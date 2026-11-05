Фрукты, овощи и мясо дорожают быстрее: в каких странах Европы больше выросли цены на продукты

После относительно спокойного периода цены на продукты питания в Европе снова начали ускоряться. Больше всего дорожают свежие продукты — фрукты, овощи, мясо и рыба. В отдельных странах рост уже измеряется несколькими процентами за год, а перебои со снабжением приводят к дефициту товаров в магазинах. Об этом пишет Euronews.

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Заметнее всего это проявилось в Италии. В октябре цены на необработанные продукты питания там выросли на 7,5% в годовом исчислении против 5,5% в сентябре. Стоимость стандартной потребительской корзины, в которую входят продукты, товары для дома и личной гигиены, повысилась на 2,5% после 1,5% месяцем ранее.

Причиной послужили не только общие инфляционные процессы, но и проблемы с логистикой. В конце октября водители грузовиков на юге Италии приблизительно две недели блокировали дороги и порты, протестуя против высокой стоимости дизельного горючего. Из-за остановки отгрузок в регионах Кампания, Апулия и Калабрия возник дефицит мяса, свежего молока, фруктов и бутилированной воды. В некоторых небольших магазинах полки опустели в один день.

Где в Европе больше всего подорожали продукты

По данным Eurostat за сентябрь 2026 года — последний месяц, за который есть сопоставимая статистика для всех стран ЕС, — самый годовой рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки зафиксировали на Кипре.

Пятерка стран с высокой продуктовой инфляцией выглядит так:

Кипр — +4%;

Испания — +2,7%;

Румыния — +2,6%;

Мальта — +2,5%;

Португалия — +2,4%.

Вне Евросоюза гораздо хуже ситуация в Турции: там продукты за год подорожали на 27,6%.

В то же время в 14 из 27 стран ЕС продукты и безалкогольные напитки в сентябре стоили дешевле, чем годом ранее. Наибольшее понижение зафиксировали в Швеции — на 6,3%. Это связывают с сокращением ставки НДС на продукты с 12% до 6%, которое вступило в силу 1 апреля 2026 года и будет действовать до конца 2027 года.

Также цены снизились в Латвии, Венгрии и Чехии — на 3,8−4,8%.

Какие продукты больше всего дорожают в крупных экономиках Европы

Общая продуктовая инфляция в отдельных странах остается умеренной, однако цены на свежие продукты растут гораздо быстрее.

Франция. В октябре продукты питания в целом подорожали на 1,2% в год. Но свежие продукты — на 8%. В сентябре годовой рост этой категории был еще выше — 9,5%.

Италия. Цены на необработанные продукты, в которые входят фрукты, овощи, мясо и рыба, выросли на 7,5%. Это существенное ускорение по сравнению с сентябрьскими 5,5%.

Португалия. Необработанные продукты подорожали на 3,7% в год. Такой же темп роста был и в сентябре.

Германия. Продукты питания в целом стали дороже всего на 0,4%.

Испания. Продуктовые цены продолжали расти, хотя темпы удорожания в октябре были ниже, чем год назад.

Почему свежие продукты дорожают быстрее

По данным Eurostat, в октябре инфляция в еврозоне достигла 4% — самого высокого уровня более чем за три года. Основным фактором стало удорожание энергоносителей: топливо, электроэнергия и отопление стоили на 20,8% больше, чем год назад.

В то же время, продукты питания, алкоголь и табак в еврозоне в целом подорожали на 1,6%. Переработанные продукты, алкоголь и табак прибавили всего 0,5%, тогда как необработанные продукты — фрукты, овощи, мясо и рыба — выросли в цене на 4,6%. В августе этот показатель составил 2,7%.

Такая разница объясняется затратами на производство и доставку. Сельскохозяйственная техника работает на дизеле, теплицы нуждаются в отоплении, а большинство продуктов перевозят грузовиками. Рост стоимости топлива и энергии быстро отражается на конечной цене свежих продуктов, которые труднее долго хранить.

Главный экономист Oxford Economics по Италии Никола Нобиле отметил, что энергоносители и продовольствие стали основными факторами ускорения инфляции, тогда как базовое ценовое давление остается относительно стабильным.

Восточная Европа больше всего испытала накопившееся подорожание

Если посмотреть не только на последний год, а на период с сентября 2021-го, разница между странами становится еще более заметной. За это время продукты питания в Евросоюзе подорожали примерно на треть.

Наибольший рост был зафиксирован в странах Центральной и Восточной Европы:

Венгрия — более 50%;

Болгария — чуть больше 50%;

Эстония — чуть более 50%;

Румыния — чуть больше 50%.

Для сравнения, в Люксембурге, Швеции и Франции накопившееся подорожание составляет около 25%.

Проблема состоит не только в темпах роста цен. В странах Восточной Европы домохозяйства тратят на питание большую часть своих доходов, чем в более богатых западноевропейских государствах. Поэтому даже незначительное новое удорожание сильнее сказывается на бюджетах семей в Бухаресте или Софии, чем в Люксембурге.

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Экономисты ожидают дальнейшего усиления инфляционного давления. По прогнозу Pantheon Macroeconomics, инфляция в еврозоне может добиться пика на уровне 4,5% в январе. Компания также ожидает, что Европейский центральный банк в декабре повысит процентные ставки.

Следовательно, хотя общий рост цен на продукты в ЕС пока остается умеренным, свежие продукты уже дорожают быстрее. Дополнительное давление создают затраты на энергию, горючее и перебои со снабжением.

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