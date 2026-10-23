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23 октября 2026, 8:00 Читати українською

Иностранцев с дефицитными профессиями хотят привлекать в Украину: как будут проверять их квалификацию и безопасность

Кабинет Министров предлагает ввести экспериментальный механизм привлечения иностранных специалистов и рабочих, недостающих украинской экономике. Для этого будут ежегодно формировать перечень дефицитных профессий, а квалификацию кандидатов будет проверять Государственный центр занятости с участием Министерства образования и науки, Минцифры и Службы безопасности Украины.

Кабинет Министров предлагает ввести экспериментальный механизм привлечения иностранных специалистов и рабочих, недостающих украинской экономике.
Украина будет нанимать иностранных специалистов
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Соответствующий проект постановления Минэкономики обнародовал общественное обсуждение. Документ предусматривает цифровизацию представления заявлений и обмена информацией между государственными органами. Пока это только предложение, а не действующие правила.

Кто будет определять дефицитные профессии

Перечень профессий и требований к квалификации будет ежегодно формировать Государственный центр занятости. С этой целью он будет собирать информацию от работодателей, организаций работодателей, центральных органов исполнительной власти и региональных центров занятости.

До 1 октября работодатели и их объединения смогут уведомлять о необходимости работников определенных специальностей. Центральные органы власти будут давать прогнозы кадровых потребностей, а региональные центры занятости — данные о ситуации на местных рынках труда.

На основе этой информации Государственный центр занятости будет определять профессии, потребность в которых можно удовлетворить за счет иммиграции. Список с требованиями к квалификации предлагают формировать ежегодно до 31 декабря и публиковать на официальном сайте.

Следовательно, иностранец сможет воспользоваться новой процедурой только тогда, когда его профессия будет включена в соответствующий перечень и будет соответствовать установленным требованиям.

Какие документы должен подать иностранец

Для подтверждения квалификации заявителю необходимо будет предоставить:

  • документ об образовании;

  • документы, подтверждающие опыт работы;

  • трудовой договор, официальное предложение от работодателя или другой документ о договоренности по трудоустройству в Украине.

Подать заявление и документы предлагают разрешить несколькими способами: лично, почтой, электронной почтой, а при наличии технической возможности через систему «Горизонт» с помощью портала «Действие» или мобильного приложения.

Это должно упростить процедуру для иностранных кандидатов и работодателей, нуждающихся в работниках дефицитных специальностей.

Кто будет проверять квалификацию и безопасность иностранцев

Основным органом проверки станет Государственный центр занятости. В то же время, он будет привлекать другие государственные учреждения в зависимости от того, какие именно сведения нужно проверить.

В частности:

  • Министерство образования и науки будет проверять документы по образованию.

  • Министерство цифровой трансформации будет проверять профессиональную компетентность кандидатов по профессиям в сфере IT.

  • Служба безопасности Украины будет проверять наличие обстоятельств, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку, суверенитету или территориальной целостности Украины.

Таким образом, проверка не будет ограничиваться дипломом и опытом работы: проект также предусматривает оценку рисков безопасности.

В то же время в доступном описании проекта не определено, какой именно орган будет отвечать исключительно за установление личности заявителя. Поэтому утверждать, что идентификацию будет осуществлять конкретно СБУ или другое учреждение, нет оснований.

Сколько будет продолжаться проверка

Проект предусматривает следующие сроки рассмотрения документов:

  • Государственный центр занятости будет проверять документы в течение 20 календарных дней.

  • На основании положительного решения центра Минэкономики в течение 10 календарных дней будет выдаваться документ о поддержке заявления на получение разрешения на иммиграцию.

Если кандидат предоставит неполный пакет документов или документы будут оформлены ненадлежащим образом, Государственный центр занятости в течение трех рабочих дней уведомит о необходимости устранить недостатки. На это заявителю отведут пять рабочих дней. Срок рассмотрения заявления исчисляется с момента поступления полного пакета документов.

Отказать в подтверждении квалификации смогут, в частности, если профессии нет в утвержденном перечне, документы не подтверждают требуемый уровень квалификации, обнаружены недостоверные сведения или поступила информация об угрозах безопасности.

После устранения причин отказа заявитель сможет обратиться повторно.

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Когда могут ввести новую процедуру

Эксперимент предлагают проводить в течение действия военного положения и еще три месяца после его прекращения или отмены, но в целом не дольше двух лет со дня вступления в силу постановления.

Цель инициативы — помочь украинским работодателям находить квалифицированных работников по специальностям, недостающим на внутреннем рынке труда. В то же время, новая процедура должна установить единые требования к подтверждению квалификации и обеспечить проверку кандидатов с участием профильных государственных органов.

Поскольку документ находится на стадии общественного обсуждения, его положения могут измениться.

Как мы писали: Компании стали чаще сокращать руководителей: как ИИ меняет рынок труда

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+60
JWT
JWT
23 октября 2026, 9:46
#
Я вибачаюсь, але може залучати краще найманців у військо, а спеціалістів демобілізувати?
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
23 октября 2026, 12:07
#
Дурниці. Потрібно українців зачистити, це головна ціль. І найманцям платять по 3000$, а цим можна по 400$ дати і будуть бігти за ідею.
+
+30
BigBend
BigBend
23 октября 2026, 9:52
#
Кожен, хто пропонує завозити мігрантів займати робочі місця українців — ворог.
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
23 октября 2026, 12:04
#
Що, почало доходити? Зачистили слов’ян, а завезуть індусів. За це скакали
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