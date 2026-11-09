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9 ноября 2026, 16:27 Читати українською

Онлайн-продажа алкоголя и табака в Украине изменится с 1 января: сайты продавцов будут вносить в реестр ГНС

С 1 января 2027 года в Украине заработают новые правила дистанционной продажи алкоголя, пива, табачных изделий и электронных сигарет. О новых требованиях сообщила Государственная налоговая служба. Предприниматели, торгующие такой продукцией через интернет-магазины или другие каналы онлайн-продажи, должны будут зарегистрировать соответствующие веб-ресурсы в отдельном реестре ГНА.

С 1 января 2027 года в Украине заработают новые правила дистанционной продажи алкоголя, пива, табачных изделий и электронных сигарет.
Новые требования для онлайн-продавцов
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Изменения, предусмотренные законом № 4903-IX от 9 июня 2026 года. Она касается не только налогообложения доходов с цифровых платформ, но и регулирования электронной торговли подакцизными товарами.

Также вводится обязательная проверка возраста покупателя и новые основания для блокировки сайтов и мобильных приложений.

Какие требования установят для онлайн-продавцов

Электронная торговля алкоголем, пивом, табачными изделиями и сопутствующей продукцией будет разрешена при соблюдении нескольких условий:

  • продавец должен иметь лицензию на соответствующий вид деятельности, если законодательство требует ее получения;

  • сайт, интернет-магазин или другой ресурс для продажи нужно внести в специальный реестр ГНС;

  • возраст покупателя необходимо предварительно идентифицировать до оформления продаж;

  • товар для доставки следует отгружать именно с места торговли;

  • При передаче заказа покупателю необходимо повторно проверить его возраст.

Новые правила будут распространяться на продажу пива кроме безалкогольного, алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей для них, а также устройств для потребления табачных изделий без сгорания.

Налоговая создаст реестр сайтов и мобильных приложений

Держателем и администратором нового реестра будет ГНС. В него будут вноситься не только обычные адреса интернет-магазинов, но и URL-адреса, доменные имена, IP-адреса, мобильные приложения и другие сетевые адреса, через которые предлагают или продают соответствующую продукцию.

Предприниматели должны будут самостоятельно уведомлять налоговую о ресурсах, используемых для торговли. ГНС будет вносить, изменять или исключать информацию из реестра с учетом наличия необходимых лицензий.

Реестр будет открыт и будет обнародован на вебпортале налоговой. Порядок его создания и ведения уже утвержден постановлением Кабмина № 1320 от 22 октября 2025 года, а процедуру предоставления информации об адресах сайтов определяет приказ Минфина № 34 от 14 января 2026 года.

Сайты нарушителей смогут блокировать

ГНС также будет контролировать Интернет на предмет нарушений новых правил электронной торговли. Если налоговая выявит несоответствие требованиям, она сможет принять решение о необходимости ограничения доступа к соответствующему сайту или мобильному приложению.

Во время военного или чрезвычайного положения решения по блокированию сайтов будут передаваться в Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины. Поставщики электронных коммуникационных услуг должны будут выполнить соответствующее предписание в течение трех рабочих дней.

В отношении мобильных приложений решения будут отправлять платформам цифровой дистрибуции. В обычных условиях вопросы ограничения доступа к сайтам будут передаваться регулятору электронных коммуникаций.

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Сколько времени будут иметь действующие онлайн-магазины

Для предпринимателей, уже продающих соответствующую продукцию через интернет и планирующих продолжать работу, предусмотрен переходный период.

В течение одного календарного месяца после начала функционирования реестра они должны будут подать в ГНС сообщения о вебресурсах, через которые осуществляют торговлю.

Если продавец не уведомит налоговую о своих сайтах или приложениях в установленный срок, это станет основанием для принятия решения об ограничении доступа к ним.

Отдельно законом предусмотрено, что на период военного положения не будут действовать ограничения по обнародованию информации из Единого реестра лицензиатов в части предпринимателей, получивших лицензии на розничную торговлю табачными изделиями.

Как мы писали: Налоговая заблокировала НДС-накладные на 3,47 млрд грн: количество рисковых плательщиков растет четвертый месяц подряд

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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