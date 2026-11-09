Украина может получить еще $1,65 млрд от МВФ: миссия Фонда начала переговоры

Международный валютный фонд начал переговоры с Украиной по поводу очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Речь идет об объединении второго и третьего пересмотров, по результатам которых Украина может получить около $1,65 млрд. В ходе переговоров стороны обсудят состояние экономики, выполнение обязательств по программе и потребности государственного бюджета на 2027 год. О начале дискуссий сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, передает Интерфакс- Украина.

Финансирование бюджета и реформы: МВФ начал переговоры с Украиной о новых траншах. Фото: Pexels

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Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем 9 ноября начала работу с украинскими властями в рамках объединенного второго и третьего пересмотра программы EFF.

Постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано сообщила, что во время встреч будут обсуждаться цели макроэкономической и бюджетной политики правительства, а также структурные реформы, предусмотренные программой.

МВФ оценит экономическую ситуацию и потребности бюджета

Отдельное внимание Фонд уделит состоянию украинской экономики на фоне усиления российских атак. Как в конце октября пояснила представитель МВФ Джулия Козак, миссия проанализирует последние экономические показатели, выполнение Украиной взятых обязательств и наличие гарантий финансирования, необходимых для реализации программы.

Среди вопросов для обсуждения — прогнозы экономического роста и инфляции, общая макроэкономическая ситуация, а также бюджетная политика на 2027 год. Фонд также хочет оценить, есть ли у Украины достаточно подтвержденных источников для покрытия своих финансовых потребностей.

Украине нужно подтвердить более $32 млрд финансирования на 2027 год

По словам министра финансов Сергея Марченко, общая потребность Украины во внешнем финансировании государственного бюджета на следующий год составляет $52,6 млрд. Из этой суммы около $32,6 млрд на момент его заявления еще не было подтвержденных источников.

В Киеве рассчитывают, что Европейский Союз и дальше будет покрывать две трети потребностей Украины во внешнем финансировании. Это позволило привлечь еще примерно $17,5 млрд.

Остальные около $15 млрд, по словам Марченко, планируют искать среди других источников. Речь идет о двусторонней помощи, финансовых гарантиях и программах международных финансовых организаций.

Министр ранее отмечал, что желательно получить подтверждение всех источников финансирования еще до завершения работы ноябрьской миссии МВФ.

Сколько уже получила Украина по программе EFF

Четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере $8,1 млрд МВФ утвердил в конце февраля 2026 года. Она является частью общего пакета внешнего финансирования на 2026−2029 годы, который по базовому сценарию составляет $136,5 млрд.

Первый пересмотр программы Фонд завершил в июле. Тогда Украина получила второй транш — около $690 млн, а общая сумма выплат по новой программе составила $2,2 млрд.

В то же время, во время пересмотра МВФ зафиксировал отставание от графика выполнения части структурных маяков. После этого в программу добавили еще восемь обязательств, семь из которых касаются бюджетной политики.

О планах вынести объединенный второй и третий пересмотры на рассмотрение совета исполнительных директоров МВФ до декабря 2026 Джулия Козак сообщала еще в начале октября. В случае одобрения, Украина сможет получить около $1,65 млрд.

Перед началом нынешних переговоров украинская делегация уже обсуждала программу с представителями Фонда во время ежегодного собрания МВФ и Группы Всемирного банка, которое состоялось 12−18 октября в Бангкоке.

МВФ, помощь Норвегии и пассивный доход: главное о деньгах Украины и инвесторов

Миссия МВФ приступила к работе над вторым и третьим обзорами программы EFF, по итогам которых Украина может получить 1,67 млрд долларов.

Норвегия объявила о выделении 500 млн норвежских крон (около 53 млн долларов) на поддержку украинского бюджета. Эти средства будут направлены на пенсии, социальные выплаты и зарплаты работников бюджетной сферы в начале 2027 года.