в льготном периоде.

Что это означает на практике: частичные погашения уменьшают сумму, на которую начисляются проценты, начиная с того дня, когда вы их внесли, но начисление идет «обратно» в даты самих покупок.

Пример: вы потратили 100 000 грн, до даты погашения внесли 90 000, осталось 10 000. Проценты посчитают за каждый день по реальному дневному остатку: пока вы должны были 100 000 — на 100 000, после внесения 90 00 — на 10 000. Это больше, чем проценты только на остаток 10 000, но меньше, чем 42% годовых на все 100 000 за весь период. Вывод простой: чтобы не платить ничего, полную сумму нужно закрыть до даты погашения.

Как выбрать «безопасный» размер кредитного лимита

Легкий доступ к кредитным деньгам может быть соблазном тратить больше, чем человек может себе позволить. Поэтому, выбирая безопасный размер кредитного лимита, следует ориентироваться как на размер своих доходов, так и на то, склонны ли вы к импульсивным покупкам.

В банке объясняют: оптимальный размер лимита — в пределах одного-двух ваших месячных чистых доходов, а совокупные платежи по всем кредитам (карта, рассрочки, другие займы) не должны превышать 30−40% месячного дохода.

По RADAcard максимальный лимит — 100 000 грн, но ориентироваться стоит на собственную способность погашения, а не на доступный потолок.

«Главное правило проще любой формулы: безопасный лимит — это тот, который вы способны полностью погасить в пределах льготного периода по ближайшим поступлениям. Если закрыть всю сумму до даты погашения вы не сможете — лимит для вас слишком большой, независимо от формул», — говорят в Радабанке.

Как заработать на кредитном лимите

Оказывается, если грамотно соединить кредитный предел со сбережениями, можно даже заработать. Речь идет о том, что собственные средства можно разместить на счете под проценты, а ежедневные расходы покрывать кредитным лимитом в пределах грейса.

Скажем, у вас есть свободные 100 000 грн. С ними можно поступить следующим образом:

Разместить 100 000 грн на накопительном счете RADAbox (ставка 8% годовых, средства доступны для снятия в любое время). Все ежедневные расходы (продукты, техника, оплаты и т. д. ) оплачивать картой RADAcard в пределах лимита. Когда придет дата погашения по выписке, снять нужную сумму с RADAbox и закрыть долг в пределах грейса.

Таким образом, за квартал получается: 100 000 грн под 8% за ~3 месяца — это около 2 000 грн дохода до налогообложения (приблизительно 1 550 грн после уплаты налогов). Плюс кешбэк на сами покупки. Это деньги, которых бы ни было, если бы вы просто тратили свои 100 000 наличными.

«Главное преимущество именно RADAbox в этой схеме — ликвидность: в отличие от срочного депозита, средства не „заморожены“, поэтому вы снимаете ровно столько, сколько нужно, и ровно тогда, когда нужно погасить карту. Риска „не угадать со сроком“ нет», — отмечают в банке.

Впрочем, такие способы заработка — для людей с высокой платежной дисциплиной, которые уверены, что не пропустят дату погашения. Во всяком случае, следует помнить, что после завершения льготного периода минус на карте быстро превращается в полноценный кредит, который придется возвращать с процентами. Поэтому, если вы не уверены, что сможете вернуть средства в грейс-период, возможно, стоит подумать об обычном кредите, который будет точно не бесплатным, но, вероятно, дешевле, чем расчет по просроченному лимиту.