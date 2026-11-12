Общественный сектор создает до 4,5% ВВП Украины: почему вклад волонтеров и БФ остается вне статистики

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2026, 12:55 Читати українською

Общественный сектор создает до 4,5% ВВП Украины: почему вклад волонтеров и БФ остается вне статистики

Общественные и благотворительные организации, а также индивидуальные волонтеры создают добавленную стоимость, эквивалентную примерно 4−4,5% валового внутреннего продукта Украины. Это соразмерно с экономическим вкладом таких крупных отраслей, как образование или здравоохранение. Такие результаты показало первое комплексное исследование экономического вклада общественного сектора, проведенное CASE Украина по инициативе ИСАР Единение.

Общественные и благотворительные организации, а также индивидуальные волонтеры создают добавленную стоимость, эквивалентную примерно 4−4,5% валового внутреннего продукта Украины.
Общественный сектор создает до 4,5% ВВП Украины
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По оценкам авторов, общий вклад общественного сектора может составлять от 3,2 до 5,2% ВВП. Вероятный показатель — 4−4,5%. При этом большая часть созданной добавленной стоимости приходится на людей, которые занимаются волонтерством самостоятельно или объединяются в неформальные группы.

В частности, вклад индивидуальных волонтеров оценивается в 2,5−3,7% от ВВП. Общественные организации и благотворительные фонды обеспечивают еще 0,7−1,5%.

Сколько украинцев занимаются волонтерством

Масштаб этой деятельности подтверждают результаты опросов населения. В 2025 году 43,6% украинцев в той или иной форме приобщались к волонтерству.

Около 5 млн. человек собирали средства на помощь, а 10,3 млн. непосредственно оказывали ее. Часть граждан совмещала оба вида деятельности.

Однако экономическая ценность волонтерства не ограничивается суммами пожертвований. Исследователи учитывали также время, которое люди безвозмездно тратят на помощь другим. Этот труд оценивали по средней почасовой оплате труда в Украине.

Именно поэтому вклад волонтеров оказался значительно больше, чем можно было бы предположить по официальной статистике финансовых поступлений общественных организаций.

Почему вклад общественного сектора почти не виден в официальной статистике

По словам исполнительного директора ИСАР Единения Владимира Шейгуса, в системе национальных счетов отражается всего около 0,4% вклада общественного сектора в ВВП. Остальная экономическая деятельность остается вне полноценного статистического учета.

Причина в том, что стандартные методы расчета ВВП не всегда учитывают безвозмездный труд волонтеров. В то же время, общественные и благотворительные организации создают рабочие места, привлекают средства из-за границы, заказывают услуги предпринимателей и помогают решать задачи, которые имеют значение для экономики и общества.

Автор исследования, экономист CASE Украина Владимир Дубровский, отмечает, что по масштабу создаваемого благосостояния общественный сектор сравним со строительством, добывающей промышленностью, образованием и здравоохранением.

Читайте также: Украина оказалась на 13-м месте в мире по уровню госдолга: кто возглавил рейтинг

Как считали экономический вклад волонтеров

Для оценки исследователи применили методику сателлитного счёта. Она позволяет отдельно измерить экономический вклад определенного сектора, в частности, той деятельности, которая не отражается в стандартной статистике.

Расчеты базировались на способе издержек на труд. К оценке добавленной стоимости включили:

  • заработная плата штатных работников общественных и благотворительных организаций вместе с налогами;

  • стоимость услуг физических лиц-предпринимателей, работающих с этими организациями;

  • волонтерские часы, оцененные по средней почасовой оплате труда в Украине.

Для расчетов использовали данные трех опросов Info Sapiens, проведенных в 2024—2026 годах.

Таким образом, исследование предлагает более широкую точку зрения на роль общественного сектора в экономике: его вклад измеряется не только бюджетами благотворительных фондов и общественных организаций, но и стоимостью безвозмездного труда миллионов украинцев.

В то же время, показатель 4−4,5% ВВП является расчетной оценкой, а не долей, которую можно непосредственно увидеть в официальной статистике. Исследователи пытались измерить экономическую стоимость деятельности, обычно остающейся за пределами национальных счетов.

Исследование CASE Украина провела по заказу ИСАР Единение в рамках фонда «Аскольд и Дир», финансируемого Норвегией и Швецией.

Как мы писали: Правительство ухудшило прогноз ВВП Украины на 2027 год: что изменилось

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами