Глава НБУ рассказал, как будут расти цены и зарплаты

Экономическая активность в Украине восстанавливается быстрее, а инфляция снижается более стремительно, чем прогнозировал НБУ. Сохранятся ли положительные экономические тренды в дальнейшем, ЭП рассказал глава НБУ Андрей Пышный. «Минфин» выбрал главное.

Короткий ответ — да. Развернутый — в июльском Инфляционном отчете Национального банка Украины, который насчитывает около 50 страниц.

Я очерчу важнейшие выводы отчета НБУ и традиционно расскажу о том, на что стоит обратить внимание между его строк.

Вывод 1. Перспективы будут зависеть от хода войны

У Национального банка нет экспертизы по военному делу и он не прогнозирует продолжительность войны. Но мы можем агрегировать результаты общественных ожиданий дальнейшего развития событий.

В то же время, наши предположения должны быть достаточно консервативными, то есть с определенной долей пессимизма, чтобы мы были готовы реагировать на вызовы.

Следовательно, ключевым предположением прогноза НБУ является сохранение рисков безопасности до середины 2024 года. Соответственно, основным риском для прогноза является более длительная продолжительность полномасштабной войны. И, наоборот, самое существенное положительное влияние на экономическое развитие будет иметь более быстрое, чем ожидается сейчас, снижение рисков безопасности.

Вывод 2. Экономический рост будет ускоряться

Благодаря невероятной адаптивности украинского бизнеса, экономические результаты первого полугодия были значительно выше, чем ожидалось. Это вместе с постепенным восстановлением внутреннего спроса позволило нам улучшить прогноз экономического роста на этот год с 2% до почти 3%.

Это изменение умеренное, ведь вызовы — значительные. В то же время, если вспомнить, что в начале года мы прогнозировали лишь маржинальный рост ВВП на уровне 0,3%, то результат по обновленному прогнозу выглядит достижением, особенно в условиях войны.

По прогнозу НБУ, рост экономики в 2024 году ускорится до 3,5%. Из-за продолжительного сохранения рисков безопасности Нацбанк незначительно ухудшил экономический прогноз на следующий год. Вместе с тем, это не помешает экономике расти быстрее, чем в этом году.

Со снижением рисков безопасности деловые и потребительские настроения будут улучшаться, что вместе с сохранением мягкой фискальной политики поддержит экономическую активность. Например, полноценное открытие черноморских портов в таких условиях обеспечит восстановление оптимальных логистических маршрутов.

Это положительно отразится на финансовом состоянии наших экспортеров. Снижение рисков безопасности также будет побуждать украинских вынужденных мигрантов возвращаться домой. А это, в свою очередь, поддержит возобновление потребления.

Более низкие риски — это также больше инвестиций. Учитывая все это, мы ожидаем, что экономический рост будет ускоряться и дальше, и в 2025 году достигнет 7%.

Вывод 3. Инфляция будет снижаться

Еще в начале года инфляция превышала 26%, сегодня она ниже 13%. Собственно, на столь существенный дезинфляционный тренд и были направлены действия НБУ.

Напомним, что Нацбанк долгое время сохранял учетную ставку неизменной, на уровне 25%, и в 2023 году задействовал целый арсенал дополнительных инструментов.

Это обеспечило ощутимый рост ставок по срочным гривневым депозитам, что усилило устойчивость валютного рынка и обеспечило нисходящий инфляционный тренд.

Банки начали более активно конкурировать за срочные депозиты населения. Как результат, ставки по ним во многих банках уже покрывают не только ожидаемую, но и фактическую потребительскую инфляцию.

Во II квартале ставки по срочным депозитам в гривне выросли почти до 15% в системе, ставки по внутренним государственным облигациям оставались близкими к 20%, в то время, когда инфляция замедлялась, а инфляционные ожидания улучшались.

Все это побудило граждан более активно вкладывать средства в инструменты в национальной валюте: депозиты и ОВГЗ. Как результат, удалось переломить злокачественный тренд на снижение доли гривневых срочных депозитов населения.

За шесть месяцев 2023 года рост объема срочных средств граждан в гривне составил 23,3%, а их доля в общем портфеле выросла на 4,3 п.п. При этом спрос на валюту уменьшился, о чем свидетельствует, в частности, значительное укрепление наличного курса гривны в 2023 году.

Все это увеличило устойчивость украинского валютного рынка, что способствовало снижению инфляции.

Такие положительные тенденции позволили нам раньше перейти к циклу снижения учетной ставки, который, со своей стороны, важен для восстановления экономики. В то же время, это снижение будет постепенным, чтобы не ухудшить наши достижения в виде макрофинансовой устойчивости.

Под влиянием жестких монетарных условий, сдержанного восстановления спроса и замедления мировой инфляции темпы роста цен в Украине будут уменьшаться и дальше. В 2023 году инфляция замедлится до 10,6%.

При постепенном снижении рисков безопасности будут восстанавливаться логистические пути и производственные мощности, что обеспечит дальнейшую дезинфляционную динамику. По прогнозу НБУ, потребительская инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году вернется в верхний предел целевого диапазона 5%±1 п.п.

Есть ряд объективных факторов, которые будут сдерживать более стремительное снижение инфляции. Прежде всего, речь идет о все еще высоких расходах бизнеса из-за последствий войны, необходимости корректировки административных цен и тарифов в послевоенный период, а также неравномерном восстановлении потребительского спроса.

Читайте также: Апельсиновый сок еще никогда не был таким дорогим: что происходит

Вывод 4. Заработные платы будут расти

По нашему прогнозу, в этом году зарплаты, скорректированные на уровень инфляции, увеличатся на 3,9%, и на 5,2% и 5,4% в последующих годах. При этом номинальные, иными словами — фактические зарплаты, будут расти двузначными темпами, то есть более чем на 10%.

Ключевым драйвером для улучшения ситуации на рынке труда станет прогнозируемое оживление экономической активности, а следовательно, — и спроса на рабочую силу. Это подтверждается опросом предприятий, которые ожидают роста затрат на оплату труда.

Оживление экономики также будет способствовать постепенному снижению уровня безработицы. Согласно опросам предприятий, бизнес улучшил оценки дальнейшего роста занятости в следующие 12 месяцев.

В то же время, безработица еще долго будет превышать свой уровень до начала военного положения. Причина — диспропорции на рынке труда, усилившиеся в результате полномасштабной войны. В частности, речь идет о несоответствии между тем, что нужно работодателям и тем, что могут предложить работники.

Будет усугублять эти диспропорции неравномерность возобновления экономической активности по регионам, что также объясняется последствиями войны и неоднородным уровнем рисковости ведения бизнеса для разных регионов.

Когда риски безопасности снизятся и состоится полноценное открытие границ, значительной части бизнеса придется конкурировать за рабочих, в том числе и с зарубежными работодателями.

Это станет весомым фактором для дальнейшего роста как заработной платы, так и занятости украинцев.

Читайте также: В Украине начали расти зарплаты: кому и где платят больше

Вывод 5. Основные риски

Прогнозы Нацбанка должны быть консервативными, чтобы мы могли реагировать на вызовы соответственно. Именно поэтому мы не учитываем продолжение работы «зернового коридора» в этом году.

Если его функционирование удастся восстановить, на что надеется вся Украина, это будет способствовать увеличению экспортных возможностей, а значит, — и более активному росту ВВП.

Прогноз НБУ не учитывает реализацию масштабных планов восстановления. Если, даже больше, когда они будут реализованы, экономический рост значительно ускорится, что повлечет за собой более активное увеличение доходов населения.

Это, конечно, усилит фундаментальное инфляционное давление, но его с избытком будут компенсировать положительные курсовые эффекты из-за притока валюты в страну и снижения премии за риск. Следовательно, инфляция будет снижаться быстрее, чем прогнозируется, а экономические результаты — улучшатся.

В то же время, полномасштабная война продолжается. Ее продолжительность, непредсказуемый характер и интенсивность являются ключевыми рисками украинской экономики.

Более длительная, чем предполагается, продолжительность войны будет угрожать дополнительными потерями для экономического роста. Она будет приводить к более существенным разрушениям и большей миграции. Каждый день военных действий создает значительные потери людей и капитала. Все это следует учитывать и помнить, что каждый из нас должен приближать Победу.

Украина не имеет права впадать в эйфорию на фоне улучшения экономической ситуации, забывая о военных. Именно благодаря их самоотверженной работе, мы видим первые плоды восстановления.

Есть и другие значимые риски для прогноза, которые также связаны с войной: снижение размеров либо утрата ритмичности поступления интернациональной помощи; значительные разрушения энергетической инфраструктуры; новые масштабные теракты; возникновение дополнительных бюджетных потребностей — в частности, для поддержания обороноспособности и ликвидации последствий терактов; дальнейшие сложности для экспорта агропродукции.

Читайте также: Банки в августе 2023 года: чего от них ждать бизнесу и украинцам

Между строк Инфляционного отчета

Первое — банковская система и дальше будет стабильно работать, а кредитование — оживится.

Это поддержит процесс восстановления экономики. По факту, выполнение ключевых целей НБУ по ценовой и финансовой стабильности позволяет реализовать третью — по поддержке политики развития, компонентом которой является кредитование.

Мы ожидаем, что, при постепенном снижении рисков, дальнейшем смягчении монетарной политики и восстановлении экономики, спрос на кредитные ресурсы оживится.

Что также важно — банки настроены оптимистично. Они закладывают возобновление кредитования в свои бизнес-планы, готовы наращивать портфель.

Мы планируем вместе с правительством и банками начать работу по подготовке Стратегии возобновления кредитования. Она должна учитывать, что сегодня государство концентрирует более 56% активов всего банковского сектора. Работу по этому направлению мы планируем сделать системной.

Второе — НБУ будет направлять свою политику на сохранение устойчивости валютного рынка.

Это необходимо, чтобы инфляция и дальше снижалась, что является целью Нацбанка. У нас достаточно инструментов, чтобы обеспечивать устойчивость валютного рынка по разным направлениям.

В частности, если потребуется снижение разницы между наличным и официальным курсами, мы смягчим ряд ограничений для уменьшения спроса и увеличения предложения на наличном валютном рынке.

В то же время, на сегодняшний день ситуация в этом сегменте рынка не нуждается в дополнительных вмешательствах. Также улучшается состояние безналичного валютного рынка. Кроме того, Национальный банк накопил рекордный уровень международных резервов, что усиливает нашу способность обеспечивать курсовую стабильность.

Для сохранения устойчивости валютного рынка НБУ также еще долго будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия. Это означает, что дальнейшее снижение учетной ставки будет происходить постепенно, чтобы сбережения в гривне и дальше оставались привлекательными для населения.

Иными словами, наша политика будет такой, чтобы ставки по депозитам сохранялись на более высоком уровне, чем ожидаемая инфляция. Благодаря этому у населения будут действенные инструменты для защиты своих сбережений в гривне, а давление на валютном рынке будет снижаться.

В конце концов, все это позволит нам продолжить реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, переход к гибкому обменному курсу и возвращение к инфляционному таргетированию.

Как и смягчение валютных ограничений, переход к большей гибкости курса будет происходить постепенно и при наличии необходимых предпосылок. Этот процесс мы осуществим с позиции силы, с учетом высокого уровня международных резервов.

При этом в предыдущие периоды НБУ был вынужден отпускать гривну в свободное плавание из-за исчерпания резервов.

Даже после перехода к большей гибкости Нацбанк продолжит перекрывать интервенциями значительный дефицит на валютном рынке. Как результат, курс гривны сможет меняться, в зависимости от изменения баланса спроса и предложения на рынке.

В частности, если ситуация на валютном рынке будет улучшаться, то курс должен усиливаться. Если же будут реализовываться отрицательные риски, о которых говорилось выше, курс должен реагировать соответствующим послаблением.

Переход к большей курсовой гибкости предоставит нам дополнительный инструмент для адаптации экономики к изменениям внутренних и внешних условий. В конечном итоге, целью нашей Стратегии является не просто сохранение устойчивости экономики и валютного рынка, а ее усиление.

Третье — Украине критически нужно продолжать успешное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами.

Несмотря на ощутимое сокращение в последующие годы, дефицит бюджета еще долго будет оставаться значительным, как и дефицит сальдо текущего счета. Это означает, что Украине важно выполнять взятые на себя обязательства и получать в полном объеме международную помощь для покрытия расходов бюджета, в том числе на социальную сферу, восстановление и многие другие направления, а также для обеспечения макрофинансовой стабильности в целом.

Финансово-экономический блок государства работает над выполнением определенных программой МВФ маяков. Напомню, именно эта программа открывает доступ к масштабному финансированию в 115 млрд дол. США в ближайшие четыре года.

Национальный банк двигается, согласно графику Меморандума с МВФ. Все ответственные за выполнение стороны находятся в регулярном контакте с МВФ и другими партнерами. Поэтому, рабочий процесс фактически непрерывный.

Война — сложнопрогнозируемый процесс, у которого есть и свое экономическое измерение. Поэтому, должны комплексно, учитывая фактические реалии, подходить к выполнению маяков, которые непосредственно влияют на активность бизнеса в этих сверхсложных условиях.

Сейчас у Украины достаточно времени и качественный диалог с МВФ, чтобы в условиях войны, контрнаступления сделать все возможное для успешного прохождения второго пересмотра программы.