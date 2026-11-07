S&P снизило кредитный рейтинг Польши: госдолг может превысить 70% ВВП

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Польши в национальной валюте с A до A-, а краткосрочный — с A-1 до A-2. В то же время прогноз по долгосрочным рейтингам страны ухудшен со стабильного к отрицательному. Причиной послужили высокий бюджетный дефицит и быстрый рост государственного долга. Об этом говорится в сообщении S&P от 6 ноября 2026 года. Решение также подтвердило Министерство финансов Польши.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Польши в национальной валюте с A до A-, а краткосрочный - с A-1 до A-2.

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Как изменились рейтинги Польши

Таким образом агентство снизило оценку кредитоспособности Польши в национальной валюте до уровня ее рейтингов в иностранной валюте.

Почему S&P ухудшило рейтинг

По оценкам агентства, чистый государственный долг Польши к 2029 году превысит 70% ВВП против примерно 53% в 2025 году.

Рост долговой нагрузки более чем на 20 процентных пунктов за пять лет S&P рассматривает как одно из самых больших ухудшений фискальных показателей в мире.

В то же время дефицит сектора государственного управления в 2026 и 2027 годах, по прогнозу агентства, составит 7,1% ВВП ежегодно.

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Среди основных причин ухудшения государственных финансов — значительные расходы на оборону, увеличение социальных расходов и высокие затраты на зарплаты работников государственного сектора.

Возможно ли дальнейшее снижение рейтинга

Отрицательный прогноз означает, что агентство допускает дальнейшее понижение кредитного рейтинга Польши.

Такой сценарий возможен, если высокий дефицит и рост долга приведут к удорожанию государственных заимствований, ухудшению доверия инвесторов или необходимости резкого сокращения бюджетных расходов.

Дополнительными рисками остаются политические противоречия, которые могут затруднять сокращение дефицита, а также возможная эскалация российской войны против Украины.

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В то же время, S&P ожидает, что экономика Польши сохранит устойчивость: средний рост реального ВВП в 2027—2029 годах прогнозируется примерно на уровне 3% в год.

Агентство может вернуть стабильный прогноз, если польское правительство обеспечит постоянное сокращение бюджетного дефицита и постепенное снижение долговой нагрузки без существенного ущерба экономическому росту.