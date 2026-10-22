Пышный прокомментировал обыски НАБУ: дело не касается деятельности НБУ или его работы на посту главы

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что уголовное производство, в рамках которого детективы НАБУ провели следственные действия в его рабочем кабинете, не касается ни деятельности НБУ , ни его служебной деятельности в качестве председателя Нацбанка. Об этом Пышный сообщил в своем заявлении.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По его словам, в соответствии с постановлением суда следствие искало доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами.

Пышный: по результатам обысков ничего не обнаружили

Глава НБУ утверждает, что в ходе следственных действий не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении правонарушений им или другими сотрудниками Национального банка.

«По результатам обысков не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении мной или кем-либо из сотрудников НБУ каких-либо правонарушений», — заявил Пишный.

Он добавил, что уважает работу НАБУ и САП, поддерживает независимость антикоррупционных органов и готов сотрудничать со следствием в рамках закона.

Читайте также: Андрей Пишный якобы написал заявление об отставке: НБУ опроверг эту информацию

Продолжает исполнять обязанности главы НБУ

Пишный также подчеркнул необходимость сохранения независимости и институциональной способности Национального банка, особенно во время войны.

Он заявил, что не планирует вступать в публичную дискуссию относительно версий о причинах следственных действий и считает, что все вопросы должны решаться в правовом поле.

Пишный сообщил, что продолжает исполнять обязанности главы НБУ, а среди своих приоритетов назвал макрофинансовую стабильность, устойчивость банковской системы и защиту институциональной независимости Национального банка.

Что известно о следственных действиях НАБУ в Нацбанке

Народный депутат Ярослав Железняк утром 21 октября заявил о следственных действиях НАБУ в отношении главы НБУ Андрея Пышного, в частности по месту его жительства. В НАБУ подтвердили обыски в помещении Нацбанка и по месту жительства одного из сотрудников, уточнив, что никого не задерживали и никому не объявляли подозрение.

В НБУ сообщили, что предоставят дополнительные разъяснения после завершения следственных действий, а банк продолжает работать в штатном режиме.