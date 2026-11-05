Бизнес сможет потребовать компенсацию за разглашение секретов: какие новые правила готовит Украина

Украинские компании могут получить новые механизмы по защите коммерческой информации, технологических разработок и производственных секретов. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. Правительство одобрило пакет законопроектов, приближающих украинские правила к европейским стандартам.
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В частности, предлагается четко определить, как можно законно получать и использовать коммерческие тайны, какие действия можно считать нарушением и как компании смогут добиваться компенсации убытков.
Документы разработаны для внедрения
Что именно предлагают изменить
Пакет состоит из трех документов:
1. Законопроект «О защите коммерческих тайн». Он должен установить основные правила охраны коммерческой информации, определить, какие способы ее получения и использования законны, а какие — нарушение прав собственника.
2. Изменения в Гражданский кодекс. Предлагается изменить правовой статус коммерческой тайны: исключить ее из перечня объектов права интеллектуальной собственности и отдельно урегулировать имущественные права на такую информацию.
3. Изменения в КУоАП, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы. Они должны усовершенствовать ответственность за правонарушения, связанные с коммерческими тайнами, и соответствующие процессуальные механизмы.
Это важно, поскольку сейчас коммерческая тайна прямо относится к объектам права интеллектуальной собственности (статья 420 Гражданского кодекса). Новый подход предполагает отдельную модель регулирования прав на нее.
Какую информацию будут защищать
Речь идет не только о технологических изобретениях или сложных производственных разработках. Коммерческой тайной могут быть сведения технического, организационного, производственного и коммерческого характера, которые имеют ценность на предприятии именно потому, что остаются неизвестными конкурентам.
К примеру, это могут быть:
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рецептуры и технологии производства продукции;
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информация о поставщиках, закупочных ценах и условиях контрактов;
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клиентские базы и коммерческие стратегии;
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алгоритмы, программные решения и техническая документация;
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производственные процессы и способы оптимизации издержек.
В то же время, не любую информацию компания может объявить коммерческой тайной. По действующим правилам она должна быть секретной, иметь коммерческую ценность из-за своей секретности, а владелец должен принимать меры по сохранению ее конфиденциальности.
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Как компании смогут защищать свои интересы в суде
Одна из ключевых новаций — создание специальных механизмов судебной защиты. Если работник, конкурент или другое лицо незаконно получило коммерческую информацию, использовало ее или огласило, владелец сможет требовать прекращения нарушения и возмещения ущерба.
Законопроекты предусматривают несколько инструментов:
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Обеспечение иска: возможность добиться временных ограничений, чтобы предотвратить дальнейшее использование или разглашение информации.
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Меры предосторожности: механизмы оперативного реагирования на угрозу нарушения прав.
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Корректирующие меры: устранение последствий незаконного использования коммерческой тайны.
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Возмещение ущерба: возможность компенсировать ущерб, причиненный компании незаконным получением или разглашением его информации.
Отдельно предусмотрена защита конфиденциальности в ходе судебных процессов. Это должно решить проблему, когда предприятие вынуждено раскрывать свои секреты суда для доказывания нарушения, но через сам процесс рассмотрения дела рискует потерять их конфиденциальность.
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