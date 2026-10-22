ЕС упростил возврат денег за отмененные рейсы: что изменится для пассажиров

Пассажирам в Евросоюзе будет проще вернуть деньги за отмененные рейсы, в частности, если билеты покупали через туристические агентства или онлайн-платформы. Об этом пишет Ausnews. Европейский парламент поддержал новые правила, которые устанавливают более четкую ответственность посредников, вводят единую форму для заявлений на компенсацию и усиливают права людей с инвалидностью.

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За новые правила проголосовали 652 депутата Европарламента, двое были против, еще восемь воздержались. В то же время пассажирам придется подождать практического введения изменений: транспортным компаниям и платформам дадут время на адаптацию.

Одну форму можно будет использовать для разных видов транспорта

Одно из главных нововведений — стандартизированная форма для подачи заявлений на возврат средств или компенсацию. Ее планируют разместить на сайте Европейской комиссии и сделать доступным на всех языках ЕС.

Форма будет касаться не только авиаперелетов, но и путешествий на автобусах, поездах и паромах. Это должно упростить оформление претензий: пассажирам не придется каждый раз разбираться в различных процедурах в зависимости от перевозчика или вида транспорта.

Посредники будут отвечать за возврат стоимости билетов

Новые правила более четко определяют обязанности туристических агентств и онлайн-сервисов, через которые пассажиры покупают билеты. В случае отмены рейса они должны обеспечить возврат полной стоимости билета, включая соответствующие комиссии за посреднические услуги.

Если посредник не вернет денежные средства вовремя, ответственность за выплату пассажиру переходит в авиакомпанию. Это должно устранить ситуацию, когда клиент фактически оставляется между двумя сторонами, каждая из которых перекладывает ответственность на другую.

Срок возврата будет зависеть от обстоятельств расчетов: в правилах предусмотрена выплата в течение семи дней, а в отдельных случаях, когда посредник перечислил средства перевозчику со своего счета, — в течение 14 дней.

Сопровождающие людей с инвалидностью смогут лететь бесплатно

Отдельный блок перемен касается пассажиров с инвалидностью и ограниченной мобильностью. Если авиакомпания по соображениям безопасности требует, чтобы такой человек путешествовал с сопровождающим, но сам не может обеспечить необходимую помощь, пассажир вправе лететь с избранным сопровождающим без дополнительной платы.

Сопровождающий должен сидеть рядом с человеком, которому нужна помощь. Такой подход должен сделать авиаперелеты более доступными для людей, которые не могут путешествовать самостоятельно.

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Когда заработают новые правила

Новые положения дополняют реформу прав авиапассажиров, согласованную в ЕС ранее. Она, в частности, предусматривает более прозрачное отображение стоимости билетов и включение не менее одного бесплатного места ручной клади в тарифы, которые показывают онлайн.

В то же время, принятие правил не означает, что все новые процедуры заработают немедленно. Перевозчикам и платформам требуется переходный период для адаптации, а национальные органы будут контролировать исполнение требований и смогут реагировать на нарушения.

Для пассажиров главное изменение состоит в том, что вернуть средства за сорванную поездку должно стать проще, а ответственность между авиакомпанией и сервисом, где приобрели билет, понятнее.



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