После неудачных выборов Трампа инвесторы могут потребовать от его медиакомпании $1 млрд: при чем здесь биткоин

Инвесторы Trump Media & Technology Group, компании Дональда Трампа, владеющей соцсетью Truth Social, уже в конце ноября могут воспользоваться правом досрочного возврата вложенных средств. Об этом пишет Cryptonomist.

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Владельцы конвертируемых облигаций на $1 млрд могут требовать от компании выплатить их номинальную стоимость деньгами. Это создает дополнительное финансовое давление на Trump Media на фоне падения акций после неудачных для республиканцев результатов промежуточных выборов в США.

Речь идет об облигациях, выпущенных в мае 2025 года со сроком погашения в 2028 году. Однако их условия предполагают, что 30 ноября 2026 года владельцы бумаг могут потребовать досрочного выкупа за 100% номинала. Облигации не предусматривают регулярных процентных выплат, поэтому потенциальная сумма возврата может составить $1 млрд.

Это не означает, что все инвесторы обязательно воспользуются такой возможностью или что компания автоматически должна выплатить всю сумму. Решение зависит от владельцев облигаций. Впрочем, если они потребуют возврата средств, Trump Media придется найти значительный объем ликвидности.

По данным квартального отчета, компания рассматривает несколько способов выполнить обязательства: использовать наличные средства, привлечь кредитное финансирование, продать часть активов или, при необходимости, биткоины. Руководство также сообщило инвесторам, что не склоняется к дополнительному выпуску акций и хотело бы сохранить криптовалютные активы.

Биткоины Trump Media частично обеспечивают долг

По состоянию на 30 сентября 2026 года Trump Media владела 15649,14 BTC. Часть этих активов имеет ограничения по использованию: примерно 4261 BTC выступают обеспечением конвертируемых облигаций на $1 млрд. Еще более 11,3 тыс. BTC компания передала в рамках опционной стратегии.

В начале ноября блокчейн-аналитики зафиксировали перевод примерно 4259 BTC, связанных с обеспечением облигаций, на Crypto.com. Такое движение криптовалюты само по себе не доказывает ее продажи: активы могли переместить для хранения или управления. В то же время операция привлекла внимание рынка из-за приближающейся даты, когда владельцы облигаций смогут требовать деньги.

Прибыль на бумаге не снимает проблемы с ликвидностью

В третьем квартале 2026 года Trump Media отчиталась о чистой прибыли в $409,7 млн. Однако почти весь этот результат обеспечило переоценку цифровых активов: прибыль от них составила около $378,1 млн. Выручка компании за квартал была значительно скромнее — $2,97 млн.

За девять месяцев 2026 года компания, напротив, зафиксировала чистый убыток в $234,2 млн. Поэтому квартальную прибыль не следует воспринимать как свидетельство того, что основной бизнес Trump Media стал прибыльным или что компания без проблем сможет рассчитаться с обладателями облигаций.

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Таким образом, ближайшая дата для Trump Media — 30 ноября. Если инвесторы воспользуются правом досрочного погашения, компании придется решать, как привлечь до $1 млрд деньгами, не распродавая значительную часть криптовалютных резервов. Избирательные неудачи республиканцев не создали этого обязательства, но падение акций и политическая неопределенность придают компании рыночные риски.

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