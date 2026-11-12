Предложение стейблкоинов упало на $14,2 млрд: почему сокращение USDT и USDC грозит восстановлению биткоина

Совокупное предложение крупнейших стейблкоинов за последние 30 дней сократилось на $14,2 млрд. Это самое резкое месячное падение со времен медвежьего рынка 2022 года, когда обвал криптовалюта после краха экосистемы Terra и других крупных потрясений сопровождался массовым выходом капитала из цифровых активов. Об этом пишет The Block.

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По данным аналитической компании Glassnode, общее предложение стейблкоинов опустилось ниже $280 млрд. Почти $11 млрд сокращение пришлось на два крупнейших долларовых токена — USDT от Tether и USDC от Circle.

Стейблкоины — это криптовалюты, курс которых привязан к стоимости стабильного актива, чаще всего доллару США. Они используются для расчетов, торговли на криптобиржах и хранения средств между операциями с волатильными цифровыми активами.

Поэтому изменение их предложения является важным индикатором состояния крипторинка. Когда инвесторы покупают стейблкоины за обычные деньги, их предложение растет. Когда владельцы обменивают токены обратно на доллары и выводят средства, количество стейблкоинов в обращении сокращается.

Только USDT и USDC потеряли $11 млрд

Наибольшее сокращение зафиксировано у двух ведущих стейблкоинов. По данным The Block, USDT обеспечивает около 62,8% совокупного предложения стейблкоинов, а USDC — еще 25,1%.

Отдельный отчет CryptoQuant показал, что рыночная капитализация USDT за 60 дней до 7 ноября уменьшилась на $6,6 млрд. Это более чем вдвое превышает сокращение на $3,2 млрд за аналогичный период в декабре 2022 года после краха криптобиржи FTX.

В отличие от долларовых токенов, стейблкоины, снабженные золотом, продемонстрировали относительную стабильность. Их совокупная рыночная капитализация оставалась на уровне около $5,61 млрд.

Почему сокращение стейблкоинов чревато восстановлением биткоина

Стейблкоины часто выполняют роль своеобразного резерва ликвидности крипторинка. Трейдеры хранят у них средства, чтобы быстро покупать биткоин, Ethereum и другие активы, не выводя деньги с бирж или блокчейн-экосистем.

Когда предложение таких токенов сокращается, потенциальный объем капитала, готового перейти в криптовалюты, также уменьшается. По оценке Glassnode, возврат к росту предложения стейблкоинов станет первым признаком поступления новых денег на рынок.

Это происходит на фоне слабого спроса на цифровые активы. По данным Glassnode, американские спотовые биткоин-ETF за 20 торговых сессий подверглись чистому оттоку средств примерно на $1,6 млрд. Кроме того, биткоин опустился ниже средней цены покупки инвесторов, которые приобрели его за последние 155 дней. Этот показатель составил около $75,6 тыс.

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В то же время, аналитики не считают сокращение предложения стейблкоинов однозначным прогнозом дальнейшего падения криптовалют. CryptoQuant допускает, что локальное дно цены биткоина может сформироваться еще до возобновления роста предложения USDT.

Следовательно, рынок получил сигнал об уменьшении доступной ликвидности, но сам по себе этот показатель не определяет направление будущего движения цен. Инвесторы будут следить за тем, прекратятся ли погашения USDT и USDC и начнет ли их предложение снова расти.

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