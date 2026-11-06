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6 ноября 2026, 16:52 Читати українською

Доллар резко укрепился после отчета из США: сильная статистика занятости обвалила евро

Доллар США пошел вверх после публикации октябрьской статистики рынка труда, которая оказалась значительно лучше прогнозов аналитиков. Американские работодатели создали 165 тыс. новых рабочих мест вместо ожидаемых 65 тыс. Такие данные усилили ожидания, что Федеральная резервная система США может снова повысить процентные ставки уже в декабре. Об этом пишет Reuters.

Доллар США пошел вверх после публикации октябрьской статистики рынка труда, которая оказалась значительно лучше прогнозов аналитиков.
Доллар резко укрепился после отчета занятости
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На фоне публикации отчета индекс доллара, отслеживающий его курс по корзине шести основных валют, вырос примерно на 0,7%. Евро, по приведенным рыночным данным, подешевел почти на 0,8%.

Рынок труда США оказался сильнее ожиданий

По данным Бюро статистики труда США (BLS), количество рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре увеличилось на 165 тыс. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали прирост всего на 65 тыс.

Кроме того, статистика за предыдущие месяцы была пересмотрена в сторону увеличения. В сентябре экономика создала 60 тыс. рабочих мест вместо ранее оцененных 29 тыс., а показатель за август повысили на 53 тыс. В результате пересмотр данных за два месяца добавил к предварительным оценкам еще 84 тыс. рабочих мест.

Уровень безработицы в октябре снизился с 4,2 до 4,1%. Наибольшее количество новых рабочих мест появилось в сфере профессиональных и деловых услуг — 70 тыс., здравоохранении — 42 тыс., транспорте и складском хозяйстве — 25 тыс. В промышленности занятость увеличилась на 19 тыс.

Зарплаты также растут быстрее прогнозов

Дополнительным сигналом для ФРС стало ускорение роста оплаты труда. Средняя почасовая зарплата в США в октябре увеличилась на 0,4% за месяц — аналитики ожидали 0,3%. В годовом исчислении зарплаты выросли на 3,1% против прогнозируемых 2,9%.

Это важно для монетарной политики, поскольку скорее рост зарплат может поддерживать потребительский спрос и создавать дополнительное инфляционное давление. В то же время, сильный рынок труда свидетельствует, что американская экономика пока выдерживает высокие процентные ставки.

Рынки увеличили ожидания повышения ставки ФРС

После публикации статистики инвесторы пересмотрели прогнозы по дальнейшим действиям американского центробанка. По данным Reuters, вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании, которую закладывали в фьючерсные котировки, выросла с 70 до 78%.

Дополнительным подтверждением реакции рынка стал рост доходности американских государственных облигаций: доходность двухлетних бумаг после выхода статистики поднялась на 5 базисных пунктов — до 4,52%, а десятилетних — на 4 пункта, до 4,88%.

В то же время говорить, что сильная статистика позволяет ФРС повышать ставку «без риска для экономики», было бы преувеличением. Она лишь свидетельствует об устойчивости рынка труда и усугубляет аргументы в пользу более жесткой монетарной политики. Окончательное решение будет зависеть также от инфляции и других экономических показателей. На прошлой неделе ФРС оставила ставку в диапазоне 3,75−4,00%.

Читайте также: Выборы в США могут изменить курс доллара: что будет с гривной и евро

Итак, сильный отчет о занятости поддержал доллар сразу по нескольким направлениям: инвесторы ожидают более высоких ставок в США, а американские облигации становятся более привлекательными благодаря росту их доходности. Это усиливает спрос на доллар и создает давление на евро и другие основные валюты.

Как мы писали: Валютный рынок Украины установил четыре рекорда в месяц: что происходило с долларом в октябре

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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