Масштабный сбой в кооперативных банках Японии: тысячи отделений остались без банкоматов

В западной части Японии 128 местных кооперативных банков (shinkin banks) столкнулись с масштабным сбоем банковских систем. Клиенты не могут пользоваться банкоматами, производить платежи и осуществлять переводы через онлайн-банкинг. Об этом сообщает Bloomberg.

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Проблема возникла 6 ноября около 13:30 по местному времени в общей системе Shinkin Joint Center, которой пользуются эти учреждения страны. По информации японских СМИ, сбой охватил учреждения к западу от региона Токай — всего 128 из 236 кооперативных банков Японии.

Их также называют кредитными союзами. Потому что они ориентированы, прежде всего, на обслуживание местных жителей, малого и среднего бизнеса. Их участниками выступают клиенты — физические лица и предприятия, отвечающие установленным требованиям. И в отличие от коммерческих банков, они не ориентированы на получение прибыли для внешних акционеров.

Нарушения работы затронули около 3430 отделений. Клиенты не могут снимать и вносить наличные деньги через банкоматы и кассы, а также пользоваться онлайн-переводами и отдельными сервисами в банковских приложениях.

Среди учреждений, которые сообщили о проблемах, — учреждения в Осаке, Хиросиме и префектуре Айти. В то же время в восточной части Японии банковские операции продолжали осуществляться в обычном режиме.

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Предварительной причиной инцидента называют неисправность коммуникационного оборудования. Однако точные источники проблемы еще устанавливают, а работы по восстановлению системы продолжаются. Представители отрасли не указывают признаки кибератаки или несанкционированного доступа.

Когда именно работа сервисов будет возобновлена, пока неизвестно.

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