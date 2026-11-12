Сдали телефон или золото в ломбард: когда придется заплатить 23% налогов

Украинцы, сдающие личные вещи в ломбард и получающие за них деньги, не должны автоматически платить налоги. Однако если ссуду не вернуть, а заложенное имущество продадут, полученные средства могут стать налогооблагаемым доходом. Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы.

Украинцы, сдающие личные вещи в ломбард и получающие за них деньги, не должны автоматически платить налоги.

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Когда налоги платить не нужно

По правилам налогообложения средства, полученные под залог личного имущества, считаются кредитом, а не доходом гражданина.

Если человек возвращает ссуду в установленный договором срок и забирает свою вещь, налоговых обязательств не возникает.

К примеру, гражданин оставил в ломбарде телефон и получил 8 тыс. грн. Через месяц он вернул ссуду вместе с предусмотренными договором платежами и забрал телефон.

В таком случае полученные 8 тыс. грн не включаются в налогооблагаемый доход. Уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор не требуется.

Когда возникает налог

Другая ситуация возникает, если заемщик не вернул деньги в установленный срок, а ломбард продал заложенное имущество для погашения долга.

По разъяснению налоговиков, сумма невозвращенного кредита включается в налогооблагаемый доход физического лица на дату реализации залога.

К примеру, человек получил 10 тыс. грн под залог ювелирного украшения, но не вернул кредит. После продажи украшения ломбардом эти 10 тыс. грн становятся налогооблагаемым доходом.

Если имущество удалось продать дороже суммы задолженности, разница, подлежащая возврату собственнику, также учитывается при налогообложении.

К примеру, долг перед ломбардом вместе с процентами и другими платежами составляет 11 тыс. грн, а заложенную вещь продали за 15 тыс. грн. Разница составляет 4 тыс. грн.

Эти средства могут быть возвращены владельцу в соответствии с законодательством и условиями реализации залога. Однако они также учитываются при определении налогооблагаемого дохода.

Ставки налогов в 2026 году:

НДФЛ — 18%;

военный сбор — 5%.

Совокупная ставка составляет 23% налогооблагаемого дохода.

Самостоятельно рассчитывать и перечислять налоги гражданину не нужно. Налоговым агентом в такой операции выступает ломбард, обязанный удержать соответствующие суммы и перечислить их в бюджет.

Если все налоги удержали ломбард, подавать годовую декларацию только через эту операцию также не нужно. В то же время, обязанность декларирования может возникнуть из-за других доходов.

Что происходит на рынке

Как ранее писал Минфин, на начало сентября 2026 года в Украине работали 96 ломбардов. Для сравнения, в начале года их было 101. Сокращение количества учреждений происходит на фоне усиления регулирования небанковского финансового сектора Национальным банком.

В октябре НБУ предложил упростить процедуру получения отдельных валютных лицензий для финансовых компаний и ломбардов. Речь идет, в частности, о кредитовании физических лиц-нерезидентов в гривне. В то же время, изменения не ограничивают право ломбардов предоставлять обычные кредиты населению под залог имущества.

Для клиентов ломбардов главным финансовым риском остается не только стоимость кредита, но возможность потерять заложенную вещь в случае просрочки. До подписания договора необходимо проверять срок возврата ссуды, размер процентов, дополнительные платежи и условия продажи залога. Такая же операция может иметь не только имущественные, но и налоговые последствия.