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10 ноября 2026, 10:16 Читати українською

В Польше будут проверять рабочее время работников: за какие нарушения будут штрафовать работодателей

В Польше работодатели пересмотрели трудовые договоры и фактическую организацию рабочего времени работников на фоне реформы Государственной инспекции труда (PIP). Особое внимание уделяется компаниям, которые используют систему работы по задачам. За нарушение трудового законодательства предприятиям грозят штрафы до 60 тыс. злотых, а также требования работников компенсировать сверхурочную работу. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

В Польше работодатели пересмотрели трудовые договоры и фактическую организацию рабочего времени работников на фоне реформы Государственной инспекции труда (PIP).
В Польше работодатели пересмотрели трудовые договоры и фактическую организацию рабочего времени работников
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Кого касаются проверки

В центре внимания — так называемая система работы по задачам (zadaniowy czas pracy), при которой работник выполняет определенный объем задач без жестко установленного ежедневного графика.

Такой формат часто применяют к специалистам, консультантам, экспертам и работникам, занятым в проектной деятельности.

Однако работодатели не могут использовать его для обхода правил рабочего времени.

По польскому трудовому законодательству стандартная продолжительность работы составляет 8 часов в день и в среднем 40 часов в неделю в пределах учетного периода. Система работы по заданию также не отменяет права на компенсацию сверхурочных часов.

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За какие нарушения будут штрафовать

Одной из наиболее распространенных проблем является несоответствие между условиями трудового договора и фактическими обязанностями работника.

Например, в документах может быть указан гибкий график, хотя на практике работодатель требует постоянного присутствия в конкретные часы, выполнения текущих распоряжений руководства и работы сверх установленных норм.

В таких случаях компания рискует получить штраф, а работник может потребовать оплаты сверхурочной работы.

По оценкам польских экспертов, накопленные требования по неоплаченным часам могут стоить предприятиям сотен тысяч злотых.

Что изменится в 2027 году

В 2027 г. ожидается увеличение количества проверок Государственной инспекции труда Польши.

Компании уже проводят внутренний аудит трудовых договоров, чтобы проверить, соответствуют ли документально установленные условия реальной организации работы.

В то же время, реформа PIP не вводит новой общей обязанности для всех работодателей изменять графики или перезаключать договоры. Речь идет, прежде всего, об усилении контроля за соблюдением уже действующих норм.

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Для работников, в частности украинцев, работающих в Польше по трудовым договорам, это означает большее внимание инспекторов к фактически отработанным часам и соблюдению права на оплату сверхурочной работы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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