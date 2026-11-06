5 млн грн за врачебную ошибку: когда пациент может получить компенсацию от частной клиники

Пациент вправе потребовать возврата средств за некачественную медицинскую услугу, возмещение расходов на повторное лечение и компенсацию морального вреда. В некоторых случаях украинские суды присуждали пациентам миллионы гривен за ошибки медиков, неудачные операции и ухудшение здоровья. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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В частности, Ивано-Франковский городской суд обязал больницу выплатить пациентке 3 млн грн моральной компенсации из-за ненадлежаще проведенного хирургического вмешательства. Суд также присудил ей возмещение расходов на лечение и утраченный заработок. Апелляционная инстанция оставила это решение по-прежнему.

В другой категории дел Верховный Суд подтвердил, что компенсация морального вреда зависит от обстоятельств конкретного случая, глубины физических и душевных страданий и последствий потерпевшего.

Отдельный показательный случай касается частной клиники: в марте 2026 года сообщалось, что Верховный Суд подтвердил взыскание 5 млн грн морального вреда из медицинского учреждения из-за врачебной халатности. Дело продолжалось 6,5 года.

Еще один случай завершился без судебного разбирательства. В 2023 году во время операции в частной клинике пациентке без надлежащих медицинских оснований удалили орган. После четырех месяцев переговоров заведение согласилось выплатить компенсацию, покрывшую лечение, реабилитацию, медикаменты, психотерапию и юридическую помощь. Но сумму стороны не разглашали.

Показательный кейс с некачественным зубопротезированием произошел в Ивано-Франковске. Частный стоматолог выплатит пациентке 74730 грн за некачественное протезирование зубов. Женщина обратилась к врачу для установки 19 коронок из диоксида циркония, однако после лечения боль и проблемы с внешним видом лица. Из-за ошибок стоматолога ей пришлось повторно обращаться к другим медикам и оплачивать новое лечение.

Апелляционный суд постановил взыскать с врача 64 730 грн. материального ущерба — расходов на подготовку и протезирование, а также 10 тыс. грн. моральной компенсации. Верховный Суд 30 ноября 2022 г. оставил это решение без изменений.

То есть, даже если пациент не получил желаемого результата стоматологического лечения, он может добиваться не только возврата потраченных денег, но и компенсации морального вреда. В то же время, для этого важно иметь доказательства оплаты, переписку с врачом, медицинские документы и заключения экспертов.

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За что можно потребовать деньги

Пациент может претендовать на:

возврат стоимости некачественной медицинской услуги;

возмещение затрат на повторное лечение, реабилитацию и лекарства;

компенсацию утраченного заработка;

возмещение морального вреда.

Для этого необходимо доказать факт ненадлежащего лечения и причинную связь между действиями медиков и причиненным вредом. Важно соблюдать договоры с клиникой, чеки, медицинские заключения, результаты обследований и экспертиз.

Сначала можно обратиться с письменной претензией к руководству клиники. Если договориться не удается, пациент вправе обратиться в суд. Окончательный размер компенсации будет определен с учетом обстоятельств дела.

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