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21 октября 2026, 15:52 Читати українською

Андрей Пышный якобы написал заявление об отставке: НБУ опроверг информацию

В Национальном банке Украины опровергли появившуюся в медиа информацию об отставке его председателя Андрея Пышного после обысков НАБУ и САП 21 октября. Ранее издание Dilo со ссылкой на источник на банковском рынке сообщило, что чиновник якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за состояния здоровья. В то же время, собеседники УНИАН и Forbes Ukraine заявили, что по состоянию на 15:00 заявления об отставке в НБУ не было.

В Национальном банке Украины опровергли появившуюся в медиа информацию об отставке его председателя Андрея Пышного после обысков НАБУ и САП 21 октября.
НБУ опроверг информацию об отставке Андрея Пышного после обысков НАБУ. ФОТО: facebook.com/pyshnyy
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Что известно об обысках в НБУ

21 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в помещении Нацбанка и по месту жительства одного из сотрудников. О следственных действиях сообщили НАБУ и НБУ. По имеющейся информации, подозрения никому не предъявляли.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски якобы проводили и у главы Нацбанка. Издание Dilo также написало, что во время обыска у Андрея Пышного изъяли два личных мобильных телефона. В то же время в приведенных сообщениях нет официального подтверждения этой детали.

Что сообщалось о возможной отставке

Журналисты сообщали, что отставку Пышного якобы планировали по его возвращении с ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. Однако, по словам источника издания, тогда глава НБУ отказался покидать пост по собственному желанию. Позднее издание сообщило, что Пышный якобы написал заявление об уходе из-за состояния здоровья. Сам чиновник публично не подтверждал, что подал такое заявление. В Нацбанке эту информацию опровергли и пообещали обнародовать отдельное заявление с подробностями дела.

Как дело связано с Сенс Банком

В последние месяцы Нацбанк и его глава оказались в центре внимания из-за ситуации вокруг государственного «Сенс Банка», фигурирующего в расследовании НАБУ и САП.

В мае, после публикации так называемых «пленок Миндича», НБУ начал проверку главы наблюдательного совета банка Николая Гладышенко.

19 августа антикоррупционные органы объявили о спецоперации «Форест Гамп». По версии следствия, в рамках этого дела была разоблачена схема легализации 150 млн грн для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас». Среди фигурантов назвали председателя правления и председателя наблюдательного совета «Сенс Банка».

В тот же день следственные действия прошли в головном офисе банка. Верховная Рада 155 голосами поддержала вызов Андрея Пышного для отчета.

Пышный возглавляет Национальный банк Украины с 7 октября 2022 года.

Что известно о следственных действиях НАБУ в Нацбанке

Народный депутат Ярослав Железняк утром 21 октября заявил, что следственные действия НАБУ касаются главы НБУ Андрея Пышного, в частности по месту его жительства. В НАБУ подтвердили обыски в помещении Нацбанка и по месту жительства одного из сотрудников, уточнив, что никого не задерживали и никому не объявляли подозрение. В НБУ сообщили, что предоставят дополнительные пояснения после завершения следственных действий, а банк продолжает работать в штатном режиме.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Игорь УА
Игорь УА
21 октября 2026, 16:02
#
Навіть не сумніваюсь в назві країни куди він втече — та що на березі Мертвого моря і звідки немає видачі.
Етнічна ОПГ захопила владу в країні.
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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
21 октября 2026, 16:58
#
Вечером ждём обращение Пышного из Австрии
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