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11 ноября 2026, 10:44 Читати українською

НБУ постепенно заменяет 50 и 200 гривен: что нужно знать украинцам

В банках постепенно перестают выдавать старые банкноты номиналом в 50 и 200 гривен, заменяя их на купюры нового образца. Речь идет о плановом обновлении наличных денег, которое Национальный банк начал в ноябре 2024 года. Для украинцев это не означает потерю денег: старыми купюрами и дальше можно рассчитываться без ограничений, а специально обменивать их не нужно. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

В банках постепенно перестают выдавать старые банкноты номиналом в 50 и 200 гривен, заменяя их на купюры нового образца.
Какие гривневые банкноты НБУ постепенно изымает из обращения и можно ли ими расплачиваться. ФОТО: konkurent
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В сети снова распространяется информация об изъятии старых 50- и 200-гривневых купюр. Национальный банк Украины прокомментировал этот вопрос. Регулятор напомнил, что плановая замена банкнот началась еще два года назад. Речь идет о купюрах образцов 2003—2007 годов, которые постепенно заменяют банкноты образца 2014 года.

Главное для владельцев старых наличных денег: эти деньги не потеряли платежной силы. Ими можно без ограничений рассчитываться в магазинах и других местах, где принимают наличные деньги. НБУ не требует от граждан самостоятельно обменивать такие банкноты или торопиться в банки.

Замена происходит из-за обычного банковского обращения. Банки больше не выдают старые купюры из касс во время наличных операций. Нацбанк в свою очередь также прекратил поставлять их банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, занимающимся обработкой наличных денег.

Если старые банкноты попадают в банк, обратно в наличные обороты их уже не возвращают, а передают для утилизации в Национальный банк. Постепенно количество старых купюр уменьшается без массового обмена денег.

Справка

Замена касается не только 50 и 200 гривен. По информации НБУ, аналогичный процесс продолжается по банкнотам номиналами 20, 100 и 500 гривен старых образцов:

  • 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов начали заменять с 1 января 2023 года;

  • 500 гривен старого образца изымают из наличного обращения с 1 августа 2024;

  • 50 и 200 гривен образцов 2003—2007 годов заменяют с 1 ноября 2024 года.

Цель этого процесса, как объясняет Нацбанк, состоит в повышении качества наличных денег в обращении. Старые банкноты постепенно заменяют более современные и более защищенные денежные знаки.

Отдельно НБУ напоминает о другой процедуре, касающейся мелких номиналов. Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов уже перестали быть платежным средством. Рассчитываться ими больше нельзя.

Банкноты все можно безвозмездно обменять на находящиеся в обращении монеты или другие банкноты. В Нацбанке обмен будет продолжаться до отдельного решения о его завершении. В уполномоченных банках деньги будут принимать до 28 февраля 2029 года, в других банках Украины — до 26 февраля 2027 года.

В случае со старыми 50 и 200 гривнами речь не идет о запрете пользоваться ими. Цель — постепенное обновление наличных через банковскую систему.

Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца не принимают как средство платежа. В то же время старыми 50 и 200 гривнами можно продолжать рассчитываться без ограничений.

НБУ фактически производит замену незаметно. Старые купюры остаются в обращении, пока не попадут в банки, после чего их больше не возвращают в использование.

Что ещё меняется в наличном обращении Украины

Изменения коснулись мелких номиналов. С 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов больше не принимаются к оплате товаров и услуг. Но их можно бесплатно обменять на монеты или банкноты других номиналов. В обычных банках это можно сделать до 26 февраля 2027 года, в «Ощадбанке», «ПриватБанке», «Райффайзен Банке» и ПУМБ — до 28 февраля 2029 года. В Нацбанке обмен не ограничен по времени.

Еще одно изменение касается крупных номиналов. НБУ ввел 4 сентября 2026 года в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса. Она стала крупнейшим номиналом украинской валюты. Купюра имеет более 20 элементов защиты. В Нацбанке пояснили, что её появление поможет сократить расходы на транспортировку, хранение и обработку наличных денег.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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