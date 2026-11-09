В Microsoft Paint обнаружили опасную уязвимость: из-за графического редактора хакеры могут атаковать ПК

В стандартном графическом редакторе Microsoft Paint для Windows 11 обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам запускать вредоносный код на компьютере пользователя. Ей присвоили идентификатор CVE-2026−83844 и оценили опасность в 8,1 балла из 10 по шкале CVSS. Об этом сообщает Techradar.

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Microsoft уже выпустила исправление, однако обновление распространяется через Microsoft Store, а не через обычный механизм Windows Update. Поэтому даже пользователи, регулярно обновляющие операционную систему, могут оставаться с незащищенной версией Paint.

Что известно об уязвимости

Проблему связывают с ошибкой чтения данных вне выделенного участка памяти (Out-of-bounds Read). При определенных условиях она может позволить злоумышленнику выполнить собственный код на пораженном компьютере, в том числе установить вредоносные программы или получить доступ к данным.

Для атаки может использоваться специально сформированное изображение. Если пользователь откроет его в Paint, уязвимость может сработать и позволит запустить вредоносный код. Поэтому утверждение, что для атаки вообще не требуется никакого действия пользователя, требует уточнения: Национальный центр кибербезопасности Нидерландов (NCSC) прямо описывает сценарий с открытием такого изображения в редакторе.

В то же время нет подтверждений, что эту уязвимость уже используют в реальных кибератаках. Также не обнародован общедоступный инструмент для ее эксплуатации. Несмотря на это, специалисты рекомендуют установить поправку, поскольку потенциальные последствия успешной атаки могут быть серьезными.

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Как проверить версию Paint и установить обновление

Microsoft исправила уязвимость в версии Paint 11.2609.401.0. По данным NCSC и TechRadar, обновление распространяется через Microsoft Store, поэтому обычное обновление Windows не гарантирует, что графический редактор также получил поправку. Кроме того, его развертывание происходит постепенно и не все пользователи могут получить новую версию одновременно.

Проверить установленную версию можно с помощью PowerShell:

Открыть PowerShell в Windows. Ввести команду:

Get-AppxPackage -Name Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version

3. Проверьте номер версии. Если он 11.2609.401.0 или более поздний, исправление установлено. Если версия старше, необходимо проверить наличие обновлений в Microsoft Store.

Если обновление пока недоступно, следует дождаться его появления и не открывать в Paint изображения неизвестных или ненадежных источников.

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