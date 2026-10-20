Украинский лидер по страхованию жизни сменит владельца: АМКУ согласовал слияние с PZU

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил польской страховой группе PZU приобрести 100% акций украинской страховой компании «МетЛайф», лидера рынка страхования жизни. Соглашение заключили в апреле 2026 года, а его завершение ожидается в конце 2026 или начале 2027 года. Для окончательного закрытия сделки также необходимо согласование Национального банка Украины.

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Продавцом выступает швейцарская компания MetLife Global Holding Company II GmbH. Разрешение АМКУ от 20 октября касается приобретения компании, а также отдельных положений договора о воздержании от конкуренции и непереманивании работников в течение трех лет.

Сколько зарабатывает «МетЛайф»

Компания работает в Украине с 2002 года и специализируется на страховании жизни. За первое полугодие 2026 года она собрала 1,599 млрд грн страховых премий — на 11,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Покупка усилит позиции PZU на украинском рынке страхования жизни и расширит ее бизнес в Центральной и Восточной Европе.

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Какой бизнес PZU уже имеет в Украине

Группа PZU уже владеет тремя украинскими компаниями: PZU Украина, PZU Украина Жизнь и SOS Сервисиз Украина.

По состоянию на 30 июня 2026 года их совокупные чистые активы составили 14 млн. злотых, или около 161,9 млн. грн. Общие активы двух страховых компаний — «PZU Украина» и «PZU Украина Жизнь» — достигли 458 млн злотых, или примерно 5,3 млрд грн.

Инвестиция в «МетЛайф» застрахована польским экспортно-кредитным агентством KUKE. Страхование должно оградить инвестора от возможных негативных последствий ухудшения военной или политической ситуации.

Как мы писали: Польская PZU покупает крупнейшего страховщика жизни в Украине