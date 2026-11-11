Британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority (FCA) объявил о создании специальной группы Quantum Experimentation Group (QEG), которая будет исследовать возможности квантовых вычислений для противодействия финансовым преступлениям. Первое направление экспериментов — выявление отмывания денег и мошенничества. Об этом сообщается на официальном сайте FCA. Проект планируется запустить в первом квартале 2027 года, пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Британия будет тестировать квантовые компьютеры для борьбы с отмыванием денег

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как будет работать новая система

К экспериментам будут привлечены банки, другие финансовые учреждения, разработчики квантовых технологий и национальные исследовательские лаборатории.

Участники будут проверять, могут ли алгоритмы квантового машинного обучения более эффективно выявлять подозрительные финансовые операции и признаки мошенничества по сравнению с традиционными методами анализа данных.

Для тестирования FCA предоставит специально сгенерированные наборы данных. Это позволит проводить эксперименты без использования настоящей конфиденциальной информации клиентов.

Регулятор также намерен исследовать технологические ограничения квантовых вычислений, потенциальные риски их использования и возможные последствия для будущего регулирования финансового сектора.

Подать заявку на участие в проекте финансовые учреждения и технологические компании могут до 31 декабря 2026 года.

В то же время речь идет только об экспериментальной программе: FCA пока не объявлял о внедрении квантовых систем в реальные финансовые расследования.

Что происходит в Украине

На фоне британской инициативы Украина продолжает внедрять базовые европейские инструменты финансового мониторинга.

В частности, 10 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 14327-д, предусматривающий создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц.

За документ проголосовали 249 народных депутатов.

Читайте: Украина сделала еще один шаг к SEPA: за какие изменения проголосовал Рада

Реестр должен содержать информацию о владельцах счетов и банках, в которых они открыты. В то же время данных об остатках средств, движении денег или содержании сейфов в нем не будет.

По обновленной редакции законопроекта, специальный прямой доступ к реестру предлагают предоставить НАПК, Бюро экономической безопасности и АРМА.

Это часть законодательных изменений для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и выполнения европейских требований по противодействию отмыванию средств.

Таким образом, Великобритания переходит к экспериментам с квантовыми технологиями в финансовом мониторинге, в то время как Украина еще формирует законодательную базу для создания централизованного реестра счетов.