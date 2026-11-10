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10 ноября 2026, 8:11 Читати українською

В Раде отложили голосование за криптозакон: НБУ предупредил о рисках для гривны и криптобирж

Верховная Рада не будет рассматривать законопроект № 10225-д о регулировании и налогообложении виртуальных активов в течение пленарной недели 9−13 ноября. Документ нуждается в доработке, в частности из-за замечаний Национального банка Украины относительно допуска иностранных стейблкоинов и возможного ограничения конкуренции между криптобиржами. Об этом 9 ноября сообщил народный депутат, первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Верховная Рада не будет рассматривать законопроект № 10225-д о регулировании и налогообложении виртуальных активов в течение пленарной недели 9−13 ноября.
Верховная Рада не будет рассматривать законопроект №10225-д о регулировании и налогообложении виртуальных активов в течение пленарной недели 9-13 ноября.
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Почему возникли разногласия

4 ноября Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять законопроект № 10225-д во втором чтении и в целом.

Однако Нацбанк не поддержал редакцию документа. Регулятор заявил, что в ней не учли часть договоренностей с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), достигнутым во время работы над законопроектом, пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Одно из главных замечаний НБУ касается упрощенного допуска иностранных токенов.

НБУ опасается появления параллельной системы расчетов

Законопроект предусматривает возможность допуска токенов ART (привязанных к активам) и OTHER (других виртуальных активов) из так называемых доверенных стран на основании раскрытия информации без отдельной авторизации.

В то же время, среди таких стран есть не только государства ЕС, где действует регламент MiCA, но и юрисдикции с другими правилами регулирования.

Читайте: Криптозакон Украины привлек внимание G7: что происходит вокруг документа

Нацбанк видит риск в том, что под видом ART на украинский рынок могут попадать активы, которые будут фактически выполнять функции валютных стейблкоинов.

Например, токен, обеспеченный на 99,9% долларами и на 0,1% другим активом, формально может классифицироваться как ART, хотя по экономическим свойствам он близок к токенам электронных денег (EMT).

Проблема заключается в разграничении полномочий: ART будет регулировать НКЦБФР, в то время как EMT относятся к сфере ответственности НБУ.

По мнению Нацбанка, подобная модель может способствовать усилению долларизации и созданию параллельной системы расчетов.

Регулятор настаивал, чтобы иностранные ART проходили авторизацию или регистрацию, а НКЦБФР имела гарантированный доступ к информации о резервах этих токенов за границей для защиты владельцев.

Также НБУ потребовал обязать Комиссию останавливать или отозвать авторизацию при наличии определенных законом рисков, подтвержденных заключением Нацбанка.

В предложенной редакции предусмотрен только учет позиции НБУ, без обязательного прекращения допуска рискового токена.

Альтернативное предложение Нацбанка исключить ART из упрощенного механизма допуска, оставив его только для OTHER-токенов, также не получило поддержки НКЦБФР.

Сколько криптобирж смогут работать в Украине

Еще одно противоречие касается количества криптобирж, которые получат право легально работать в Украине.

Первоначально НБУ выступал против количественных ограничений. В сентябре регуляторы согласовали компромисс — не больше трех бирж до завершения военного положения.

Позже, 29 октября, обсуждали возможность сохранения ограничений до вступления Украины в ЕС, но в конце концов согласовали другой вариант: максимум три криптобиржа в течение пяти лет.

В финальной редакции пятилетний период остался, однако определять количество бирж предлагается самой НКЦБФР.

По мнению НБУ, это позволит допустить на рынок только одного-двух операторов, что создает риск монополизации. Ведь другие участники крипторинка могут зависеть от бирж, обеспечивающих основную ликвидность.

Кроме того, Нацбанк предупреждает о возможных коррупционных рисках, поскольку Комиссия будет определять одновременно количество операторов и порядок их отбора.

Когда Рада вернется к криптозакону

После рассмотрения в комитете законопроект объемом около 270 страниц передали юристам Верховной Рады для дополнительной проверки.

По словам Ярослава Железняка, доработка может занять примерно неделю. После этого документ планируют вернуть к парламентскому разбирательству.

Не исключен также пересмотр отдельных положений решения финансового комитета.

В то же время НКЦБФР поддерживает принятие законопроекта и подчеркивает, что разногласия между регуляторами не должны блокировать создание правовой базы для крипторинка.

Следовательно, голосование за новые правила регулирования и налогообложения криптовалют на этой пленарной неделе не ожидается. Окончательное содержание закона будет зависеть от дальнейших договоренностей и решения Верховной Рады.

Напомним

Работа над законодательством для крипторынка продолжается уже несколько лет. Законопроект № 10225-д должен определить правила налогообложения криптовалют, ввести обязательную авторизацию бирж и разграничить полномочия двух регуляторов.

Основную ответственность за рынок планируют возложить на НКЦБФР, а НБУ должен контролировать отдельные вопросы, связанные с электронными деньгами и валютным надзором.

Еще в марте 2026 года НКЦБФР представляла свое видение будущего регулирования. Комиссия предлагала усилить контроль над криптотранзакциями, обязать криптосервисы отчитываться перед налоговой и не допускать на украинский рынок компании, связанные с россией.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
vPrirech
vPrirech
10 ноября 2026, 9:21
#
Какая … вашу угроза гривне — гривну уже давно заделистили на большенстве бирж. А если учесть сколько Дупаков в Украине — то закон о крипте будут принимать вечно — как-то нужно же женьги выводить.
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