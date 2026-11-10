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10 ноября 2026, 12:20 Читати українською

От бывшей штаб-квартиры разведки в монастырь XIV века: необычные отели Европы, отмеченные наградами 2027 года

Отели с историей спецслужб, ресторанами с кухней на открытом огне, винными имениями и номерами в бывших монастырях вошли в список лучших мест для отдыха в Европе на 2027 год. Победители ежегодной премии Awards for Excellence объявили туристический путеводитель Condé Nast Johansens. Среди отмеченных объектов есть не только традиционные роскошные курорты, но и отели, которые предлагают гостям необычную атмосферу и возможность погрузиться в историю места.

Отели с историей спецслужб, ресторанами с кухней на открытом огне, винными имениями и номерами в бывших монастырях вошли в список лучших мест для отдыха в Европе на 2027 год.
Лучшие отели Европы
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Всего в Великобритании, Ирландии, Европе и Средиземноморском регионе определили 44 победителя в разных категориях. Оценка основана на отчетах местных экспертов, ежегодно посещающих гостиницы, отзывах гостей и голосовании читателей.

Особое внимание привлекают объекты, где само здание или его прошлое становятся частью туристического опыта.

Отель на месте истории британской разведки

Один из самых интересных победителей — Great Scotland Yard Hotel в Лондоне. Он получил награду в категории лучших домов, вилл и резиденций Великобритании.

Отель расположен на улице Great Scotland Yard неподалеку от Уайтголла. Его история связана с прежним использованием этой локации британскими разведывательными и секретными службами. Именно эту атмосферу заведение превратило в часть своей концепции.

К примеру, за книжным шкафом скрыт бар Síbín, название которого происходит из ирландского языка и означает нелегальное заведение, где продают алкоголь. Интерьер оформлен с намеками на шпионские истории: на стенах размещены фотографии бывших жильцов здания, а персонал носит одежду со стилизацией под тюремную форму.

Еще один бар — 40 Elephants — назван в честь женской преступной группировки, действовавшей в лондонском районе Элефант-энд-Касл. Таким образом, даже названия заведений отсылают в криминальную историю города.

Гастрономическое предложение также носит собственный характер. В ресторане Ekstedt at The Yard готовят блюда в скандинавском стиле на открытом огне. За кухню отвечает шеф-повар Никлас Экстедт, известный работой с традиционными методами приготовления пищи на древесине. Гости могут заказать тематическое послеобеденное чаепитие.

Ночлег в монастыре XIV века

В Португалии награду за лучший дизайн среди гостиниц Европы и Средиземноморья получил The Lince Santa Clara Historic Hotel. Он расположен в городе Вила-ду-Конди, примерно в получасе езды от Порту.

Отель обустроили в бывшем монастыре Санта-Клара, история которого уходит в XIV век. В ходе реконструкции сохранили каменные арки, архитектурную симметрию и другие элементы старой постройки. В то же время интерьеры сделали минималистичными, чтобы современный дизайн не омрачал историческую архитектуру.

Особенность заведения — гастрономическое предложение, связанное с историей здания и регионом. В ресторане Monastery Restaurant готовят блюда португальской кухни из сезонных продуктов. А ресторан Oculto расположен в сводчатых подвалах бывшего монастыря и предлагает дегустационные меню от шеф-поваров Витора Матоса и Уго Роши. Заведение имеет звезду Michelin.

В отеле также работает спа-комплекс, концепция которого вдохновлена созерцательными традициями монахинь ордена кларисинок. Гости могут посетить специальные оздоровительные процедуры, бассейн, сауну и турецкую баню.

Французский замок с рестораном Michelin на скале над Средиземным морем

В категории лучшего ресторана при отеле в Европе и Средиземноморье победил La Table Gastronomique при Château Eza на Лазурном побережье Франции.

Сам отель расположен в средневековом поселке Эз, на скалистом склоне примерно в 400 метрах над побережьем. Это старинный каменный замок, который в свое время являлся резиденцией принца Швеции. Он проводил здесь зимы с 1920-х по 1950-е годы.

Сегодня в Château Eza всего 14 номеров и люксов. Главная особенность — панорамные виды на Средиземное море и Французскую Ривьеру. Но туристов привлекает не только архитектура: ресторан La Table Gastronomique предлагает 8-позиционное дегустационное меню французской и средиземноморской кухни. Заведение имеет звезду Michelin.

Это пример гостиницы, где гастрономия, история и расположение фактически образуют единственный туристический продукт.

Португальское виновное имение вместо обычного курорта

Награду за лучший кулинарный опыт в Европе и Средиземноморье получил Quinta do Paral в португальском регионе Алентежу.

Это не просто гостиница с рестораном, а винодельческое имение площадью около 85 гектаров, которое превратили в место отдыха для ценителей вина и местной кухни. Новый этап его истории начался в 2017 году, когда имение приобрело предприниматель Дитер Моршек. Вместе с виноделом Луисом Моргаду Леаном, он сосредоточился на сохранении местных сортов винограда и винодельческих традиций региона.

Гостям предлагают не только проживание в одном из 22 номеров и люксов, но и дегустации вин из старых лоз, экскурсии по винодельне и пикники среди виноградников. На территории также производят оливковое масло.

В ресторане Wine Restaurant можно заказать блюда из локальных продуктов и вина самого имения. Для приватных ужинов предусмотрен отдельный формат chef's table, а на крыше обустроен бар The Grape Rooftop.

Таким образом, отдых здесь построен вокруг знакомства с винной культурой Алентежу, а не только вокруг гостиничного сервиса.

Отель в бывшей банковской штаб-квартире

Еще один интересный объект — Palacio Gran Vía, A Royal Hideaway Hotel в Гранаде, который получил награду лучшей городской гостиницы Европы и Средиземноморья.

Он расположен напротив кафедрального собора города в здании, где раньше находилась штаб-квартира банка Rodríguez-Acosta. Историческое сооружение было переоборудовано под гостиницу, сохранив ее архитектурный характер.

Этот пример показывает, как бывшие финансовые и административные здания могут обретать новую жизнь в туристической индустрии. Для гостей это возможность остановиться не в типичном современном отеле, а в здании, которое является частью архитектурной истории города.

Французское имение с торговым прошлым

В категории лучшей загородной гостиницы Европы и Средиземноморья отметили Domaine de Locguénolé & Spa в Бретани.

Это исторический замок и имение, в котором объединили французскую аристократическую архитектуру и торговое наследие прошлого региона. В концепции заведения сделали акцент не только на здании, но и на истории местности, связанной с морской торговлей.

Отель расположен в парковом ландшафте и предлагает гостям отдых в загородной атмосфере. Само сочетание исторической архитектуры, природы и местного наследия стало одной из причин его отличия.

От винного спа до исторической виллы

Среди других победителей есть объекты с необычными концепциями отдыха.

В Северной Португалии Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel получил награду за лучший опыт погружения в атмосферу места. Его концепция объединяет винную культуру, оздоровительные процедуры и романтический отдых.

В Италии Villa Abbondanzi Resort отметили в категории свадеб и мероприятий. Это бывшее семейное имение с исторической виллой и многовековым парком вблизи Фаенца. Его особенность — возможность проводить события в атмосфере частной исторической резиденции.

А в Великобритании отель The Grand в Йорке получил награду за лучший кулинарный опыт. Он расположен в здании бывшей штаб-квартиры Северо-Восточной железной дороги, построенной в начале XX века. Это еще один пример того, как промышленное и деловое наследие становится частью современной гостиничной индустрии.

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Почему туристов привлекают не только пять звезд

Список победителей Condé Nast Johansens демонстрирует, что конкуренция в сегменте дорогого отдыха все больше выходит за пределы стандартного набора услуг. Бассейны, спа, спортзалы и гольф-поля остаются важными, но сами по себе уже не всегда создают уникальное предложение.

В отеле используют историю зданий, местную гастрономию, виноделие, архитектуру и необычные форматы досуга. В результате турист покупает не просто номер на несколько ночей, а возможность пожить в бывшем монастыре, посетить бар за тайным книжным шкафом, поужинать в средневековом замке или познакомиться с винодельческими традициями региона.

Именно такие особенности все более отчетливо формируют конкурентное преимущество европейских гостиниц.

Как мы писали: Где путешествовать самому в Европе дешевле: рейтинг городов с ценами от €87 в день

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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