В Раде отложили голосование за криптозакон: НБУ предупредил о рисках для гривны и криптобирж

Верховная Рада не будет рассматривать законопроект № 10225-д о регулировании и налогообложении виртуальных активов в течение пленарной недели 9−13 ноября. Документ нуждается в доработке, в частности из-за замечаний Национального банка Украины относительно допуска иностранных стейблкоинов и возможного ограничения конкуренции между криптобиржами. Об этом 9 ноября сообщил народный депутат, первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
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Почему возникли разногласия
4 ноября Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять законопроект № 10225-д во втором чтении и в целом.
Однако Нацбанк не поддержал редакцию документа. Регулятор заявил, что в ней не учли часть договоренностей с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), достигнутым во время работы над законопроектом, пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
Одно из главных замечаний НБУ касается упрощенного допуска иностранных токенов.
НБУ опасается появления параллельной системы расчетов
Законопроект предусматривает возможность допуска токенов ART (привязанных к активам) и OTHER (других виртуальных активов) из так называемых доверенных стран на основании раскрытия информации без отдельной авторизации.
В то же время, среди таких стран есть не только государства ЕС, где действует регламент MiCA, но и юрисдикции с другими правилами регулирования.
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Нацбанк видит риск в том, что под видом ART на украинский рынок могут попадать активы, которые будут фактически выполнять функции валютных стейблкоинов.
Например, токен, обеспеченный на 99,9% долларами и на 0,1% другим активом, формально может классифицироваться как ART, хотя по экономическим свойствам он близок к токенам электронных денег (EMT).
Проблема заключается в разграничении полномочий: ART будет регулировать НКЦБФР, в то время как EMT относятся к сфере ответственности НБУ.
По мнению Нацбанка, подобная модель может способствовать усилению долларизации и созданию параллельной системы расчетов.
Регулятор настаивал, чтобы иностранные ART проходили авторизацию или регистрацию, а НКЦБФР имела гарантированный доступ к информации о резервах этих токенов за границей для защиты владельцев.
Также НБУ потребовал обязать Комиссию останавливать или отозвать авторизацию при наличии определенных законом рисков, подтвержденных заключением Нацбанка.
В предложенной редакции предусмотрен только учет позиции НБУ, без обязательного прекращения допуска рискового токена.
Альтернативное предложение Нацбанка исключить ART из упрощенного механизма допуска, оставив его только для OTHER-токенов, также не получило поддержки НКЦБФР.
Сколько криптобирж смогут работать в Украине
Еще одно противоречие касается количества криптобирж, которые получат право легально работать в Украине.
Первоначально НБУ выступал против количественных ограничений. В сентябре регуляторы согласовали компромисс — не больше трех бирж до завершения военного положения.
Позже, 29 октября, обсуждали возможность сохранения ограничений до вступления Украины в ЕС, но в конце концов согласовали другой вариант: максимум три криптобиржа в течение пяти лет.
В финальной редакции пятилетний период остался, однако определять количество бирж предлагается самой НКЦБФР.
По мнению НБУ, это позволит допустить на рынок только одного-двух операторов, что создает риск монополизации. Ведь другие участники крипторинка могут зависеть от бирж, обеспечивающих основную ликвидность.
Кроме того, Нацбанк предупреждает о возможных коррупционных рисках, поскольку Комиссия будет определять одновременно количество операторов и порядок их отбора.
Когда Рада вернется к криптозакону
После рассмотрения в комитете законопроект объемом около 270 страниц передали юристам Верховной Рады для дополнительной проверки.
По словам Ярослава Железняка, доработка может занять примерно неделю. После этого документ планируют вернуть к парламентскому разбирательству.
Не исключен также пересмотр отдельных положений решения финансового комитета.
В то же время НКЦБФР поддерживает принятие законопроекта и подчеркивает, что разногласия между регуляторами не должны блокировать создание правовой базы для крипторинка.
Следовательно, голосование за новые правила регулирования и налогообложения криптовалют на этой пленарной неделе не ожидается. Окончательное содержание закона будет зависеть от дальнейших договоренностей и решения Верховной Рады.
Напомним
Работа над законодательством для крипторынка продолжается уже несколько лет. Законопроект № 10225-д должен определить правила налогообложения криптовалют, ввести обязательную авторизацию бирж и разграничить полномочия двух регуляторов.
Основную ответственность за рынок планируют возложить на НКЦБФР, а НБУ должен контролировать отдельные вопросы, связанные с электронными деньгами и валютным надзором.
Еще в марте 2026 года НКЦБФР представляла свое видение будущего регулирования. Комиссия предлагала усилить контроль над криптотранзакциями, обязать криптосервисы отчитываться перед налоговой и не допускать на украинский рынок компании, связанные с россией.
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