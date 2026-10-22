Кабмин изменит правила бронирования до конца недели: какой пункт уже убрали из проекта

Кабинет Министров Украины планирует до конца недели принять постановление об обновлении правил бронирования военнообязанных. Из проекта документа уже исключили пункт, который предусматривал неучет работников с отсрочкой от мобилизации при расчете квоты на бронирование. О текущем состоянии подготовки постановления сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Дмитрий Кисилевский о работе над правилами бронирования

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Для проверки бронирований будет создан новый орган

В постановлении также предусматривается создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Он будет действовать как совещательный орган при Кабмине.

Центр будет проверять обоснованность критериев, по которым центральные органы исполнительной власти и местные администрации определяют предприятия и бронирование. По результатам проверки он сможет рекомендовать пересмотреть соответствующие критерии или статус критически важных предприятий.

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Однако окончательные решения будут оставаться за центральными органами исполнительной власти и местными администрациями.

В Министерстве экономики и окружающей среды не ожидают существенных изменений критериев, по которым ведомство осуществляет бронирование.

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