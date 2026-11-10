После неудачных выборов Трампа инвесторы могут потребовать от его медиакомпании $1 млрд: при чем здесь биткоин

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 ноября 2026, 14:42 Читати українською

После неудачных выборов Трампа инвесторы могут потребовать от его медиакомпании $1 млрд: при чем здесь биткоин

Инвесторы Trump Media & Technology Group, компании Дональда Трампа, владеющей соцсетью Truth Social, уже в конце ноября могут воспользоваться правом досрочного возврата вложенных средств. Об этом пишет Cryptonomist.

Инвесторы Trump Media & Technology Group, компании Дональда Трампа, владеющей соцсетью Truth Social, уже в конце ноября могут воспользоваться правом досрочного возврата вложенных средств.
У Трампа начинается сложный период
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Владельцы конвертируемых облигаций на $1 млрд могут требовать от компании выплатить их номинальную стоимость деньгами. Это создает дополнительное финансовое давление на Trump Media на фоне падения акций после неудачных для республиканцев результатов промежуточных выборов в США.

Речь идет об облигациях, выпущенных в мае 2025 года со сроком погашения в 2028 году. Однако их условия предполагают, что 30 ноября 2026 года владельцы бумаг могут потребовать досрочного выкупа за 100% номинала. Облигации не предусматривают регулярных процентных выплат, поэтому потенциальная сумма возврата может составить $1 млрд.

Это не означает, что все инвесторы обязательно воспользуются такой возможностью или что компания автоматически должна выплатить всю сумму. Решение зависит от владельцев облигаций. Впрочем, если они потребуют возврата средств, Trump Media придется найти значительный объем ликвидности.

По данным квартального отчета, компания рассматривает несколько способов выполнить обязательства: использовать наличные средства, привлечь кредитное финансирование, продать часть активов или, при необходимости, биткоины. Руководство также сообщило инвесторам, что не склоняется к дополнительному выпуску акций и хотело бы сохранить криптовалютные активы.

Биткоины Trump Media частично обеспечивают долг

По состоянию на 30 сентября 2026 года Trump Media владела 15649,14 BTC. Часть этих активов имеет ограничения по использованию: примерно 4261 BTC выступают обеспечением конвертируемых облигаций на $1 млрд. Еще более 11,3 тыс. BTC компания передала в рамках опционной стратегии.

В начале ноября блокчейн-аналитики зафиксировали перевод примерно 4259 BTC, связанных с обеспечением облигаций, на Crypto.com. Такое движение криптовалюты само по себе не доказывает ее продажи: активы могли переместить для хранения или управления. В то же время операция привлекла внимание рынка из-за приближающейся даты, когда владельцы облигаций смогут требовать деньги.

Прибыль на бумаге не снимает проблемы с ликвидностью

В третьем квартале 2026 года Trump Media отчиталась о чистой прибыли в $409,7 млн. Однако почти весь этот результат обеспечило переоценку цифровых активов: прибыль от них составила около $378,1 млн. Выручка компании за квартал была значительно скромнее — $2,97 млн.

За девять месяцев 2026 года компания, напротив, зафиксировала чистый убыток в $234,2 млн. Поэтому квартальную прибыль не следует воспринимать как свидетельство того, что основной бизнес Trump Media стал прибыльным или что компания без проблем сможет рассчитаться с обладателями облигаций.

Читайте также: Мемкоины Трампа обрушились после выборов в США: MELANIA упала до исторического минимума

Таким образом, ближайшая дата для Trump Media — 30 ноября. Если инвесторы воспользуются правом досрочного погашения, компании придется решать, как привлечь до $1 млрд деньгами, не распродавая значительную часть криптовалютных резервов. Избирательные неудачи республиканцев не создали этого обязательства, но падение акций и политическая неопределенность придают компании рыночные риски.

Как мы писали: Трамп заявил о прекращении ежегодной военной помощи США Израиля на $4 млрд

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами