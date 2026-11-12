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12 ноября 2026, 10:26 Читати українською

Правительство выделило 1,8 млрд грн на 113 проектов в общинах: какие области и на что именно получат средства

Кабинет Министров направил 1,8 млрд грн из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на реализацию 113 проектов в общинах. Больше всего средств пойдут на образовательные и медицинские объекты, укрытие, водоснабжение и энергоэффективность.

Кабинет Министров направил 1,8 млрд грн из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на реализацию 113 проектов в общинах.
Правительство профинансирует 113 региональных проектов
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Важно, что список потребностей формировали сами регионы и территориальные общины. Они включали необходимые объекты в среднесрочные планы приоритетных публичных инвестиций. После этого специальная комиссия с участием представителей профильных министерств, органов местного самоуправления и их ассоциаций отобрала проекты для финансирования.

По данным Министерства развития общин, в целом средства должны получить:

  • 30 объектов, где будут обустраивать или ремонтировать укрытие;

  • 28 заведений здравоохранения;

  • 18 школ;

  • 13 детских садов;

  • 17 проектов водоснабжения и водоотвода;

  • 7 других объектов.

Таким образом, значительная часть финансирования направлена на базовую инфраструктуру, от которой зависит повседневная жизнь общин. Речь идет не только о ремонтах школ и детсадов, но и об обновлении столовых и строительстве безопасных укрытий. В медицине предусмотрен ремонт больниц и реабилитационных отделений, в том числе тех, где помощь получают военнослужащие.

Отдельное направление — обеспечение общин водой. Финансирование получат проекты строительства водопроводов, водозаборов и очистных сооружений. Также предусмотрены мероприятия по энергоэффективности: утепление зданий и установка автономных источников питания.

Какие области получат наибольшее количество средств

Отобранные проекты охватывают 22 области. По количеству инициатив лидирует Одесская область — там планируют реализовать 17 проектов. В Тернопольской области отобрали 12 проектов, а на Львовщине, Закарпатье, Сумщине и Хмельнитчине — по семь.

По объему финансирования наибольшие суммы предусмотрены для западного и восточного регионов:

  • Запад Украины — 48 проектов на 748,2 млн грн. Наибольшее количество средств в этой группе предусмотрено для Львовщины — 141,3 млн грн, Ивано-Франковской области — 101,3 млн грн и Закарпатья — 98,7 млн грн.

  • Восток Украины — 10 проектов на 343,6 млн грн. Днепропетровская область получит финансирование на шесть проектов общей стоимостью 161,2 млн грн, Харьковская — на три проекта стоимостью 121,5 млн грн, Запорожская — на один проект на 61 млн грн.

  • Центральная Украина — 15 проектов на 292,8 млн грн. В частности, для Винницкой области предусмотрено 95,5 млн грн, Черкасской — 85,3 млн грн, Полтавской — 60,1 млн грн.

  • Север Украины — 19 проектов на 282,1 млн грн. Наибольшие суммы в этой группе приходятся на Киевщину — 101,2 млн грн и Житомирщину — 73,8 млн грн.

  • Юг Украины — 21 проект на 149 млн грн. При этом 17 проектов приходятся на Одесскую область, где на них предусмотрено 51,1 млн грн.

Распределение показывает, что количество проектов не всегда соответствует объему финансирования: например, Одесщина имеет больше инициатив, но по общей сумме средств уступает ряд других областей.

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Как распределяют средства ДФРР

В государственном бюджете на 2026 год на Государственный фонд регионального развития предусмотрено 2 млрд. грн. По информации Министерства развития общин, 91% этой суммы уже разделили на проекты, направленные на критические потребности территорий.

Механизм распределения предполагает два основных направления. 30% средств фонда направляют на реализацию среднесрочных планов регионов и общин, отвечающих задачам Государственной стратегии регионального развития. Еще 70% — на проекты, определенные региональными стратегиями и стратегиями развития территориальных общин.

В то же время, между областями средства распределяют по отдельной формуле: 70% объема зависит от численности населения региона, а 30% — от уровня налоговой способности местных бюджетов.

Информацию о проектах и их реализации должны отображать в цифровой экосистеме DREAM. Она предназначена для сопровождения публичных инвестиционных проектов и контроля использования бюджетных средств.

Следовательно, правительственное решение касается не просто распределения субвенций между областями, а финансирования конкретных местных инициатив, которые общины определили приоритетными. От того, насколько быстро они смогут реализовать эти проекты, будет зависеть, когда жители получат отремонтированные больницы, безопасные школы, более стабильное водоснабжение и более энергонезависимые общественные здания.


Как мы писали: Правительство ухудшило прогноз ВВП Украины на 2027 год: что изменилось

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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