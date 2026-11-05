Кабмин меняет правила частной ПВО: бизнесу разрешили сбивать дроны над чужими заводами и складами

Украинские предприятия, создавшие свои группы противовоздушной обороны, смогут по договору защищать не только свои производственные площадки, но и объекты других компаний. Кабинет Министров принял шесть изменений в экспериментальный проект частной ПВО. Это решение инициировало Министерство обороны Украины.

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Кроме того, бизнесу разрешили передавать средства ПВО между уполномоченными предприятиями, расширили возможности использования дронов-перехватчиков и снизили минимальный возраст участников таких групп с 21 до 18 лет.

Какие новые возможности получил бизнес

Главное изменение состоит в том, что частная противовоздушная оборона сможет работать не только для защиты имущества создавшей ее компании. Теперь уполномоченное предприятие сможет заключить договор с другой компанией и обеспечивать защиту заводов, складов, производственных площадок или других объектов.

Это фактически открывает возможность формирования рынка услуг частной ПВО, когда предприятия с соответствующими ресурсами смогут предоставлять услуги по противовоздушной защите другим представителям бизнеса.

Также правительство разрешило передавать средства противовоздушной обороны в использование между уполномоченными предприятиями. Для этого необходимо совместное решение с командованием Воздушных сил ВСУ. То есть компании смогут эффективнее использовать имеющееся оборудование, но без права самостоятельно распоряжаться им вне установленных процедур.

Еще четыре нововведения касаются условий участия в проекте и средств борьбы с воздушными целями:

Расширили список предприятий, которые могут присоединиться к частной ПВО. Основанием для участия теперь может стать статус резидента Defence City и/или признание компании Министерством обороны критически важным.

Разрешили использовать пилотируемые самолеты в составе групп противовоздушной обороны предприятий.

Расширили возможности применения дронов-перехватчиков. В частности, урегулировали использование боевых частей и электродетонаторов.

Снизили минимальный возраст участников групп частных ПВО с 21 до 18 лет.

Таким образом, правительство не только расширило круг потенциальных участников проекта, но и предоставило предприятиям больше возможностей для организации защиты от российских воздушных атак.

Около 100 предприятий уже присоединились к частной ПВО

Экспериментальный проект частной противовоздушной обороны Кабмин запустил постановлением № 1506 от 19 ноября 2025 года. Его цель — привлечь ресурсы частного и государственного бизнеса к защите промышленных мощностей, энергетических объектов и работников от российских воздушных атак.

Группы частной ПВО начали выполнять боевые задания весной 2026 года. По данным Минобороны, по состоянию на 14 октября к проекту присоединились около 100 предприятий. Они сформировали около 50 групп противовоздушной обороны, но к выполнению боевых задач непосредственно привлечены группы шести компаний.

На тот момент частное ПВО уже уничтожило более 60 воздушных целей, среди которых ударные беспилотники Shahed и разведывательные дроны Zala. Основными средствами поражения являются дроны-перехватчики и автоматизированные турельные установки с крупнокалиберными пулеметами.

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Кто будет контролировать частную противовоздушную оборону

Несмотря на расширение возможностей бизнеса, частные группы ПВО не получают полной самостоятельности в выборе целей и применении вооружения.

Они остаются частью единой системы противовоздушной обороны ВСУ и работают под контролем военного командования. Самое соответствующее воздушное командование Воздушных сил определяет участки работы групп, их задачи и цели с учетом имеющихся средств поражения.

Предприятия могут самостоятельно закупать необходимое оборудование, в частности, дроны-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы и выявление воздушных целей. Также, по решению командования Воздушных сил, им могут временно передавать вооружения и боеприпасы, которые не используются боевыми подразделениями.

Следовательно, расширение частной ПВО должно позволить быстрее привлекать ресурсы бизнеса к защите украинской инфраструктуры, не создавая параллельной системы управления противовоздушной обороной.

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