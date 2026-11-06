Разрыв между богатыми и бедными растет: 98% украинских вкладчиков имеют на счетах менее 200 тысяч грн.

Украинцы с большими сбережениями наращивают средства в банках значительно быстрее вкладчиков с небольшими суммами. Об этом свидетельствует статистика остатков на счетах и депозитах населения и ФЛП по итогам сентября 2026, которую привел финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Наибольший прирост сбережений зафиксирован среди самой богатой группы вкладчиков. На 0,7% клиентов, имеющих на счетах и депозитах более 600 тыс. грн, приходится рост объема средств на 39,4% по сравнению с 2025 годом. С начала 2026 г. их сбережения увеличились на 13,2%.

В то же время, 1,4% вкладчиков с остатками от 200 тыс. до 600 тыс. грн нарастили средства на 21,8% по сравнению с 2025 годом. За девять месяцев 2026 года прирост составил 8,9%.

Самое медленное сбережение возрастало у подавляющего большинства клиентов банков. Для 97,9% вкладчиков, имеющих на счетах и депозитах менее 200 тыс. грн, объем средств увеличился примерно на 13% по сравнению с 2025 годом. Однако непосредственно за девять месяцев 2026 года прирост составил всего 4,8%.

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Таким образом, статистика демонстрирует заметную разницу в темпах накопления средств: чем больше сумма сбережений, тем быстрее она растет. Самые состоятельные вкладчики наращивают свои банковские остатки почти в три раза быстрее, чем клиенты с депозитами и счетами до 200 тыс грн.

Свое сообщение Шевчишин завершил ироническим замечанием: деньги, конечно, не приносят счастья, но очень успокаивают.

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