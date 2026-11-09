В Microsoft Paint обнаружили опасную уязвимость: из-за графического редактора хакеры могут атаковать ПК

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 ноября 2026, 12:17 Читати українською

В Microsoft Paint обнаружили опасную уязвимость: из-за графического редактора хакеры могут атаковать ПК

В стандартном графическом редакторе Microsoft Paint для Windows 11 обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам запускать вредоносный код на компьютере пользователя. Ей присвоили идентификатор CVE-2026−83844 и оценили опасность в 8,1 балла из 10 по шкале CVSS. Об этом сообщает Techradar.

В стандартном графическом редакторе Microsoft Paint для Windows 11 обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам запускать вредоносный код на компьютере пользователя.
В Microsoft Paint обнаружили опасную уязвимость
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Microsoft уже выпустила исправление, однако обновление распространяется через Microsoft Store, а не через обычный механизм Windows Update. Поэтому даже пользователи, регулярно обновляющие операционную систему, могут оставаться с незащищенной версией Paint.

Что известно об уязвимости

Проблему связывают с ошибкой чтения данных вне выделенного участка памяти (Out-of-bounds Read). При определенных условиях она может позволить злоумышленнику выполнить собственный код на пораженном компьютере, в том числе установить вредоносные программы или получить доступ к данным.

Для атаки может использоваться специально сформированное изображение. Если пользователь откроет его в Paint, уязвимость может сработать и позволит запустить вредоносный код. Поэтому утверждение, что для атаки вообще не требуется никакого действия пользователя, требует уточнения: Национальный центр кибербезопасности Нидерландов (NCSC) прямо описывает сценарий с открытием такого изображения в редакторе.

В то же время нет подтверждений, что эту уязвимость уже используют в реальных кибератаках. Также не обнародован общедоступный инструмент для ее эксплуатации. Несмотря на это, специалисты рекомендуют установить поправку, поскольку потенциальные последствия успешной атаки могут быть серьезными.

Читайте также: Криптогаманцы под угрозой из-за старых iPhone: хакеры научились воровать деньги без установки вирусов

Как проверить версию Paint и установить обновление

Microsoft исправила уязвимость в версии Paint 11.2609.401.0. По данным NCSC и TechRadar, обновление распространяется через Microsoft Store, поэтому обычное обновление Windows не гарантирует, что графический редактор также получил поправку. Кроме того, его развертывание происходит постепенно и не все пользователи могут получить новую версию одновременно.

Проверить установленную версию можно с помощью PowerShell:

  1. Открыть PowerShell в Windows.

  2. Ввести команду:

Get-AppxPackage -Name Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version

3. Проверьте номер версии. Если он 11.2609.401.0 или более поздний, исправление установлено. Если версия старше, необходимо проверить наличие обновлений в Microsoft Store.

Если обновление пока недоступно, следует дождаться его появления и не открывать в Paint изображения неизвестных или ненадежных источников.

Как мы писали: Почти 13 тысяч уязвимых холодильников в 99 странах: как хакеры могут испортить продукты в магазинах


Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами