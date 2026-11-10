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10 ноября 2026, 8:26 Читати українською

Украинцы вложили рекордные 173 млрд грн в гособлигации: какая доходность ОВГЗ

По состоянию на 2 ноября 2026 портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности украинцев достиг 173,1 млрд грн, обновив исторический максимум. За месяц вложения физических лиц выросли на 5,6 млрд грн, или на 3,3%. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По состоянию на 2 ноября 2026 портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности украинцев достиг 173,1 млрд грн, обновив исторический максимум.
За месяц вложения физических лиц выросли на 5,6 млрд грн, или на 3,3%.
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Сколько украинцы инвестировали в военные облигации

На начало ноября портфель военных ОВГЗ в собственности граждан составил 111,7 млрд грн. Это на 35,6 млрд грн, или 46,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем государственных облигаций в обращении по состоянию на 2 ноября составил 1 984,1 млрд грн.

Крупнейшими владельцами ОВГЗ остаются банки — 903,1 млрд грн. Национальному банку принадлежали облигации на 654,8 млрд грн, юридическим лицам — на 208,6 млрд грн, нерезидентам — на 18,2 млрд грн.

Читайте: Минфин обменял ОВГЗ на 11,5 млрд грн с переносом погашения на 2029 год

Какая доходность ОВГЗ

В октябре Минфин провел девять аукционов по размещению государственных облигаций, привлекая в бюджет около 14,3 млрд грн. Все бумаги размещались в гривне.

Самым большим спросом пользовались военные ОВГЗ с погашением 15 сентября 2027 года. Инвесторы подали заявки на 22,2 млрд грн, из которых Минфин удовлетворил 5 млрд грн.

Средневзвешенная доходность этих облигаций в течение октября снизилась с 15,14% до 15,02% годовых.

Кроме того, в октябре прошли два аукциона по обмену государственных облигаций на общую номинальную сумму 12 млрд грн. Такие операции позволяют государству перенести часть погашений на более поздние сроки, но не являются новым привлечением средств в бюджет.

Сколько средств привлекли от продажи ОВГЗ в 2026 году

За январь-октябрь Минфин привлек через первичные аукционы по размещению ОВГЗ более 285,3 млрд грн.

Читайте также: Не только доходность: как выбрать лучший вариант краткосрочного депозита

Еще 119,8 млрд грн составляла номинальная стоимость бумаг, размещенных в рамках операций обмена. Общий объем этих двух видов операций составил 405,1 млрд грн.

Приобрести государственные облигации можно через приложение «Дия», банки или брокеров. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 грн, 1000 долларов или 1000 евро в зависимости от валюты выпуска.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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