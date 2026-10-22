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22 октября 2026, 15:46 Читати українською

Кабмин изменит правила бронирования до конца недели: какой пункт уже убрали из проекта

Кабинет Министров Украины планирует до конца недели принять постановление об обновлении правил бронирования военнообязанных. Из проекта документа уже исключили пункт, который предусматривал неучет работников с отсрочкой от мобилизации при расчете квоты на бронирование. О текущем состоянии подготовки постановления сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Кабинет Министров Украины планирует до конца недели принять постановление об обновлении правил бронирования военнообязанных.
Дмитрий Кисилевский о работе над правилами бронирования
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Для проверки бронирований будет создан новый орган

В постановлении также предусматривается создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Он будет действовать как совещательный орган при Кабмине.

Центр будет проверять обоснованность критериев, по которым центральные органы исполнительной власти и местные администрации определяют предприятия и бронирование. По результатам проверки он сможет рекомендовать пересмотреть соответствующие критерии или статус критически важных предприятий.

Читайте также: Новые правила бронирования в октябре: кто из работников критических предприятий останется без отсрочки

Однако окончательные решения будут оставаться за центральными органами исполнительной власти и местными администрациями.

В Министерстве экономики и окружающей среды не ожидают существенных изменений критериев, по которым ведомство осуществляет бронирование.

Как мы писали: КМУ не отменит постановление о бронировании: Корецкий назвал, кого новые правила не коснутся

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Pasha1233
Pasha1233
22 октября 2026, 17:25
#
Це бізнес, он людина башляє майже всю зарплату мафії в кишеню, тому броні не скоротять. Не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні! Так хтось вигравав війни?
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+60
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
22 октября 2026, 17:41
#
Про що ви, нема навіть мети виграти якусь війну, головна ціль — набити кишені і звалити в Монако, а нерозумні обдурені з кредитами будуть сидіти, відробляти))
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