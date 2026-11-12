РЭБ на крышах без согласия ОСМД: за препятствование военным может грозить до восьми лет

Верховная Рада планирует рассмотреть законодательные изменения, позволяющие военным размещать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) на частной и коммунальной недвижимости без предварительного согласия владельцев. Речь идет о крышах многоквартирных домов, земельных участках, частных зданиях и территориях предприятий.

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Профильный парламентский комитет предлагает принять законопроект № 16210 сразу за основу и в целом, но в редакции, которую подготовили его члены. Таким образом, депутаты могут проголосовать не только за всеобщую идею, но и за конкретный механизм размещения военного оборудования.

В парламенте зарегистрировали альтернативный законопроект № 16210−1, авторы которого предлагают больше гарантий для владельцев недвижимости. Однако 12 ноября профильный комитет рекомендовал отклонить эту альтернативную инициативу.

Как военные смогут использовать частную недвижимость

Основная цель законопроекта № 16210 — создать правовые условия для быстрого развертывания систем РЭБ и РЭР, которые должны защищать населенные пункты и важные объекты от воздушных атак.

В предложенной комитетом редакции предусмотрено, что военные могут размещать оборудование на земельных участках и недвижимости независимо от формы собственности и целевого назначения. В частности, речь идет о крышах зданий, башнях, мачтах, опорах и других высотных конструкциях.

Для установления РЭС на крышах многоквартирных домов не нужно будет получать согласие уставных органов ОСМД. Военная администрация сможет принять соответствующее решение из обращения военного командования, уполномоченного организовывать радиоэлектронное прикрытие важных государственных объектов.

Для земельных участков предусмотрена возможность размещения оборудования без согласия владельцев и пользователей. Решение будет приниматься Киевской городской или областной военной администрацией. На рассмотрение обращения военного командования отводится 5 дней.

При этом площадь территории для размещения оборудования не должна превышать 0,05 га, то есть 500 кв. м, за исключением частных случаев, связанных с монтажом временной башни высотой 50 метров.

Военные администрации должны уведомлять владельцев о принятых решениях. Само согласование владельца для установки оборудования не предусмотрено.

За препятствование может грозить до восьми лет заключения

Законопроект предусматривает обязанность собственников и пользователей недвижимости обеспечивать доступ военных к объектам, на которых планируется разместить РЭБ или РЭР.

Отдельно в документе есть ссылка на статью 114−1 Уголовного кодекса Украины — о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил и других военных формирований в особый период.

По этой статье предусмотрено от пяти до восьми лет лишения свободы. Если такие действия привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, наказание составляет от восьми до 15 лет.

Важно, что речь идет именно о препятствовании законной деятельности военных. Сам факт несогласия собственника с использованием его имущества не означает автоматического осуждения: для уголовной ответственности должны быть установлены признаки правонарушения.

Кто будет оплачивать электроэнергию и восстановление имущества

В редакции комитета предусмотрено, что владельцам будут компенсировать стоимость электроэнергии, услуг связи и другие расходы, необходимые для работы оборудования. Возмещение должно производиться на основании договоров в порядке, который определит Кабинет Министров.

В то же время, расходы на прокладку кабелей электропитания и установку резервных генераторов возлагаются на местные государственные администрации.

Если при размещении, эксплуатации, обслуживании или демонтаже оборудования будет повреждено здание или земельный участок, нанесенный ущерб должен быть возмещен. После завершения использования объекта оборудование демонтируют, а недвижимость должна привести в состояние, пригодное для дальнейшего использования по назначению.

Однако конкретный порядок расчета и выплаты компенсаций еще предстоит определить правительству.

Альтернативный законопроект предлагает другие условия для владельцев

10 ноября группа народных депутатов во главе с Дмитрием Разумковым зарегистрировала альтернативный законопроект № 16210−1. Его название прямо указывает на намерение усилить учет имущественных прав граждан.

Этот вариант предусматривает размещение военного оборудования на частной недвижимости с согласия владельца и на договорных условиях. Также предлагается предусмотреть ежемесячную плату за пользование имуществом, компенсацию коммунальных расходов и документально подтвержденный ущерб.

Таким образом, разница между двумя подходами принципиальна. Основной законопроект в редакции комитета позволяет военным использовать недвижимость без согласия собственников по решению военной администрации. Альтернативный вариант делает акцент на согласовании с владельцем и договорном оформлении такого использования.

Однако профильный комитет 11 ноября рассмотрел альтернативный документ и рекомендовал парламенту его отклонить. Вывод комитета по этому законопроекту был обнародован 12 ноября.

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Когда могут заработать новые правила

По состоянию на 12 ноября 2026 г. ни один из этих законопроектов еще не стал законом. Комитет рекомендовал парламенту поддержать № 16210 в доработанной редакции за основу и в целом, а альтернативный № 16210−1 отклонить.

Если депутаты поддержат основополагающий документ, новые правила вступят в силу на следующий день после его официального опубликования. Предложенный механизм должен действовать во время военного положения. Для отдельных положений использования земельных участков также предусмотрен период в шесть месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Следовательно, вопрос установления РЭС на крышах ОСМД и частной недвижимости может быть урегулирован без обязательного согласования с собственниками. В то же время, окончательные условия будут зависеть от решения Верховной Рады и текста закона, который в случае принятия будет передан на подпись.

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