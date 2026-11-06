Разрыв между богатыми и бедными растет: 98% украинских вкладчиков имеют на счетах менее 200 тысяч грн.

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2026, 8:00 Читати українською

Разрыв между богатыми и бедными растет: 98% украинских вкладчиков имеют на счетах менее 200 тысяч грн.

Украинцы с большими сбережениями наращивают средства в банках значительно быстрее вкладчиков с небольшими суммами. Об этом свидетельствует статистика остатков на счетах и депозитах населения и ФЛП по итогам сентября 2026, которую привел финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Украинцы с большими сбережениями наращивают средства в банках значительно быстрее вкладчиков с небольшими суммами.
Разрыв между богатыми и бедными растет
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Наибольший прирост сбережений зафиксирован среди самой богатой группы вкладчиков. На 0,7% клиентов, имеющих на счетах и депозитах более 600 тыс. грн, приходится рост объема средств на 39,4% по сравнению с 2025 годом. С начала 2026 г. их сбережения увеличились на 13,2%.

В то же время, 1,4% вкладчиков с остатками от 200 тыс. до 600 тыс. грн нарастили средства на 21,8% по сравнению с 2025 годом. За девять месяцев 2026 года прирост составил 8,9%.

Самое медленное сбережение возрастало у подавляющего большинства клиентов банков. Для 97,9% вкладчиков, имеющих на счетах и депозитах менее 200 тыс. грн, объем средств увеличился примерно на 13% по сравнению с 2025 годом. Однако непосредственно за девять месяцев 2026 года прирост составил всего 4,8%.

Читайте также: Сбережения украинцев в банках достигли исторического максимума

Таким образом, статистика демонстрирует заметную разницу в темпах накопления средств: чем больше сумма сбережений, тем быстрее она растет. Самые состоятельные вкладчики наращивают свои банковские остатки почти в три раза быстрее, чем клиенты с депозитами и счетами до 200 тыс грн.

Свое сообщение Шевчишин завершил ироническим замечанием: деньги, конечно, не приносят счастья, но очень успокаивают.

Как мы писали: Украинцы держат в срочных депозитах рекордные 508,7 млрд грн, но все еще боятся замораживать сбережения

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Abramon
Abramon
6 ноября 2026, 8:51
#
Просто більшість українців тримають підматрацні долари, а депозити то більшість залишки на рахунках та й депозит лише ж для офіціних доходів хто ж відкати в банк понесе.
+
0
vt313
vt313
6 ноября 2026, 9:18
#
Автор забув написати одну важливу річ.
Загальна кількість вкладників в українських банках (які підпадають під гарантії ФГВФО) становить близько 68,4 мільйона осіб.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 38 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами