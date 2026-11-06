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6 ноября 2026, 15:15 Читати українською

Водительские права в Германии могут подешеветь на €1000: теория онлайн и вождение с родителями

В Германии продвигают реформу подготовки водителей, которая должна сделать получение водительского удостоверения более дешевым и доступным. Среди главных новшеств — возможность изучать теорию онлайн, сокращение практического экзамена и отмену фиксированного количества специальных поездок. Министр транспорта страны допускает, что благодаря изменениям будущие водители смогут сэкономить до 1000 евро. Об этом пишет издание Ausnews.

В Германии продвигают реформу подготовки водителей, которая должна сделать получение водительского удостоверения более дешевым и доступным.
Экзамены на водительские права по-новому
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5 ноября 2026 г. Бундестаг поддержал первую часть реформы. Однако окончательно новые правила еще не утверждены: законодательные изменения должны согласовать Бундесрат, а отдельные положения об обучении в автошколах также нуждаются в одобрении. Основную часть новшеств планируют ввести с 1 июля 2027 года.

Теорию можно будет изучать через приложение

Одно из главных изменений касается теоретической подготовки. Учащиеся автошкол смогут самостоятельно выбирать формат занятий: посещать уроки в классе, учиться дистанционно или совмещать оба варианта.

Переход к цифровому обучению должен уменьшить расход автошкол на аренду помещений и организацию занятий. Соответственно это может повлиять и на стоимость подготовки для будущих водителей.

Также планируется сократить примерно на 30% перечень вопросов для теоретического экзамена. В настоящее время он насчитывает более 1100 вопросов. При этом требования к знаниям будущих водителей обещают сберечь.

Обязательных поездок с инструктором станет меньше

Изменения коснутся и практической подготовки. Сейчас для получения водительского удостоверения категории B в Германии нужно пройти 12 специальных поездок:

  • пять — загородными дорогами;

  • четыре — автобанами;

  • три — в темное время суток.

Реформа предполагает отмену фиксированного количества таких занятий. Сколько практики нужно конкретному ученику, будет определять инструктор с учетом его навыков. В то же время обучение и дальше должно включать поездки по загородным дорогам, автобанам и в темное время суток.

Еще одно новшество — возможность практиковать вождение со взрослым сопровождающим, например одним из родителей, а не только с профессиональным инструктором. Воспользоваться ею смогут учащиеся, уже сдавшие теоретический экзамен и прошедшие по меньшей мере шесть практических занятий в автошколе.

К сопровождающему будут выдвигаться отдельные требования: он должен иметь водительское удостоверение не менее семи лет, не более одного штрафного балла в реестре нарушений и пройти теоретическую и практическую подготовку в автошколе. В то же время эта возможность не заработает автоматически по всей стране — каждая федеральная земля будет самостоятельно решать, внедрять ли такую модель.

Для дополнительной практики также планируется позволить шире использовать автомобильные симуляторы.

Практический экзамен будет длиться 40 минут

Сменить планируют и продолжительность практического экзамена на водительские права категории B. Вместо нынешних 55 минут он должен занять 40 минут. Время непосредственного управления автомобилем будет сокращено с 30 до 25 минут.

В Министерстве транспорта рассчитывают, что благодаря более коротким экзаменам экзаменаторы смогут принимать больше кандидатов в течение дня. Это должно сократить очереди на сдачу экзаменов.

Кроме того, автошколы обяжут публиковать информацию о стоимости обучения и доле учеников, успешно сдающих экзамены. Данные планируют сделать доступными через централизованную базу, чтобы будущие водители могли сравнивать предложения разных заведений.

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Действительно ли водительские права подешевеют на €1000

По данным Министерства транспорта Германии, получение водительского удостоверения категории B сейчас стоит в среднем около 3400 евро. Министр транспорта Штеффен Бильгер заявил, что реформа может сэкономить будущим водителям несколько сотен евро, а при благоприятном сценарии — до €1000.

Автомобильный клуб ADAC также допускает существенное понижение издержек. По оценке его представителей, в лучшем случае стоимость обучения может снизиться примерно на треть. Наибольший эффект ожидается от дистанционной теоретической подготовки и дополнительной практики с опытными сопровождающими.

Однако не все участники рынка разделяют оптимизм правительства. Федеральный союз ассоциаций инструкторов по вождению сомневается, что экономия действительно достигнет €1000. Представители отрасли также подвергают критике возможность обучения без профессионального инструктора и отказ от обязательных очных занятий.

Среди основных факторов, формирующих стоимость удостоверения, остаются количество практических уроков, необходимых конкретному ученику, повторная сдача экзаменов, зарплаты работников, содержание автомобилей и другие расходы автошкол. Поэтому фактическое удешевление зависит не только от новых правил, но и от того, как ими воспользуются автошколы и федеральные земли.

Как мы писали: Сколько нужно зарабатывать в Германии в 2026 году, чтобы относиться к среднему классу

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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