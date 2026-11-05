Бизнес сможет потребовать компенсацию за разглашение секретов: какие новые правила готовит Украина

Украинские компании могут получить новые механизмы по защите коммерческой информации, технологических разработок и производственных секретов. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. Правительство одобрило пакет законопроектов, приближающих украинские правила к европейским стандартам.

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В частности, предлагается четко определить, как можно законно получать и использовать коммерческие тайны, какие действия можно считать нарушением и как компании смогут добиваться компенсации убытков.

Документы разработаны для внедрения Директивы Е С 2016/943. Она устанавливает единые подходы к защите нераскрытых ноу-хау и коммерческой информации от незаконного получения, использования и разглашения.

Что именно предлагают изменить

Пакет состоит из трех документов:

1. Законопроект «О защите коммерческих тайн». Он должен установить основные правила охраны коммерческой информации, определить, какие способы ее получения и использования законны, а какие — нарушение прав собственника.

2. Изменения в Гражданский кодекс. Предлагается изменить правовой статус коммерческой тайны: исключить ее из перечня объектов права интеллектуальной собственности и отдельно урегулировать имущественные права на такую информацию.

3. Изменения в КУоАП, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы. Они должны усовершенствовать ответственность за правонарушения, связанные с коммерческими тайнами, и соответствующие процессуальные механизмы.

Это важно, поскольку сейчас коммерческая тайна прямо относится к объектам права интеллектуальной собственности (статья 420 Гражданского кодекса). Новый подход предполагает отдельную модель регулирования прав на нее.

Какую информацию будут защищать

Речь идет не только о технологических изобретениях или сложных производственных разработках. Коммерческой тайной могут быть сведения технического, организационного, производственного и коммерческого характера, которые имеют ценность на предприятии именно потому, что остаются неизвестными конкурентам.

К примеру, это могут быть:

рецептуры и технологии производства продукции;

информация о поставщиках, закупочных ценах и условиях контрактов;

клиентские базы и коммерческие стратегии;

алгоритмы, программные решения и техническая документация;

производственные процессы и способы оптимизации издержек.

В то же время, не любую информацию компания может объявить коммерческой тайной. По действующим правилам она должна быть секретной, иметь коммерческую ценность из-за своей секретности, а владелец должен принимать меры по сохранению ее конфиденциальности.

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Как компании смогут защищать свои интересы в суде

Одна из ключевых новаций — создание специальных механизмов судебной защиты. Если работник, конкурент или другое лицо незаконно получило коммерческую информацию, использовало ее или огласило, владелец сможет требовать прекращения нарушения и возмещения ущерба.

Законопроекты предусматривают несколько инструментов:

Обеспечение иска: возможность добиться временных ограничений, чтобы предотвратить дальнейшее использование или разглашение информации.

Меры предосторожности: механизмы оперативного реагирования на угрозу нарушения прав.

Корректирующие меры: устранение последствий незаконного использования коммерческой тайны.

Возмещение ущерба: возможность компенсировать ущерб, причиненный компании незаконным получением или разглашением его информации.

Отдельно предусмотрена защита конфиденциальности в ходе судебных процессов. Это должно решить проблему, когда предприятие вынуждено раскрывать свои секреты суда для доказывания нарушения, но через сам процесс рассмотрения дела рискует потерять их конфиденциальность.

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