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20 октября 2026, 14:29 Читати українською

Государственные Сенс Банк и Укргазбанк готовят к продаже: инвестбанкир рассказал, кто реально может стать их владельцем

Потенциальный покупатель украинского банка должен пройти несколько уровней согласования, а в случае приватизации государственных банков отбор будет еще более жестким. Реальными претендентами на крупные банковские активы в Украине могут стать, прежде всего, международные банковские группы. Об этом рассказал Сергей Будкин.

Потенциальный покупатель украинского банка должен пройти несколько уровней согласования, а в случае приватизации государственных банков отбор будет еще более жестким.
Реальными претендентами на крупные банковские активы в Украине могут стать, прежде всего, международные банковские группы
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По его словам, покупателю банка необходимо получить согласование Антимонопольного комитета и банковского регулятора. Если речь идет о приватизации государственного банка, к процессу будут вовлечены правительство и международные партнеры.

«Это очень тщательный отбор», — отметил Будкин.

Кто может стать покупателем

По его мнению, наиболее реалистичными инвесторами являются крупные банковские группы, способные доказать регуляторам и другим сторонам соглашения о экономической целесообразности выхода на украинский рынок.

В то же время, круг потенциальных покупателей сегодня ограничен.

Будкин привел опыт поиска инвестора для Банка Львов. По его словам, в ходе этого процесса он контактировал с большим количеством европейских и азиатских банковских групп, представленных в Европе.

По его оценке, значительная часть банков Северной и Западной Европы пока не рассматривает существенные инвестиции в банковский сектор Украины. Больший потенциальный интерес могут иметь игроки, для которых Центральная и Восточная Европа являются стратегическим регионом.

Европейские банки пересматривают географию бизнеса

Будкин отметил, что сейчас в Европе идет масштабная реструктуризация банковского сектора: одни группы концентрируются на домашних рынках, другие, напротив, усиливают позиции в Центральной и Восточной Европе.

В качестве примера он привел продажу польского бизнеса Santander австрийскому Erste Bank. По его словам, для Erste Центральная и Восточная Европа — один из основных регионов развития.

Присутствие в России может сузить круг покупателей

Отдельной проблемой для потенциальных соглашений Будкин назвал формальное присутствие части международных банковских групп в россии.

По его словам, некоторые из них после начала полномасштабной войны существенно сократили бизнес в россии или пытались его продать, но не всегда могут завершить выход из-за ограничений российских властей.

Потому, по оценке Будкина, Украине придется отдельно определиться, как учитывать такой фактор при отборе инвесторов.

Почему важна конкуренция

Будкин считает, что слишком жесткое сужение круга допустимых покупателей может покинуть государство с небольшим количеством потенциальных инвесторов.

Это, по его словам, ослабит конкуренцию во время приватизации и может негативно отразиться на цене продажи государственных банков.

«Отсутствие конкуренции — это плохо в любом случае, и оно не позволит государству получить справедливую, а тем более повышенную цену», — отметил он.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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