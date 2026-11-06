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6 ноября 2026, 15:59 Читати українською

Glovo в Украине может перейти под контроль Uber: что известно о сделке на $14,8 млрд

Антимонопольный комитет Украины согласовал американскую компанию Uber Technologies приобретение немецкой Delivery Hero SE, которой принадлежит сервис доставки Glovo в Украину. Решение открывает путь к завершению соглашения, о котором компании договорились летом 2026 года.

Антимонопольный комитет Украины согласовал американскую компанию Uber Technologies приобретение немецкой Delivery Hero SE, которой принадлежит сервис доставки Glovo в Украину.
Glovo в Украине может перейти под контроль Uber
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Разрешение АМКУ приняло 5 ноября после рассмотрения заявления Uber от 25 сентября. Контроль над германской компанией американская корпорация получит через свою дочернюю структуру Uber International Technologies II Corporation.

Сколько Uber заплатит за Delivery Hero

О договоренности по приобретению Delivery Hero стало известно в июле 2026 года. Uber предложил заплатить по 41,5 евро за акцию немецкой компании. Общую стоимость сделки тогда оценили примерно в $14,8 млрд.

Uber уже владеет 24,77% акций Delivery Hero напрямую и контролирует еще 11,74% через финансовые инструменты. Кроме того, инвестиционная компания Prosus NV, которой принадлежит 17% акций Delivery Hero, согласилась продать свой пакет американскому покупателю.

Какие страны перейдут под контроль Uber

Соглашение предусматривает передачу Uber бизнесу Glovo в Украине и ряде других стран. Среди них Армения, Болгария, Грузия, Италия, Казахстан, Кения, Марокко, Нигерия, Сербия, Тунис и Уганда.

В то же время, бизнес Glovo в Польше, Румынии, Молдове, Испании и Португалии приобретет американская инвестиционная компания SSW Partners. Она также купит операции Delivery Hero еще в ряде стран, включая Австрию, Грецию, Норвегию и Швецию. Общая стоимость этого пакета активов составит $1,6 млрд. В дальнейшем SSW Partners планирует перепродать их отдельно.

По данным Uber, по завершении сделки ее платформа мобильности и доставки будет охватывать 99 рынков. Совокупный валовой объем заказов на этих рынках в 2025 году оценивался в 236 млрд долларов.

Читайте также: Uber сокращает 3300 работников: компания инвестирует $10 млрд в роботокси

Что будет со штаб-квартирой и работниками Delivery Hero

Uber пообещал сохранить штаб-квартиру Delivery Hero в Берлине и не сокращать персонал минимум до 2029 года. Также американская компания заявила о намерении инвестировать 2 млрд евро в Германию в течение следующих пяти лет.

Как мы писали: Uber покупает немецкий сервис доставки еды Delivery Hero за 13 миллиардов евро

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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