Цены в Украине будут расти еще быстрее: НБУ предупредил, чего ожидать до 2027 года

В октябре 2026 г. годовая инфляция в Украине ускорилась до 11%, а за месяц потребительские цены выросли на 1,8%. Больше всего на подорожание товаров и услуг повлияли рост цен на горючее и разрушение производственной и логистической инфраструктуры в результате российских атак. Об этом сообщает Национальный банк Украины со ссылкой на данные Госстата.

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 11%, а за месяц потребительские цены выросли на 1,8%.

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Горючее подорожало почти на 54%

По данным НБУ, годовые темпы роста цен на горючее в октябре ускорились до 53,9%.

Больше всего за месяц дорожали дизельное горючее и автогаз.

Цены на дизель росли из-за подорожания на мировых рынках, усложнения импорта и повышенного спроса со стороны владельцев генераторов.

Автогаз дорожал из-за повреждений газонаполнительных станций, сокращения предложения, логистических ограничений импорта и повышения цен на пропан и бутан в Европе.

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Что происходит с ценами на продукты

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 6,8% в годовом исчислении.

В первую очередь быстрее дорожали овощи борщового набора из-за меньших урожаев и увеличения расходов на хранение.

Повышались цены на сахар на фоне ожидаемого сокращения его производства. По оценке НБУ, посевные площади под сахарной свеклой снизились до минимума за 35 лет.

В то же время, подорожание импортной логистики ускорило рост цен на бананы.

Перебои с электроснабжением и использование дизельных генераторов увеличивали производственные расходы птицефабрик. Поэтому замедлилось удешевление курятины.

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Вместо этого яйца подешевели после резкого подорожания в сентябре.

Цены на обработанные продукты питания за год выросли на 11,1%. В частности, быстрее дорожали кисломолочные продукты, сыры, кондитерские изделия и требующие холодного хранения продукты.

Лекарства, электроника и аренда также дорожают

Базовая инфляция в октябре ускорилась до 9,7% в годовом исчислении.

Рост цен на непродовольственные товары достиг 5,1%.

Наибольший вклад имел подорожание лекарств. Причинами стали более высокие расходы дистрибьюторов на логистику, аренду складских помещений и энергообеспечение после разрушения складов.

Также дорожали электроника, бытовая техника, средства гигиены и бытовая химия.

В частности, цены на электронику повышались из-за мирового дефицита чипов памяти и потери товарных запасов вследствие разрушений.

Стоимость услуг за год выросла на 14,6%. Это повлияло на повышение тарифов мобильной связи, подорожание медицинских услуг и аренду жилья.

Рост административно регулируемых цен ускорился до 14,2%, прежде всего, из-за повышения тарифов на водоснабжение и подорожание алкогольных напитков.

Что будет с инфляцией до 2027 года

Национальный банк ожидает, что ценовое давление будет усиливаться к началу 2027 года.

Основными факторами будут оставаться дорогостоящее горючее и последствия разрушения производственной и логистической инфраструктуры, которые будут увеличивать издержки бизнеса.

Дополнительное влияние на цены окажет ожидаемое расширение бюджетных стимулов в конце года.

В то же время НБУ прогнозирует постепенное замедление инфляции. Этому будут способствовать ослаблению последствий топливного шока, сдержанной экономической активности и уменьшению давления со стороны заработных плат.

Важную роль в сдерживании инфляции будет играть монетарная политика Национального банка.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в октябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 11% против 10% в сентябре. За месяц потребительские цены выросли на 1,8%. Больше всего подорожали овощи, горючее и отдельные коммунальные услуги.