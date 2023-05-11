Продавцов валюты на межбанке стало больше: что это значит

На фоне стабильной финансовой поддержки союзников снижается потребность в валютных интервенциях, индикаторы деловой уверенности и производства заметно растут. О состоянии финансов и экономики Украины рассказал академик НАН Украины, заведующий кафедрой КНЭУ им. В.Гетьмана Богдан Данилишин .

Экономическая ситуация

Согласно опросу предприятий Украины, проведенному Госстатом, во II квартале 2023 года бизнес улучшал собственные оценки перспектив деловой активности. Так, в сегменте сельскохозяйственных предприятий отмечалось замедление темпов уменьшения объема производства продукции, замедление темпов роста цен на сельскохозяйственную продукцию и увеличение количества работников на сельскохозяйственных предприятиях.

В промышленном сегменте индикатор деловой уверенности увеличился, по сравнению с мартом 2023 года, на 4,2 п.п. и составил минус 5,7%, в перерабатывающей промышленности этот показатель увеличился, по сравнению с предыдущим месяцем, на 2,4 п.п. и составил минус 4%. Ожидания промышленных предприятий в апреле по объему производства продукции в ближайшие три месяца в промышленности составили плюс 10%, в перерабатывающей промышленности — плюс 17%.

Нацбанк в рамках ежеквартального прогнозного цикла обнародовал новый макроэкономический прогноз. Как и предполагалось ранее, центральный банк существенно улучшил прогноз по экономическому росту уже в этом году с 0,3% до 2%. Главными факторами такого пересмотра были определены устойчивость энергосистемы и значительные фискальные стимулы для экономики (благодаря росту объемов ожидаемой международной помощи).

В то же время, был пересмотрен прогноз по росту инфляции в 2023 году с почти 18,7% до 14,8% в годовом исчислении. Подобная динамика создает необходимые условия для смягчения монетарной политики в краткосрочной перспективе. Цикл смягчения монетарной политики может начаться на полгода быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Валютный рынок

Международные резервы Украины по результатам апреля 2023 г. выросли до $35,9 млрд, обновив одиннадцатилетний максимум. Так, в апреле международные резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Нацбанком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте. В частности, на валютные счета правительства в НБУ поступило $5,9 млрд, из которых:

$2,7 млрд — в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;

$1,7 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС;

$1,3 млрд — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

$242,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

При этом правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $446 млн, из которых 282,7 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 113,1 млн — долг перед Всемирным банком, остаток — долг перед другими международными кредиторами.

Чистая продажа иностранной валюты Нацбанком в апреле снизилась, по сравнению с мартом, на $298,5 млн — до $1,37 млрд.

В первую неделю мая благодаря увеличению предложения иностранной валюты на межбанковском рынке, на фоне постоянного спроса на нее, чистая продажа иностранной валюты Нацбанком для сбалансирования рынка сократилась до $259 млн (по сравнению с $442 млн неделей ранее).

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) увеличился до 624 млрд грн, из которых около 2/3 — в депозитных сертификатах НБУ.

Основным фактором увеличения банковской ликвидности по-прежнему выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Нацбанка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования, остаток задолженности по которым сократился за неделю на 1,5 млрд грн, и удерживание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (20%).

Банковское кредитование продолжает поддерживаться государственной программой «Доступные кредиты 5−7−9%». На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 428 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн, из которых около половины — государственными банками.

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Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 26 тыс. — на общую сумму 105,7 млрд грн. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и на антивоенные цели.