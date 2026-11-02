Вашингтон предлагает возобновить транзит газа из РФ через Украину: как планируют не допустить финансирование войны

США продвигают идею возобновления поставок российского природного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников, знакомых с переговорами. Информацию также обнародовало агентство Reuters, отметившее, что не смогло независимо подтвердить эти данные.

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Этот план рассматривается в рамках переговоров об энергетическом перемирии между Украиной и Россией накануне зимы. Однако инициатива сталкивается с сопротивлением европейских правительств, взявших курс на полный отказ от российского газа.

Как США предлагают возобновить поставки российского газа

По данным WSJ, идею обсуждали еще в сентябре во время поездок американских спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Москву и Киев.

План предполагает, что российский газ будут продавать европейским покупателям через американского посредника. Такая схема, по плану ее авторов, может обойти действующие ограничения на торговлю российскими энергоресурсами, создать возможности для американских инвесторов и одновременно вернуть Украине доходы от транзита.

Отдельно Вашингтон предложил направлять выручку от продаж газа на специальный счет эскроу в третьей стране. Это механизм, при котором средства хранятся на отдельном счете и не могут быть использованы продавцом по своему усмотрению для выполнения определенных условий. По замыслу американской стороны такой подход должен не допустить использования Россией этих денег для финансирования войны.

В США рассматривают возобновление экспорта газа как возможный экономический стимул для Владимира Путина согласиться на энергетическое перемирие. Для Украины это могло бы означать возобновление транзитных доходов.

Почему Европа выступает против возвращения российского газа

Главное препятствие для реализации плана — позиция европейских правительств. Евросоюз уже принял курс на постепенное прекращение импорта российского газа до конца 2027 года. Лидеры крупнейших европейских стран также заявляли, что не хотят снова зависеть от энергоресурсов государства, считающегося серьезной угрозой для своей безопасности.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее высказывался за постоянный запрет на импорт российского газа, даже в случае завершения войны.

По информации WSJ, в приватных разговорах европейские чиновники также резко критиковали американскую инициативу. Один из представителей скандинавской страны заявил, что возврат к закупкам российского газа противоречит принципам, соблюдаемым Европой.

В то же время, американская сторона рассчитывает, что энергетическая ситуация может заставить европейские столицы пересмотреть позицию. Война вокруг Ирана осложнила поставки сжиженного природного газа из Катара, а запасы газа в европейских хранилищах, по данным WSJ, составляют около 75% и ниже среднего показателя за последние девять лет.

Почему транзит через Украину могут возобновить быстрее, чем через Nord Stream

Одним из преимуществ украинского маршрута есть газотранспортная инфраструктура. Через нее российский газ раньше поставляли в Словакию, Австрию и Германию. Транзит прекратился в январе 2025 года по завершении соответствующего соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом».

По оценке собеседников WSJ, украинскую систему можно было бы восстановить сразу. Запуск поврежденных газопроводов Nord Stream, проходящих по дну Балтийского моря, потребовал бы значительно больше времени и преодоления политических и регуляторных препятствий.

До полномасштабного вторжения России около 45% потребляемого Европой природного газа поступало из РФ. В настоящее время эта доля, по данным WSJ, сократилась примерно до 11%. Около 30% европейского потребления обеспечивает американский сжиженный газ.

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Может ли Украина согласиться на такое предложение

Пока речь идет об инициативе, продвигаемой Вашингтоном, а не о согласованном соглашении. По информации WSJ, европейские правительства не поддерживают возврат к закупкам российского газа, а Россия до сих пор отвергала американские попытки договориться об энергетическом перемирии.

Издание также сообщает, что возобновление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам в конце октября придало актуальности переговорам о более широком энергетическом перемирии. На этом фоне США снова активизировали обсуждение газового маршрута.

Следовательно, потенциальное возобновление транзита будет зависеть не только от договоренностей по энергетическому перемирию, но и от позиции Киева, европейских правительств и готовности Москвы согласиться на предложенные условия.

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