Сдали телефон или золото в ломбард: когда придется заплатить 23% налогов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2026, 13:34 Читати українською

Сдали телефон или золото в ломбард: когда придется заплатить 23% налогов

Украинцы, сдающие личные вещи в ломбард и получающие за них деньги, не должны автоматически платить налоги. Однако если ссуду не вернуть, а заложенное имущество продадут, полученные средства могут стать налогооблагаемым доходом. Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы.

Украинцы, сдающие личные вещи в ломбард и получающие за них деньги, не должны автоматически платить налоги.
Украинцы, сдающие личные вещи в ломбард и получающие за них деньги, не должны автоматически платить налоги.
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Когда налоги платить не нужно

По правилам налогообложения средства, полученные под залог личного имущества, считаются кредитом, а не доходом гражданина.

Если человек возвращает ссуду в установленный договором срок и забирает свою вещь, налоговых обязательств не возникает.

К примеру, гражданин оставил в ломбарде телефон и получил 8 тыс. грн. Через месяц он вернул ссуду вместе с предусмотренными договором платежами и забрал телефон.

В таком случае полученные 8 тыс. грн не включаются в налогооблагаемый доход. Уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор не требуется.

Когда возникает налог

Другая ситуация возникает, если заемщик не вернул деньги в установленный срок, а ломбард продал заложенное имущество для погашения долга.

По разъяснению налоговиков, сумма невозвращенного кредита включается в налогооблагаемый доход физического лица на дату реализации залога.

К примеру, человек получил 10 тыс. грн под залог ювелирного украшения, но не вернул кредит. После продажи украшения ломбардом эти 10 тыс. грн становятся налогооблагаемым доходом.

Если имущество удалось продать дороже суммы задолженности, разница, подлежащая возврату собственнику, также учитывается при налогообложении.

К примеру, долг перед ломбардом вместе с процентами и другими платежами составляет 11 тыс. грн, а заложенную вещь продали за 15 тыс. грн. Разница составляет 4 тыс. грн.

Эти средства могут быть возвращены владельцу в соответствии с законодательством и условиями реализации залога. Однако они также учитываются при определении налогооблагаемого дохода.

Ставки налогов в 2026 году:

  • НДФЛ — 18%;
  • военный сбор — 5%.

Совокупная ставка составляет 23% налогооблагаемого дохода.

Самостоятельно рассчитывать и перечислять налоги гражданину не нужно. Налоговым агентом в такой операции выступает ломбард, обязанный удержать соответствующие суммы и перечислить их в бюджет.

Если все налоги удержали ломбард, подавать годовую декларацию только через эту операцию также не нужно. В то же время, обязанность декларирования может возникнуть из-за других доходов.

Что происходит на рынке

Как ранее писал Минфин, на начало сентября 2026 года в Украине работали 96 ломбардов. Для сравнения, в начале года их было 101. Сокращение количества учреждений происходит на фоне усиления регулирования небанковского финансового сектора Национальным банком.

В октябре НБУ предложил упростить процедуру получения отдельных валютных лицензий для финансовых компаний и ломбардов. Речь идет, в частности, о кредитовании физических лиц-нерезидентов в гривне. В то же время, изменения не ограничивают право ломбардов предоставлять обычные кредиты населению под залог имущества.

Для клиентов ломбардов главным финансовым риском остается не только стоимость кредита, но возможность потерять заложенную вещь в случае просрочки. До подписания договора необходимо проверять срок возврата ссуды, размер процентов, дополнительные платежи и условия продажи залога. Такая же операция может иметь не только имущественные, но и налоговые последствия.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
12 ноября 2026, 13:43
#
Ті, хто здає телефон в ломбард ніколи не буде собі податки нараховувати
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами