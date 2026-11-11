SEPA вместо Visa и SWIFT: как новая платежная система изменит переводы евро в Украину

Миллионы украинцев сегодня живут за границей, получают зарплаты в европейских банках, оплачивают аренду жилья, помогают родственникам в Украине и переводят деньги между странами. За каждой такой операцией стоит платежная инфраструктура, а часто и комиссия. Однако правила международных переводов могут существенно измениться. Украина готовится присоединиться к SEPA — единому европейскому пространству платежей в евро . Что это значит для обычной украинской семьи?

Почему Европа решила изменить систему переводов

3 ноября 2026 г. Европейский центральный банк опубликовал исследование о SEPA, которое привлекает внимание к интересной проблеме.



Европа создала платежную инфраструктуру, позволяющую переводить евро между банками разных стран почти так же просто, как внутри одного государства. Однако значительная часть населения продолжает пользоваться более дорогими способами перевода средств. По данным исследования, в отдельных странах Юго-Восточной Европы международные переводы через операторов с выдачей наличных денег могут стоить 6−12% суммы. Даже цифровые небанковские услуги обходятся клиентам в 1,5−4,5%.



Для человека, который ежемесячно посылает семье 500 евро, комиссия 5% означает потерю 25 евро за один перевод, или 300 евро в год. А теперь представим, что вместо такой комиссии банковский перевод будет стоить всего 1 евро. Годовая экономия будет составлять 288 евро.



Это условный расчет, но он хорошо демонстрирует, почему платежная инфраструктура оказывает непосредственное влияние на благосостояние населения.

Четыре миллиона украинцев в Европе: как они сегодня переводят деньги?

По данным Eurostat, в конце августа 2026 года около 4,43 млн человек, выехавших из Украины, находились под временной защитой в странах ЕС. Многие из них открыли счета в местных банках, получают заработную плату, социальные выплаты, оплачивают коммунальные услуги и осуществляют переводы.



И здесь есть один важный момент: украинцы, которые пользуются банковскими счетами в Европе, уже могут осуществлять переводы SEPA между банками — участниками этой системы. К примеру, украинец, работающий в Германии, может перевести евро на счет своей жены во Франции или родственников в Польше. Если банки поддерживают SEPA, для такого платежа не следует использовать международную карточную систему Visa или Mastercard.



Но ситуация меняется, когда деньги необходимо перевести в Украину.

Сегодня украинские семьи используют разные инструменты: международные карточные переводы Visa и Mastercard, банковские переводы через SWIFT, специализированные сервисы денежных переводов. Каждый из них имеет свои тарифы, сроки зачисления, правила конвертации и ограничения.



Именно здесь SEPA может создать новые возможности.

Заменит ли SEPA международные переводы Visa и Mastercard?

Ответ частично да, но не все.



Visa и Mastercard в первую очередь обеспечивают инфраструктуру карточных платежей. Благодаря им украинцы оплачивают покупки, рассчитываются за границей, снимают наличные деньги и осуществляют переводы между карточками. SEPA работает по другому принципу: деньги перечисляются непосредственно между банковскими счетами по реквизитам IBAN.



После присоединения Украины и подключения украинских банков клиент потенциально сможет открыть мобильное приложение, выбрать перевод в евро, ввести IBAN родственника в Германии и послать средства через SEPA. Не нужно будет знать 16-значный номер карты.



Самое важное — такие операции могут стать значительно дешевле отдельных международных карточных переводов.



Однако это не означает, что Visa и Mastercard исчезнут. Они останутся важными для расчетов в магазинах, интернет-покупок, сделок в разных валютах и быстрых переводов по номеру карты. SEPA в первую очередь станет конкурентом международных переводов между счетами, в частности, части операций, которые сегодня выполняются через SWIFT или карточные сервисы.

Сколько сэкономит украинская семья?

Рассмотрим нормальную ситуацию. Дочь работает в Германии и ежемесячно посылает матери в Украину 500 евро. Если общие расходы по переводу составляют 3%, семья теряет 15 евро ежемесячно. За год — 180 евро.

Если после запуска SEPA банк предложит аналогичный перевод за 1 евро, годовые расходы сократятся до 12 евро. Экономия составит 168 евро в год только одной семье. Это не прогноз будущих тарифов украинских банков, а пример возможного эффекта.

Реальная экономия будет зависеть от банка, валюты счета, стоимости конвертации и тарифов альтернативных сервисов. Некоторые карточные переводы уже сегодня могут быть дешевле приведенных условных 3%. Особенно важно, что SEPA производит платежи именно в евро. Если родственник получает деньги на гривневый счет, возникает вопрос конвертации. И даже нулевая комиссия за перевод не гарантирует отсутствие расходов через обменный курс.

Можно ли будет мгновенно перевести деньги из Украины в Европу?

В Европе уже развивается SEPA Instant — система мгновенных переводов в евро. Ее принцип прост: деньги могут поступать на счет получателя в течение 10 секунд, вне зависимости от времени суток, выходных или праздников. В странах еврозоны действуют правила, по которым мгновенные переводы не должны стоить дороже соответствующих обычных переводов.

Однако Украине сначала необходимо присоединиться к географической зоне SEPA, а украинским банкам подключиться к соответствующим платежным схемам. Подключение к обычной SEPA не означает автоматической доступности SEPA Instant в каждом украинском банке. Для украинцев это все равно открывает перспективу постепенного перехода от международных платежей, иногда продолжающихся несколько банковских дней, к более быстрым и более удобным операциям.

На каком этапе находится Украина?

Украина уже несколько лет готовится к присоединению к SEPA. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14327-д и связанные документы № 15501 и № 15503, необходимые для приведения украинского законодательства в соответствие с европейскими требованиями.

10 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15503. В то же время украинская платежная инфраструктура технологически постепенно приближается к европейской. Банки уже используют IBAN, а система электронных платежей НБУ работает по стандарту ISO 20022. После выполнения законодательных требований Украина сможет пройти процедуру присоединения, а банки отдельно подключиться к соответствующим схемам SEPA.

Итак, речь идет не об одномоментном запуске услуг для всех клиентов, а о постепенном процессе. Но есть еще один важный вопрос — валютные ограничения. Даже после присоединения Украины к SEPA не стоит ожидать, что каждый украинский сразу сможет неограниченно переводить деньги за границу.

В ходе военного положения Национальный банк применяет валютные ограничения, предусмотренные постановлением № 18. Они распространяются в частности на определенные переводы средств за границу и имеют исключения в зависимости от назначения платежа. SEPA — это платежная инфраструктура, а не механизм отмены валютного регулирования.

Поэтому следует различать два направления.

Первый — получение средств из Европы в Украину. Именно здесь, после подключения банков, можно ожидать существенного упрощения переводов в евро.

Второй — перевод средств из Украины за границу. Доступность таких операций зависит не только от SEPA, но и от того, какие валютные ограничения будут действовать на момент запуска.

Это принципиальный вопрос, определяющий реальную пользу новой системы для украинских семей.

Что изменится для банков?

Сегодня международные карточные переводы — один из каналов обслуживания клиентов, по которому банки получают комиссионный доход. Появление доступных SEPA-переводов усилит конкуренцию. Клиент сможет сравнивать не только скорость, но и полную стоимость перевода: комиссию, обменный курс, плату за получение и обслуживание счета.

Банкам придется конкурировать тарифами, удобством мобильных приложений и качеством обслуживания. В то же время, для украинских банков это возможность привлекать средства из-за рубежа, обслуживать семьи, проживающие в разных странах, и развивать новые платежные продукты.

Главное — не технология, а деньги в кармане

Исследование ЕЦБ показало неожиданный факт: менее 40% опрошенных в испытуемых европейских странах знают о SEPA. При этом криптовалюты известны значительно большей части населения.

Выходит парадокс: люди активно обсуждают будущее цифровых денег, но не всегда знают об уже имеющихся инструментах, позволяющих экономить на обычных переводах.



Для Украины это особенно актуально. Миллионы украинцев живут одновременно в двух финансовых мирах: имеют счета в Украине и Европе, получают доходы в разных валютах, поддерживают родственников и регулярно совершают международные платежи. И именно для них присоединение Украины к SEPA может стать одним из наиболее ощутимых изменений в повседневных банковских услугах.



Ведь обычному человеку не столь важно, по какой технологии проходит платеж — Visa, Mastercard, SWIFT или SEPA. Ей важно другое: если она переводит родным 500 евро, сколько денег они фактически получат, как быстро и сколько обойдется эта операция.



Именно по этим трем показателям украинцы и будут оценивать успех будущей платежной интеграции с Европой.