Пенсионный фонд пересчитывает субсидии на зиму: кто получит выплаты автоматически, а кому нужно подать заявление

Украинцы, имеющие право на жилищную субсидию, могут подать заявление до 30 ноября 2026, чтобы получать помощь с начала отопительного сезона. Если обратиться позже, выплаты будут назначаться только с месяца подачи документов. Об этом пишет Укринформ.

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В холодный период размер государственного пособия может существенно увеличиться. Если летом средняя субсидия составляет 300−500 грн. в месяц, то зимой она может достигать 1500−2000 грн. и более. Это связано с тем, что расходы на отопление формируют до 70−80% от общей стоимости коммунальных услуг домохозяйства. Об этом сообщает Укринформ.

Кому нужно оформлять субсидию повторно

Для большинства украинцев, уже получавших жилищную субсидию, Пенсионный фонд проведет перерасчет автоматически. Повторно представлять документы не нужно, если не изменились состав домохозяйства, жилищные условия и другие обстоятельства, влияющие на право на помощь.

Автоматически перечислят выплаты и тем семьям, у которых в неотапливаемый период субсидия составила 0 грн.

В то же время обратиться в Пенсионный фонд нужно, если человек:

оформляет субсидию впервые;

изменила состав домохозяйства;

имеет другой список жилищно-коммунальных услуг;

ранее получила отказ из-за задолженности, но уже погасила его, заключила договор реструктуризации или обжаловала долг в суде.

Если подать заявление и декларацию до 30 ноября включительно, помощь будет назначена с начала отопительного периода — октября 2026 года. После этой даты выплаты будут начисляться с месяца обращения.

Кто имеет право на субсидию и кому могут отказать

Жилищную субсидию назначают одному из членов домохозяйства, а ее размер рассчитывается с учетом доходов всех зарегистрированных в жилье лиц.

Получить помощь могут и люди, фактически проживающие в доме, но не зарегистрированные по этому адресу. В частности, это официальные арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица и индивидуальные застройщики, дома которых еще не введены в эксплуатацию, но за коммунальные услуги уже выставляют счета.

В то же время, право на субсидию ограничивается при определенных имущественных и финансовых условиях. В частности, помощь могут не назначить, если:

человек имеет в собственности два или более жилых помещений. Исключение предусмотрено для жилья в общей собственности и недвижимости в сельской местности;

площадь квартиры превышает 130 кв. м, а частного дома — 230 кв. м. Ограничение не распространяется на детские дома семейного типа и многодетные семьи;

в течение 12 месяцев перед обращением произведена покупка или оплата услуг на сумму свыше 100 тыс грн или приобретена валюта или банковские драгоценные металлы на свыше 50 тыс грн;

на депозитных счетах или в ОВГЗ хранится более 100 тыс. грн.;

в собственности есть автомобиль в возрасте до пяти лет или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет;

есть просроченная более чем на три месяца задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 680 грн или долг по уплате алиментов;

среди членов домохозяйства есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся на дневной форме и за которых не уплачивался единый социальный взнос в период, учитываемый для назначения помощи.

Какие доходы учтут при расчете

Для назначения субсидии на отопительный сезон 2026−2027 годов Пенсионный фонд будет учитывать доходы домохозяйства за первый и второй кварталы 2026 года.

Для пенсионеров расчет будут производить с учетом пенсии, начисленной за август 2026 года.

Размер пособия определяют индивидуально. Он зависит от количества членов домохозяйства, совокупных доходов, перечня коммунальных услуг и стоимости их оплаты.

Сам отопительный период, учитываемый при расчете субсидии, длится с 16 октября по 15 апреля включительно.

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Как подать заявление и какие документы нужны

Для оформления жилищной субсидии необходимо подать два основных документа: заявление и декларацию о доходах и расходах домохозяйства.

В зависимости от обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы:

договор аренды жилья — для арендаторов;

копия договора о реструктуризации долга — если задолженность за коммунальные услуги урегулирована таким способом;

справка внутренне перемещенного лица — если субсидию оформляют по фактическому месту жительства.

Подать документы можно несколькими способами:

Лично в центре обслуживания Пенсионного фонда Украины. По почте в территориальный орган ПФУ. Онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение «Пенсионный фонд». Через Центр предоставления административных услуг. Из-за уполномоченных представителей территориальных общин. Через портал «Дія».

По данным Укринформа, в государственном бюджете на 2027 год на финансирование жилищных субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн. В целом государственную поддержку по этим программам получают почти 2,7 млн украинских домохозяйств.

Как мы писали: Субсидия на отопительный сезон 2026−2027: какие доходы учтут при расчете