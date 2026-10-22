Харьков просит особый налоговый режим для бизнеса: какие льготы предлагают ввести

Харьковский городской совет обратился к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров и Национальному банку с предложениями ввести специальные условия поддержки предпринимателей в прифронтовом городе. Об этом сообщил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

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Среди ключевых инициатив — снижение единого социального взноса для работодателей с 22% до 10%, сокращение военного сбора для работников до 1,5% и специальный налоговый режим для харьковского бизнеса. По словам Чумака, обращение стало результатом совместной работы бизнес-сообщества и городских властей.

Какие льготы предлагают для харьковского бизнеса

Кроме снижения налоговой нагрузки, городской совет предлагает ввести комплекс мер по поддержке предприятий, продолжающих работать в условиях близости к фронту.

Среди предложений:

Специальный налоговый режим для бизнеса Харькова с понижением ставок общегосударственных налогов.

Уменьшение ЕСВ для работодателей с 22% до 10%, а военного сбора для работников — до 1,5%.

Компенсация потерь городского бюджета со стороны государства, если город будет предоставлять местные налоговые льготы по уплате земельного налога и налога на имущество.

Специальные условия кредитования и доступа к государственным программам поддержки.

Совершенствование механизмов страхования и компенсации военных рисков.

Государственная программа энергетической устойчивости предприятий, которая должна помочь бизнесу работать при перебоях с энергоснабжением.

Приоритетное обслуживание казначейского платежа перед харьковским бизнесом.

Почему Харьков просит об особых условиях

Предприятия прифронтового города работают в условиях военных рисков, влияющих на их деятельность, затраты и возможности развития. Снижение налоговой нагрузки, более доступное кредитование и компенсация военного ущерба должны помочь бизнесу сохранять рабочие места и продолжать работу.

Александр Чумак подчеркнул, что предприятия, остающиеся работать в Харькове, должны получать особые условия государственной поддержки. В то же время, по его словам, город не должен оказываться перед выбором между помощью предпринимателей и финансированием критически важных потребностей общества.

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Начнут ли льготы действовать в ближайшее время

Обращение, принятое горсоветом 21 октября, само по себе не вводит новые налоговые льготы. Впереди переговоры с правительством, парламентом и другими государственными институтами. Именно от дальнейших решений на государственном уровне будет зависеть, превратятся ли инициативы в конкретные механизмы поддержки предпринимателей.

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